México

Con Mariana Ochoa vs Gema Garoa, Yeri Mua vs Bellakath y más, Poncho de Nigris enciende la expectativa por las peleas de Ring Royale 2027

La cuenta del espectáculo de boxeo compartió rivalidades de la música y la televisión mexicana que generan entusiasmo entre los seguidores

El evento encabezado por Poncho de Nigris compartió en redes una lista de posibles duelos entre artistas, conductores y creadores para la próxima función. (X/ @ringroyale)
El evento encabezado por Poncho de Nigris compartió en redes una lista de posibles duelos entre artistas, conductores y creadores para la próxima función. (X/ @ringroyale)
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El cuadrilátero aún se encuentra vacío, pero las redes sociales ya comenzaron a definir quiénes podrían ocuparlo.

Ring Royale, el proyecto de boxeo y entretenimiento encabezado por Poncho de Nigris, compartió los enfrentamientos que más han solicitado sus seguidores rumbo a la edición 2027.

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Poncho de Nigris encabeza el proyecto de boxeo y entretenimiento Ring Royale rumbo a su edición 2027. (X/ @ringroyale)
Poncho de Nigris encabeza el proyecto de boxeo y entretenimiento Ring Royale rumbo a su edición 2027. (X/ @ringroyale)

Todavía no hay guantes ni rivales oficiales definidos para la cartelera, pero el público ya imaginó los careos. Entre cantantes, figuras de realities, conductores e influencers, cada propuesta abre una discusión distinta sobre quién podría dejar las especulaciones para subir al ring.

Mariana Ochoa, Gema Garoa, Yeri Mua y Bellakath encabezan los cruces que agitaron las redes

La cuenta de Ring Royale reunió algunas de las combinaciones que más se esperan entre los seguidores. La publicación no confirma negociaciones definidas, aunque sí deja ver qué nombres concentran la atención antes de la próxima función.

  • Mariana Ochoa vs Gema Garoa se instaló como el cruce que más emoción despertó. La posibilidad pondría frente a frente a dos figuras del entretenimiento que incrementaron su rivalidad después de su participación en La Casa de los Famosos México.
  • Yeri Mua vs Bellakath: Las dos artistas ya han tenido un par de desencuentros a través de redes, por lo que un anuncio formal podría convertir el combate en uno de los más comentados de la cartelera.
  • Karime Pindter vs Manelyk González apareció entre las propuestas. Ambas tienen historia en realities y una audiencia que suele seguir de cerca sus intercambios.
  • Otro que circuló fue el de Gala Montes vs Flor Vigna, también alimentado por su reciente aparición en La Casa de los Famosos México. Por ahora, el duelo vive únicamente en los comentarios de los seguidores.
Mariana Ochoa y Gema Garoa concentran las solicitudes del público tras su rivalidad en La Casa de los Famosos México. (X/ @ringroyale)
Mariana Ochoa y Gema Garoa concentran las solicitudes del público tras su rivalidad en La Casa de los Famosos México. (X/ @ringroyale)

La organización mantiene abierta la dinámica y no ha explicado cuál de estos emparejamientos podría dar el siguiente paso. Por eso, la lista funciona como un termómetro perfecto de la conversación.

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Los realities y la televisión también reclaman su lugar en el cuadrilátero

El sondeo no se quedó en los nombres de la música o las plataformas digitales. La lista también recuperó figuras de la televisión mexicana y propuestas que mezclan diferentes trayectorias, generaciones y fandoms.

  • Yordi Rosado vs Adal Ramones fue una de las combinaciones que más llamó la atención. Los dos conductores comparten una historia ligada a la televisión desde hace años, lo que le daría al duelo un ingrediente de reencuentro.
  • Kunno vs Julio Camejo: La inusual sugerencia de cruce une a un creador digital con un actor que ha transitado por telenovelas, realities y programas de televisión.
  • Kenia Os vs Kimberly Loaiza: también se coló entre las peticiones. La fuerza digital de ambas podría llevar la expectativa del ring a sus comunidades, aunque ninguna ha confirmado participación.
  • La cuenta compartió además los nombres de Adriano Zendejas vs Willito y Niurka Marcos vs Ninel Conde, dos ideas que surgieron directamente de los comentarios.
Adrián Marcelo en gorra negra y Poncho de Nigris en traje rosa con gafas de sol, sentado en una silla con el logo de Ring Royale
La audiencia propone un careo especial entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo como evento central. (Redes sociales)

Finalmente, entre tantas propuestas también apareció una petición aparte: un entrenamiento o cara a cara entre Poncho de Nigris y Adrián Marcelo como evento central.

Ring Royale suma nombres que ya buscan un lugar en 2027

Mientras las propuestas se multiplican, algunos participantes han comenzado a tomar forma para la siguiente edición.

  • Jorge “Travieso” Arce ha adelantado su intención de enfrentar a Konan Big. El exboxeador señaló que buscaría destinar parte de sus ingresos a estudiantes de Los Mochis, Sinaloa.
  • Wendy Guevara ha expresado que participará en la función de marzo de 2027, aunque todavía espera conocer el nombre de su rival.
  • Ernesto Chavana y Óscar Burgos, conocido como el Perro Guarumo, figuran entre los duelos con mayor avance público, aunque falta el anuncio definitivo de Ring Royale.
  • También sigue sobre la mesa una pelea de botargas con personajes como Beto, Doctor Simi, Mamá Lucha, Doña Alegría y Burrita Burrona.
El evento de Poncho de Nigris busca un combate campal con personajes como Beto, Doctor Simi o Mamá Lucha
La cartelera contempla una exhibición entre botargas con personajes como Doctor Simi, Mamá Lucha y Burrita Burrona. (IG: ringroyalefights)

Por ahora, Ring Royale 2027 no tiene los guantes repartidos ni una cartelera cerrada, pero sí una lista de nombres que mantiene la conversación encendida. El espectáculo de Poncho de Nigris se juega primero en redes: cada comentario puede empujar una rivalidad, abrir un careo o acercar a una celebridad al ring.

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