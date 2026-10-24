Esposo de Altaír Jarabo recuerda a su hija fallecida hace unas semanas: murió en un accidente en su bicicleta

Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan la perdida de la hija de él(Instagram: Altair Jarabo y Frédéric García enfrentan rumores de separación)

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Frédéric García, esposo de la actriz Altaír Jarabo, dedicó un mensaje público a su hija Paloma García, fallecida a inicios de agosto de 2026 en un accidente mientras viajaba en bicicleta por una carretera de Suiza, país donde residía la familia completa desde hace varios años.

La publicación llegó el martes 20 de octubre, día en que Paloma habría cumplido 24 años, y marcó la primera vez que el empresario francés se pronuncia en público sobre la tragedia que enlutó al matrimonio desde hace casi tres meses.

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Fréderic García compartió una fotografía de su hija en Instagram con un texto breve sobre la imagen: “Mi Paloma, hoy habrías cumplido 24 años. En mí para siempre”. No agregó ninguna otra línea ni mencionó directamente las circunstancias de la pérdida.

El mensaje acumuló muestras de apoyo entre sus seguidores, aunque el empresario optó por no abrir comentarios adicionales ni ampliar la publicación con más contenido relacionado con su hija.

El accidente ocurrió en un cruce de la carretera de Bernadaz

Altair Jarabo y Frédéric García celebraron su aniversario de bodas en Francia. (Imágenes: Instagram/altairjarabo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paloma García perdió la vida en un accidente vial en la carretera de Bernadaz, ubicada en el cantón de Vaud, región donde residía al oeste de Suiza. El hecho ocurrió durante la noche, cuando la joven circulaba en su bicicleta por esa vía.

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En un cruce, ella giró a la izquierda para rebasar a un automóvil que permanecía detenido en el semáforo que regula el paso subterráneo bajo la vía férrea del Simplón. En esa maniobra perdió el control de la bicicleta.

La joven se estrelló contra un muro con barreras metálicas instaladas en ese tramo de la carretera. Autoridades locales indicaron que el incidente ocurrió a las 21:50 horas en el municipio de Paudex.

Paloma fue trasladada de inmediato a un hospital de la zona en estado crítico. A pesar de la atención médica de urgencia, murió poco después a causa de la gravedad de las lesiones traumáticas que sufrió en el impacto.

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Altaír Jarabo pidió discreción al confirmar el fallecimiento

Altair Jarabo y su esposo tienen una gran diferencia de edad, al respecto, la actriz ya declaró su opinión (Foto: Instagram/@altairjarabo)

Fue la propia Altaír Jarabo quien confirmó el deceso de su hijastra ante la prensa mexicana, sin precisar la fecha exacta del accidente ni ofrecer detalles sobre lo ocurrido en Suiza. La actriz mantuvo una postura reservada desde el primer momento.

A finales de septiembre, cuando fue cuestionada sobre si acompañaba a García en el duelo por la pérdida de su hija, la actriz respondió: “Es correcto y por esa misma razón agradecería enormemente empatía y respeto”.

En la misma declaración, Jarabo añadió: “Justo estamos pasando por un momento sumamente difícil y queremos de igual manera que sea con discreción”. La actriz y el empresario contrajeron matrimonio en 2021.

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Desde entonces, tanto Jarabo como García evitaron la exposición mediática directa sobre el tema. La actriz limitó sus apariciones públicas a comentarios breves cuando los medios abordaron el asunto durante los meses posteriores a la tragedia.

Paloma mantenía un perfil discreto dedicado a la fotografía

La joven habría cumplido 24 años (rs)

Paloma García era hija del primer matrimonio de Frédéric García y llevaba una vida alejada de los reflectores, pese al perfil público de su padrastra en la industria del entretenimiento mexicano. Su cuenta principal de Instagram permanecía configurada como privada.

La joven administraba, sin embargo, un perfil secundario identificado con el nombre de usuario @pgm_img, dedicado a la fotografía. En ese espacio compartía imágenes capturadas en conciertos, eventos masivos y escenas cotidianas de su día a día en Suiza.

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Poco trascendió públicamente sobre otros aspectos de su vida personal, su formación académica o sus actividades profesionales antes del accidente. La familia mantuvo ese perfil bajo incluso después de conocerse la noticia de su muerte.

El entorno cercano a la familia tampoco ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias en que Paloma se trasladaba esa noche por la carretera de Bernadaz, ni sobre el destino al que se dirigía.

El duelo coincide con versiones sobre el matrimonio de la pareja

Foto: Instagram/@altairjarabo

La publicación de Frédéric García llega en un momento de escrutinio constante para la pareja. En los meses recientes circularon versiones sobre presuntas tensiones en el matrimonio entre el empresario francés y la actriz mexicana.

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A esos señalamientos se suman declaraciones previas de Altaír Jarabo sobre su deseo de convertirse en madre, comentarios que habían circulado en medios de espectáculos antes de conocerse la muerte de su hijastra.

En una entrevista concedida en 2023, la actriz había hablado de sus hijastros en los siguientes términos: “Tuve suerte... son dos jóvenes adultos, balanceados, educados, muy empáticos”. Esa declaración volvió a circular tras confirmarse el fallecimiento de Paloma.

Jarabo, conocida por su papel protagónico en la telenovela Papás por Siempre, ha evitado hasta ahora pronunciarse sobre los rumores de crisis matrimonial, enfocando sus escasas declaraciones exclusivamente en pedir respeto por el duelo familiar.

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El mensaje de cumpleaños marca la primera voz pública del padre

Altair Jarabo y su esposo Frédéric García han sabido consolidar una relación que desde el inicio fue tema de conversación en redes sociales. (Crédito: @altairjarabo, Instagram)

Hasta la publicación del 20 de octubre, Frédéric García no había emitido ningún comentario público sobre la muerte de su hija, a diferencia de Jarabo, quien sí confirmó el deceso ante medios mexicanos semanas atrás.

El contraste entre ambos pronunciamientos llamó la atención de distintos medios de espectáculos, que señalaron la cercanía emocional del mensaje del empresario frente al hermetismo que había mantenido desde agosto.

La fotografía elegida por García para acompañar su mensaje no incluyó más contexto visual sobre el momento en que fue tomada ni la edad de Paloma en esa imagen específica.

El mensaje permanece como la única comunicación pública directa del padre sobre la pérdida de su hija, mientras la familia continúa sin ofrecer detalles adicionales sobre el funeral, el lugar de sepultura o actividades conmemorativas posteriores al accidente ocurrido en Suiza.

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