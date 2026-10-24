México

Así fue el emotivo homenaje a Juan Gabriel en el Festival Santa Lucía 2026 de Monterrey por parte de Majo Aguilar y otros artistas

EL Divo de Juárez sigue presente a diez años de su ausencia

Asistentes congregados durante la noche graban con sus teléfonos móviles un concierto homenaje al cantautor Juan Gabriel en la Macroplaza de Monterrey. En el escenario se observa una orquesta musical bajo iluminación en tonos morados y azules, junto a una bandera de México que ondea en la explanada frente al público.

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Aída Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María encabezaron el homenaje musical que abrió la edición 19 del Festival Internacional Santa Lucía en Monterrey, un espectáculo que convocó a más de 30,000 personas en la Explanada de los Héroes para recordar al Divo de Juárez a una década de su fallecimiento.

El concierto, titulado “Querido Juanga: Homenaje al Divo”, se realizó la noche del jueves 22 de octubre con entrada gratuita. La cifra oficial de asistentes confirmó que el tributo se convirtió en uno de los actos de apertura más concurridos en la historia reciente del festival, que este año contempla más de 50 actividades culturales.

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La Súper Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, dirigida por el maestro Abdiel Vázquez, acompañó a los tres intérpretes principales. Se sumaron el Mariachi Gama 1000, el Coro de Nuevo León y músicos que formaron parte de las giras internacionales del propio Juan Gabriel.

Primer plano de Juan Gabriel llorando en el escenario, vistiendo un traje negro con bordados dorados, con un micrófono en la mano y mariachis borrosos al fondo
El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

Paco de María abrió la velada con los primeros clásicos

El cantante fue el primero en subir al escenario. Interpretó “Abrázame muy fuerte”, “Te lo pido por favor” y “Ya lo sé que tú te vas”, piezas con las que encendió el ánimo del público reunido en la Macroplaza.

“Es para nosotros una bendición estar con ustedes esta noche. Será una noche muy especial, homenajeando a uno de los más grandes de nuestro país”, expresó De María ante los asistentes.

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El repertorio se nutrió de una selección de 19 canciones que los organizadores mantuvieron como sorpresa hasta el inicio del espectáculo. La producción musical estuvo a cargo de Rosino Serrano, responsable de los arreglos orquestales.

Majo Aguilar compartió escenario con De María en duetos

Majo Aguilar, la encargada de homenajear a JuanGa (Foto: Instagram/Majo Aguilar)
Majo Aguilar, la encargada de homenajear a JuanGa (Foto: Instagram/Majo Aguilar)

La cantante se unió al repertorio para interpretar “Déjame vivir” junto a Paco de María, mientras en las tres pantallas instaladas en el recinto se proyectaban imágenes animadas de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal.

“¡Qué privilegio estar en este homenaje!”, comentó Aguilar, quien permaneció en el escenario para cantar en solitario “Se me olvidó otra vez”, acompañada por el mariachi y la orquesta completa.

Antes del concierto, la intérprete había señalado el peso de la obra del cantautor en su formación artística. “Juan Gabriel para mí, y yo creo que para muchísimos músicos, es una influencia absoluta. En mis presentaciones, a la hora de componer, es alguien que nos dejó muchísima personalidad, letras, carisma”, puntualizó previamente.

Aída Cuevas evocó 34 años de amistad con el Divo de Juárez

Aída Cuevas y Juan Gabriel
(Fotos: Cuartoscuro, Gettyimages)

La llegada de Aída Cuevas al escenario marcó uno de los momentos de mayor carga emotiva de la noche. La cantante mantuvo una relación cercana con Juan Gabriel desde 1983, vínculo que recordó frente al público antes de interpretar “Qué buena suerte”, tema que el propio compositor le regaló.

“Qué gusto estar con todos ustedes. Estoy feliz de poder homenajear a quien yo considero el mejor artista que ha dado México”, expresó Cuevas sobre el escenario principal.

La intérprete sumó a su participación “Te sigo amando” y “Por qué me haces llorar”, mientras en las pantallas se proyectaban fotografías de ambos artistas durante los años en que colaboraron en giras y grabaciones conjuntas.

El trío unió voces en “Amor eterno” y en un popurrí final

Uno de los momentos centrales de la velada llegó con la interpretación conjunta de “Amor eterno”, donde Aída Cuevas, Majo Aguilar y Paco de María compartieron el escenario acompañados por el coro, la orquesta y el mariachi al mismo tiempo.

Antes de ese cierre coral, Cuevas y Aguilar ya habían unido sus voces para interpretar “Así fue”, versión que culminó con el público de pie coreando cada verso del tema.

La ejecución conjunta dio paso a un popurrí que integró éxitos como “Fue un placer conocerte”, “Me gustas mucho”, “Me nace del corazón”, “Caray”, “No tengo dinero” y “El Noa Noa”, tramo que generó la respuesta más enérgica entre los asistentes.

La inauguración del festival marcó el arranque de 13 días de actividades

El cantante mexicano Juan Gabriel en un concierto. EFE/Ulises Ruiz Basurto
El cantante mexicano Juan Gabriel en un concierto. EFE/Ulises Ruiz Basurto

El espectáculo abrió formalmente el escenario principal del Festival Internacional Santa Lucía 2026, tras el mensaje de inauguración a cargo de la presidenta del Patronato, Victoria Kühne, y del gobernador de Nuevo León, Samuel García.

García destacó que la edición 2025 del festival registró más de 1.5 millones de visitas y subrayó el crecimiento cultural del estado durante este año. La programación 2026 contempla 182 expresiones artísticas y más de 900 artistas en distintos espacios de la entidad.

El cierre del homenaje llegó con los acordes de “Querida” y “Hasta que te conocí”, piezas que reafirmaron la vigencia del repertorio del compositor entre públicos de distintas generaciones presentes en la Explanada de los Héroes.

El Festival Internacional Santa Lucía continuará sus actividades hasta el 2 de noviembre, fecha en la que está programada la presentación de Sebastián Yatra como parte del cierre de la cartelera en el escenario principal de la Macroplaza.

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