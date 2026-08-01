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La Federación Mexicana de Futbol opta por sumarse al retiro de la FIFA con su propuesta de privatización del Mundial

La declaración surge tras un sinfín de críticas en contra de la FMF por oponerse a la postura adoptada por Concacaf y UEFA

El proyecto FIFA Forward Enterprise impulsado por Infantino se cayó ante la presión de las confederaciones más importante del mundo, por lo cual México se sumó a la corriente. REUTERS/Raquel Cunha
El proyecto FIFA Forward Enterprise impulsado por Infantino se cayó ante la presión de las confederaciones más importante del mundo, por lo cual México se sumó a la corriente. REUTERS/Raquel Cunha
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La Federación Mexicana de Futbol cerró filas tras la cancelación de la propuesta de privatización del Mundial impulsada por la FIFA.

Este 31 de julio de 2026, el máximo organismo rector del futbol anunció el retiro definitivo del proyecto, y la FMF lo consideró como un asunto finalizado para el futbol mexicano.

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Mediante un comunicado, la FMF se deslindó de responsabilidades previas, anunciando que tras el retiro de FIFA de la iniciativa, al futbol mexicano ya no le compete. (X/ @FMF)
Mediante un comunicado, la FMF se deslindó de responsabilidades previas, anunciando que tras el retiro de FIFA de la iniciativa, al futbol mexicano ya no le compete. (X/ @FMF)

La postura final de la Federación refleja un enfoque institucional, privilegiando la cohesión y el diálogo entre los organismos involucrados.

La FIFA retira su plan tras rechazo mayoritario

La cancelación del proyecto de la FIFA representó un giro en la dinámica entre las confederaciones y el organismo. El plan de crear el FIFA Forward Enterprise generó un sinfín de opiniones negativas y movilizó a las principales organizaciones continentales.

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  • La propuesta contemplaba la creación de una filial comercial para gestionar los derechos comerciales de los torneos y captar inversión privada.
  • UEFA, Concacaf y la AFC encabezaron el rechazo inmediato por la ausencia de consulta y claridad en cuanto a la gobernanza.
  • Este 31 de julio, la FIFA informó a todas las federaciones que el proyecto se retiraba definitivamente, reconociendo el nivel de división alcanzado.
Por medio de un extenso comuncado emitido a través de sus redes y portal oficial, la FIFA lamentó la postura de las confederaciones ante su proyecto, desglosando una extensa lista de los motivos por los que lo rentable. (KEYSTONE/Steffen Schmidt via AP)
Por medio de un extenso comuncado emitido a través de sus redes y portal oficial, la FIFA lamentó la postura de las confederaciones ante su proyecto, desglosando una extensa lista de los motivos por los que lo rentable. (KEYSTONE/Steffen Schmidt via AP)

El retiro de la propuesta cerró la puerta a la posible entrada de inversionistas externos en los activos más valiosos del futbol internacional. Así, la FIFA optó por priorizar la unidad sobre la reconfiguración financiera.

FMF: de la neutralidad al respaldo

La reacción de la FMF frente a la propuesta de la FIFA fue de cautela. El organismo mexicano no se sumó de inmediato al rechazo internacional, sino que anunció un proceso interno de análisis antes de fijar postura.

  • La Federación Mexicana de Futbol comunicó que revisaría la documentación y participaría en las mesas abiertas por la FIFA.
  • Mientras otras federaciones rechazaban el plan desde el inicio, la FMF evitó alinearse públicamente, incluso con su propia confederación (Concacaf).
  • Desde la FMF, Mikel Arriola declaró “estamos abiertos a analizar todo”.
  • Figuras como Fernando SchwartzRaúl OrvañanosJavier AlarcónPepe Del Bosque y Majo González calificaron de “vergonzosa”, “penosa” y “predecible” la decisión de la Federación.
Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 President of the Mexican Football Federation Mikel Arriola inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - International friendly - Mexico v Iceland - Estadio Corregidora, Santiago de Queretaro, Mexico - February 25, 2026 President of the Mexican Football Federation Mikel Arriola inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El organismo mexicano, tras la cancelación definitiva de la FIFA, emitió un comunicado donde celebró la unidad entre naciones y dio por cerrado el tema.

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