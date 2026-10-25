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México entrega más de 430 millones de metros cúbicos a EEUU tras dar cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944

Claudia Sheinbaum dio a conocer el plan bilateral en 2025

México entrega más de 430 millones de metros cúbicos a EEUU tras dar cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944. (EFE/Luis Torres)
México entrega más de 430 millones de metros cúbicos a EEUU tras dar cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944. (EFE/Luis Torres)
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México concluyó el primer año del ciclo 37 de entregas de agua del Río Bravo con un volumen que supera los 430 millones de metros cúbicos, en medio de una sequía extrema que mantiene bajo presión la disponibilidad del recurso en la región fronteriza.

El cumplimiento del compromiso, anunciado por ambos gobiernos el 24 de octubre, representa un avance en la cooperación hídrica entre México y Estados Unidos, pero también deja sobre la mesa el desafío de garantizar el suministro para las comunidades y las actividades agrícolas que dependen de estas aguas.

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México da por concluido ciclo 37 de entrega de aguas

El Gobierno de México dio por concluido el primer año del ciclo 37 de entregas del Río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, acuerdo que establece las reglas para la distribución de los recursos hídricos compartidos entre ambos países.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cumplimiento se logró mediante la coordinación de distintas dependencias y las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026, con las que se buscó alcanzar el volumen mínimo anual previsto.

La entrega se realizó en un contexto complicado para la cuenca, donde la sequía extrema limita la disponibilidad de agua y obliga a equilibrar los compromisos internacionales con las necesidades de la población.

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La Cancillería sostuvo que México atendió sus obligaciones sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos, especialmente en la zona fronteriza.

Estados Unidos confirma la entrega de 350 mil acres-pie

Brooke Rollins destacó la noticia sobre el Tratado de Aguas. REUTERS/Brian Snyder
Brooke Rollins destacó la noticia sobre el Tratado de Aguas. REUTERS/Brian Snyder

Desde el Gobierno estadounidense, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, confirmó que México cumplió con el compromiso de entregar al menos 350 mil acres-pie de agua durante el año del ciclo hídrico 2026.

Esa cantidad equivale a aproximadamente 431.7 millones de metros cúbicos, volumen que constituye el punto central del anuncio realizado por las autoridades de ambos países.

Rollins destacó que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se alcanzó este objetivo por segundo año consecutivo, algo que, según su mensaje, no ocurría desde la primera administración de Trump.

Sin embargo, la funcionaria estadounidense dejó claro que el cumplimiento de este periodo no resuelve todas las diferencias relacionadas con la distribución del agua. Para Washington, todavía es necesario mantener las entregas y atender los compromisos pendientes.

La deuda de agua sigue bajo la lupa de Washington

Aunque Estados Unidos reconoció la entrega correspondiente al ciclo que concluyó, el mensaje de Rollins también puso el foco en la deuda de agua pendiente y en la necesidad de garantizar suministros constantes para el sur de Texas.

Los agricultores y ganaderos de esa región dependen del recurso para sostener sus operaciones, mantener sus cultivos y contribuir a la producción de alimentos. Por ello, la administración estadounidense considera prioritario que las entregas futuras sean previsibles y confiables.

En febrero de 2026, ambos gobiernos anunciaron estrategias para atender las obligaciones del tratado, en un contexto en el que la disponibilidad de agua condiciona las posibilidades de entrega.

Tratado de Aguas se ha "incumplido" por problema físico en ducto del Río Bravo, explica Sheinbaum: habrá reunión para analizar aranceles de EEUU. (Presidencia)

Los principales puntos que siguen en juego son:

  • Las entregas futuras: Estados Unidos busca que el suministro de agua se mantenga de manera constante y confiable.
  • La deuda pendiente: Washington insiste en que todavía deben atenderse los compromisos acumulados de agua.
  • La actividad agrícola: Los productores del sur de Texas dependen de estos volúmenes para mantener sus operaciones.
  • La disponibilidad en México: La sequía y las condiciones hidrológicas de la cuenca limitan el margen para distribuir el recurso sin afectar a las comunidades mexicanas.

Así, el cierre de este año del ciclo 37 representa el cumplimiento de una meta anual, pero no significa que hayan desaparecido las diferencias sobre las obligaciones hídricas entre los dos países.

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