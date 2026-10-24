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Tigres UANL felicita a Hugo Sánchez, quien debutó en su estadio hace 50 años

A horas del homenaje para el Pentapichichi en el Estadio Olímpico Universitario, los felinos celebraron aquel ingreso del canterano de 18 años al Volcán

Tigres destacó que su cancha albergó los primeros minutos de Hugo en Primera División y lo situó como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. (X/ @TigresOficial)
Tigres destacó que su cancha albergó los primeros minutos de Hugo en Primera División y lo situó como el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos. (X/ @TigresOficial)
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El Estadio Universitario fue el lugar donde Hugo Sánchez dejó de ser una promesa de Pumas para disputar sus primeros minutos como profesional.

El 23 de octubre de 1976, el delantero debutó ante Tigres UANL en una noche que, medio siglo después, el club regiomontano volvió a recordar.

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El Club Universidad Nacional rendirá homenaje a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario antes de enfrentar a Tigres UANL. (X/ @PumasMX)
El Club Universidad Nacional rendirá homenaje a Hugo Sánchez en el Estadio Olímpico Universitario antes de enfrentar a Tigres UANL. (X/ @PumasMX)

A través de sus redes sociales, los de La U felicitaron al exfutbolista por los 50 años de su estreno y destacaron que el Volcán fue el escenario de aquel primer partido.

El Volcán fue el punto de partida para Hugo Sánchez

El mensaje de Tigres recuperó una coincidencia que une al club con una de las carreras más recordadas del futbol mexicano.

Antes de los goles en España, los títulos con el Club Universidad Nacional y los reconocimientos individuales, Sánchez tuvo su primera aparición en la máxima categoría frente a los felinos.

  • Tigres subrayó que su estadio fue “el encargado de ver sus primeros minutos”, referencia directa al duelo de la séptima jornada de la temporada 1976-77.
  • Hugo tenía 18 años y esperaba su oportunidad después de participar en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976.
  • El técnico Jorge Marik lo mandó al campo tras la lesión del brasileño Geraldo Cándido.
  • El joven delantero ingresó con el número 15, ya que los suplentes utilizaban los dorsales posteriores al 11 en esa época.
Evanivaldo Castro Silva Cabinho (Foto: Twitter@DaleAzulyOro)
El Niño de Oro portó el dorsal 15 y provocó la falta de penal con la que Cabinho aseguró el triunfo de Pumas. (Foto: Twitter@DaleAzulyOro)

Aquel partido terminó con triunfo de Pumas por 1-0. Hugo participó en la acción que provocó el penal convertido por Evanivaldo Castro, “Cabinho”.

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Medio siglo después, aquella cancha conserva un lugar propio en la memoria de Hugo Sánchez. Ahí, frente a Tigres, recibió una oportunidad breve que terminó por abrir una historia mucho más extensa.

Tigres celebró el aniversario compartido a través de su camiseta y su estadio

La publicación de Tigres no se limitó a un texto de aniversario. El club eligió retratar a Hugo sobre el césped del Volcán, con una camiseta personalizada que unió el homenaje actual con la noche que abrió su carrera.

  • La imagen muestra al exdelantero sosteniendo una playera de Tigres con el nombre Hugo y el número 9, histórico dorsal asociado con su etapa como goleador.
  • El saludo definió a Sánchez como “el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos”.
  • El homenaje adquirió un tono especial porque el “Pentapichichi” volvió a recordar el estadio donde comenzó todo. Al repasar aquella fecha, expresó: “Todo lo que soy y lo que tengo es gracias al futbol”.
El exgoleador del Real Madrid agradeció todo lo que le dio el futbol a lo largo de su vida.
Tigres entregó una playera conmemorativa con el número 9 al exdelantero en la cancha del Volcán Universitario. (Captura de video ESPN)

Para Tigres, el aniversario también permitió reconocer que una noche frente a Pumas quedó ligada a una historia que después cruzó fronteras y llevó al mexicano hasta el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Pumas prepara un homenaje ante el mismo rival de su debut

El mensaje de Tigres llegó horas antes de otro momento cargado de memoria para Hugo Sánchez. Este sábado 24 de octubre de 2026, el Club Universidad Nacional tiene previsto reconocerlo antes del partido contra el mismo rival frente al que debutó hace 50 años.

  • Pumas anunció una ceremonia previa al encuentro ante Tigres, con un pasillo de honor formado por canteranos y un reconocimiento para el exdelantero.
  • El programa contempla que Hugo Sánchez salga al campo en el Estadio Olímpico Universitario, donde volverá a encontrarse con la afición del club en el que se formó, debutó y ganó sus primeros títulos.
Hugo Sánchez camina hacia el campo con los brazos levantados al salir del túnel de acceso en un estadio de fútbol
Los canteranos auriazules formarán un pasillo de honor para recibir al Pentapichichi en la cancha de Ciudad Universitaria. (X/ @PumasMX)

Así, dentro de unas horas, el homenaje previsto en Ciudad Universitaria pondrá frente a frente a Pumas y Tigres otra vez. El club regiomontano ya recordó que su estadio fue testigo del comienzo; ahora, la institución auriazul se prepara para recibir a uno de sus más importantes canteranos.

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