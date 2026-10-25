México

Abaten a “El Meny Carranza” y detienen a cuatro más tras enfrentamiento armado en San Antonio, Sonora

Francisco Manuel Romero Carranza se había fugado del Cereso 2 de Hermosillo el 11 de julio pasado y contaba con una recompensa de un millón de pesos por su captura

Meny Carranza, abatido en Sonora. Crédito: FGJES
Meny Carranza, abatido en Sonora. Crédito: FGJES
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Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny” o “El Meny Carranza”, murió durante un enfrentamiento armado en inmediaciones del poblado de San Antonio, en el estado de Sonora, según información oficial compartida este 24 de octubre por el Gabinete de Seguridad.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y efectivos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

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Romero Carranza era señalado extraoficialmente como segundo al mando de “Los Fantasmas” y se había fugado el 11 de julio pasado del Cereso 2 de Hermosillo, por lo que sobre él pesaba una recompensa de un millón de pesos.

Detenidos tras el operativo en Sonora. Crédito: FGJES
Detenidos tras el operativo en Sonora. Crédito: FGJES

El operativo, sustentado en trabajos previos de inteligencia naval, derivó también en la detención de cuatro personas identificadas como generadoras de violencia.

Las autoridades aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, 45 cargadores de diversos calibres, cuatro vehículos, tres chalecos balísticos y una bolsa con marihuana.

Información en desarrollo...

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