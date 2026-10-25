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Revelan nuevo audio de Alfredo Hernández, proveedor del INE que ha generado cuestionamientos: “Por indicación mía y debe cumplir”

Observatorios en materia electoral han destacado una crisis al interior del Instituto Nacional Electoral, debido a los señalamientos de poca transparencia y conflicto de interés que pesan sobre Guadalupe Taddei

Revelan nuevo audio de Alfredo Hernández, proveedor del INE que ha generado cuestionamientos: “Por indicación mía y debe cumplir”. (EFE/ Mario Guzmán)
Revelan nuevo audio de Alfredo Hernández, proveedor del INE que ha generado cuestionamientos: “Por indicación mía y debe cumplir”. (EFE/ Mario Guzmán)
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Los señalamientos contra el proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE), José Alfredo Hernández Casillas, siguen creciendo, este sábado circula otro audio donde se da cuenta como exigía la contratación de servicios de empresas en el organismo que realiza los comicios en México.

La grabación que circula en redes sociales contiene una conversación en la que se escucha una voz atribuida a Hernández Casillas dar instrucciones a Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios del INE, para que se otorgara un fallo a favor de una de las empresas que ha sido vinculada al empresario.

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El audio ha generado mayores cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones del instituto, los señalamientos sobre la cercanía del proveedor con el entorno de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, y el anuncio de una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

¿Qué se escucha en el nuevo audio?

En el fragmento difundido por la periodista Amanda Romano, una voz atribuida a José Alfredo Hernández Casillas insiste en que el fallo para dos empresas debe emitirse antes de que termine ese día

La conversación comienza con una consulta relacionada con el procedimiento que debía seguirse para comunicar la resolución. En ese contexto, se escucha la siguiente instrucción:

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“Escúchame, escúchame, por favor. La indicación mía, y se debe cumplir, es que a Gráficas Corona y Veridos les des el fallo antes de las doce de la noche”.

La respuesta atribuida a Mario Alfonso Burciaga introduce una objeción sobre la naturaleza del procedimiento:

“Pero, pero es pública”.

A continuación, el proveedor cercano a Taddei insiste en el plazo y señala que el fallo debe entregarse hasta las doce de la noche del mismo día: “O fíjate qué dice la ley”.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)
José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas y por qué está bajo cuestionamiento?

El nombre de José Alfredo Hernández Casillas ha adquirido relevancia en medio de las publicaciones sobre contratos del INE y los vínculos que se le atribuyen con personas del entorno de Guadalupe Taddei.

Los señalamientos sobre el empresario relacionado a negocios que surten al INE de suministros para la contienda electora, forman parte de una controversia más amplia acerca de la contratación de servicios dentro del instituto.

La discusión en la opinión pública no se limita a la identidad del proveedor, ya que también involucra preguntas sobre los mecanismos de decisión, la intervención de los funcionarios responsables y las condiciones bajo las cuales se asignan contratos en una institución encargada de organizar las elecciones en México.

La controversia por los contratos del INE escala hasta la Auditoría Superior de la Federación

La difusión de esta conversación se suma a los cuestionamientos que han rodeado a la presidencia del INE durante los últimos días. Entre ellos figuran exigencias del PRI para que Guadalupe Taddei deje el cargo y llamados a esclarecer presuntas irregularidades en contrataciones.

El 23 de octubre se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio relacionada con el instituto, en medio de las acusaciones. Un día después, Taddei manifestó que estaba de acuerdo con que se investigaran los hechos a fondo y sostuvo que no renunciaría a la presidencia del organismo, al considerar que los señalamientos respondían a un ataque político.

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

La controversia también provocó reacciones de actores vinculados con la observación electoral. La Alianza Democrática para la Observación Electoral Nacional llamó a los partidos políticos a respaldar al INE ante la crisis que enfrenta, mientras otros posicionamientos reclamaron que se priorizara el interés institucional por encima de los intereses personales.

En paralelo, las publicaciones sobre un viaje a París que habría exhibido vínculos entre el hijo de Guadalupe Taddei y el contratista del instituto añadieron otro foco de atención a la discusión pública sobre posibles conflictos de interés y transparencia.

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