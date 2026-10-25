Valeria Cancino nos habla de la obra de teatro “Ana en Tierra de Amapolas”, una obra de teatro sobre el duelo y la violencia

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Valeria Cancino encabeza el elenco de “Ana en Tierra de Amapolas”, una adaptación contemporánea de Antígona, de Sófocles, que se presenta en el Foro Lenin de la Ciudad de México desde el pasado 6 de octubre. La actriz interpreta a una mujer que desafía a la autoridad para darle sepultura a su hermano, en una historia atravesada por temas de duelo, injusticia y violencia.

La obra, con dirección de Lucía de Guadalupe Cancino, tiene funciones programadas para el martes 27 de octubre, además del 10, 17 y 24 de noviembre, y cierra temporada el 1 y el 8 de diciembre, siempre a las 20 horas en el recinto ubicado en la colonia Roma Norte.

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La historia traslada el mito griego al contexto de la violencia en México

“Ana en Tierra de Amapolas” sigue a una mujer que regresa a Pueblo Viejo tras huir a la ciudad, marcada por las circunstancias de su familia, y encuentra el cuerpo de su hermano colgado de un puente. El comandante Crescencio, jefe de la policía local, prohíbe que el cuerpo sea enterrado bajo amenaza de un castigo mortal para quien lo desafíe.

Valeria Cancino explicó a Infobae México que la obra traslada la estructura de Antígona a un escenario reconocible para el público mexicano actual. “Es una adaptación a nuestros tiempos de Antígona, de Sófocles, que aunque suena un texto muy antiguo, de años muy pasados, está supervigente a cualquier época que lo quieras adaptar”, afirmó la actriz.

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Sobre el contenido específico que encontrará el público en la sala, Valeria Cancino fue directa: “Hablamos de duelo, hablamos de muertes, hablamos de injusticias, hablamos de luchar por las ideas que uno tiene. Hablamos un poco, no a profundidad, pero sí un poco de esto que nos aqueja día con día en México”, señaló, en referencia al tráfico de drogas y las desapariciones.

La actriz cuestiona por qué el texto sigue vigente dos mil años después

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Al ser consultada sobre la facilidad con la que un texto escrito en la Grecia clásica puede trasladarse al México de 2026, Valeria Cancino prefirió no hablar de viabilidad, sino de preocupación. “No sé si la palabra sea viable. Más bien no sé si preocuparnos, porque todo este tipo de temas fuertes donde seguimos luchando por nuestros ideales o por defender el honor de las personas sigue hasta nuestros tiempos”, explicó.

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La actriz comparó esa permanencia con una especie de ciclo heredado del teatro griego. “No sé si es, como en el teatro griego, el karma que nos sigue en todas las épocas, en todos los años”, dijo, y agregó que la historia funcionaría igual si se ubicara “hace tres años, hace cuatro años, hace quince años”.

Valeria Cancino cerró esa reflexión con un deseo dirigido a las generaciones futuras. “Ojalá que en el futuro las siguientes generaciones no tengan que luchar por enterrar a alguien o no tengan que luchar porque no desaparezcan a sus familiares o a sus hijos, o las mujeres no tengamos ese miedo de salir a la calle a cierta hora de la noche”, expresó, al señalar que ese temor se concentra “en la mayoría de los casos en la Ciudad de México y en toda nuestra república”.

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Interpretar a Ana representó un reto fuera de su zona habitual de trabajo

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Valeria Cancino reconoció que el tipo de obra que representa “Ana en Tierra de Amapolas” no forma parte de su repertorio habitual como actriz. “A mí casi no me gusta trabajar este tipo de obras. Yo soy de otro tipo de obras. Pero dije: ‘Okey, vamos a hacer esto’. Nunca he hecho algo así”, relató sobre el momento en que aceptó el proyecto.

La complejidad del personaje se confirmó cuando leyó el texto completo por primera vez. “Me pareció un personaje muy complejo. Sí me pareció un personaje lleno de muchos matices, de muchas emociones que tienes que interpretar en el mismo momento, en el mismo segundo tienes como cinco emociones en el cuerpo”, explicó la actriz sobre el proceso de construcción del rol.

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Valeria Cancino describió a Ana como una mujer con dos capas emocionales simultáneas. “Ana es un personaje muy fuerte, muy rebelde, echada pa’ adelante siempre y luchando y no se deja y habla y dice. Pero a la vez que está haciendo todo eso, está rota por dentro, porque se le murió su hermano”, detalló.

Un duelo personal reciente marcó su regreso a los escenarios

Al hablar sobre qué tanto se identifica con Ana, Valeria Cancino fue clara en marcar distancia respecto al personaje. “Yo siento que no tengo mucho que ver con Ana. Lanzarte contra el mundo y contra las autoridades, siento que yo, Valeria, tal vez por ahora no lo haría”, explicó, y atribuyó esa diferencia a su propia posición de privilegio frente a quienes enfrentan pérdidas por violencia.

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“Estas personas que luchan y hacen marchas todos los días es porque algo les está doliendo, algo les robaron, algo les quitaron, algún familiar, algún algo. Y vuelvo a repetir, yo tal vez bajo mi privilegio no he tenido que ocupar esos zapatos”, agregó la actriz sobre esa distancia entre su experiencia personal y la del personaje.

Sin embargo, Valeria Cancino sí reconoció un punto de conexión emocional con Ana a partir de un duelo propio que la alejó del teatro durante varios años. “Sí he vivido un duelo de forma muy cercana, incluso dejé el teatro muchos años y apenas estoy regresando con esta obra por ese dolor tan fuerte que pasó en mi vida”, confesó.

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Esa experiencia personal terminó convirtiéndose en una herramienta para la construcción del personaje. “Ese cachito de duelo o esa sensación que yo viví estos años que no había regresado, me ayudaron un poco para que Ana también tuviera su duelo por dentro”, explicó la actriz sobre el vínculo entre su historia y la de su personaje.

La producción busca generar empatía más allá del escenario

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Sobre la reacción del público tras la única función que se ha presentado hasta el momento, Valeria Cancino describió una respuesta positiva. “A la mayoría de personas les gustó. Sí recibimos mensajes de que muy bonito, muy conmovedor, muy fuerte”, relató la actriz.

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Para Valeria Cancino, el objetivo del proyecto va más allá de la crítica favorable inmediata. “Apostamos por aportar un granito de darle voz a esta parte de nuestra historia en el 2026, que te digo que se puede adaptar a muchas épocas”, explicó, al referirse al propósito compartido con la dramaturga, los directores y el resto del elenco.

Valeria Cancino cerró su reflexión con una expectativa concreta sobre el efecto que espera generar la obra en los espectadores. “Ese pequeño granito que tal vez ponemos en las artes, los actores, en el cine, los músicos, tal vez sea un eco que en algún momento se haga enorme y podamos hacer una cadena de empatizar con estas personas”, afirmó, y pidió un público “más abierto de mente” que no se quede “por lo encimita” frente a estos temas.

El elenco de “Ana en Tierra de Amapolas” está conformado, además de Valeria Cancino, por Ricardo Valdivia, Rodolfo Guillén, Francisco Xavier Rodríguez, Zandor Ceballos, Alejandra Vera, Pilar Magaña, Benjamín Ortiz, Pilar Couto, Miriam Rodríguez, Ernesto Marbán y Juan Carlos Aguirre, bajo la dirección de Lucía de Guadalupe Cancino, en el Foro Lenin de la Ciudad de México.