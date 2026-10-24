México

Caso CIA: reanuda audiencia para definir si el exfiscal César Jáuregui es procesado por traición a la patria

Es el turno de la defensa del exfiscal de exponer sus argumentos ante un juez federal del Altiplano, luego de que la FGR presentara cerca de 150 datos de prueba por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en Chihuahua

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial
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La tarde de este 24 de octubre se reanudó la audiencia inicial contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, en la cual su defensa expondrá los argumentos para que, posteriormente, el juez Ricardo Alfonso Santos Dorantes defina si el exfuncionario es procesado por el delito de traición a la patria.

La diligencia corresponde a la causa penal 408/2026 y se desarrolla desde las 15:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Jáuregui es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de permitir la participación de agentes extranjeros, presuntamente adscritos a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, realizado en abril pasado.

La primera parte había comenzado el martes 21 de octubre alrededor de las 21:20 horas, cuando un grupo de ministerios públicos de la FGR presentó alrededor de 150 datos de prueba contra Jáuregui. La defensa se acogió a la duplicidad del término constitucional, lo que llevó al juez a fijar la continuación para este sábado, turno en el que corresponde a los abogados del exfiscal exponer sus argumentos.

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El exfiscal general del estado de Chihuahua permanece en el penal del Altiplano. Crédito: FGR
El exfiscal general del estado de Chihuahua permanece en el penal del Altiplano. Crédito: FGR

De manera independiente a este proceso, Jáuregui ya fue vinculado a proceso por delitos del fuero común derivados de presuntas omisiones en la cadena de mando del operativo en El Pinal. El 22 de octubre, un juez de control en Chihuahua lo procesó por ejercicio ilegal del servicio público, aunque descartó el cargo de coalición de servidores públicos por falta de elementos suficientes.

El abogado José Ramón Flores sostuvo que no hay pruebas contundentes contra Jáuregui

Previo a su ingreso al Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, el abogado José Ramón Flores, parte de la defensa de Jáuregui, declaró en un video publicado por el periodista Manuel Espino, de El Universal, que el panorama del caso se mantenía “objetivo” porque no existían “pruebas que sean contundentes para demostrar que nuestro defendido tuviera alguna responsabilidad en todo este caso”.

Flores afirmó que había tenido comunicación con Jáuregui a través de las intervenciones en las audiencias previas y que su cliente se mostraba “muy convencido” de que lo que existía en la carpeta de investigación y lo que la FGR presentó ante el juez no bastaba para establecer una responsabilidad “tan grave o tan delicada como es una traición a la patria”.

Cuestionado sobre el plazo en que se resolvería el caso, el abogado respondió que la dinámica y el tiempo de la audiencia “ya queda en manos del tribunal” y evitó anticipar un resultado concreto. Señaló que su objetivo, al “resolver conforme a derecho”, era obtener una no vinculación a proceso para su cliente.

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