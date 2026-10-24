Qué es la hidrocodona, el opioide que aseguraron en el AICM oculto en frascos de suplementos alimenticios

Las tabletas fueron detectadas en el equipaje de un pasajero que llegó de Colombia. Crédito: Gabinete de Seguridad

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La hidrocodona es un opioide semisintético clasificado como estupefaciente en México y como sustancia controlada en Estados Unidos. Esta sustancia volvió a tomar relevancia luego de que personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) la detectara oculta en tabletas disfrazadas de suplementos alimenticios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El cargamento, de 8 mil 659 tabletas con un valor superior a 8.6 millones de pesos en el mercado ilícito, combinaba hidrocodona con acetaminofén -paracetamol-, dos sustancias con regulaciones sanitarias distintas.

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El hallazgo ocurrió durante la revisión del equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, en la Terminal 1 del AICM, de acuerdo con el comunicado conjunto de las autoridades. Las tabletas iban ocultas en cinco frascos utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos alimenticios.

Las tabletas llevaban el grabado M367

Las tabletas aseguradas en el AICM eran blancas y contenían la inscripción “M367”, de acuerdo con un comunicado conjunto de las autoridades mexicanas. Personal aduanero no pudo determinar de forma inicial su composición, por lo que aplicó un aseguramiento precautorio y tomó muestras para análisis.

Según la base de datos farmacéutica Drugs.com, ese grabado corresponde a una combinación de 325 miligramos de acetaminofén y 10 miligramos de bitartrato de hidrocodona, fabricada originalmente por el laboratorio estadounidense Mallinckrodt Pharmaceuticals. El código “M367” es un identificador físico del fabricante, no un nombre comercial ni genérico.

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Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Central de la ANAM, donde especialistas aplicaron espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas. Los resultados confirmaron la presencia de hidrocodona y acetaminofén en las tabletas.

La hidrocodona actúa sobre el sistema nervioso para modificar la percepción del dolor

La hidrocodona pertenece a la clase de medicamentos llamados analgésicos opioides, de acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Su función consiste en cambiar la forma en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor intenso.

La sustancia fue encontrada en el equipaje de un pasajero procedente de Colombia. Crédito: Gabinete de Seguridad

En México, la Ley General de Salud clasificó a la hidrocodona como estupefaciente en su Artículo 234, bajo la denominación “dihidrocodeinona”. Esta categoría sujeta a la sustancia a controles sanitarios estrictos y a verificación especial por parte de la Secretaría de Salud.

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La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos describió a la hidrocodona como un opioide semisintético relacionado con la codeína en su estructura y con la morfina en sus efectos. La agencia clasificó a la hidrocodona en su forma pura dentro de la Lista II, la categoría de mayor restricción dentro del sistema estadounidense de sustancias controladas.

La combinación con acetaminofén no reduce el riesgo de abuso, según la DEA

Antes de 2014, los productos que combinaban hidrocodona con sustancias no controladas, como el acetaminofén, se clasificaban en la Lista III de EEUU, una categoría con menor nivel de restricción que la asignada a la hidrocodona pura. El Congreso de Estados Unidos estableció esa distinción en 1970, al aprobar la Ley de Sustancias Controladas.

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La DEA eliminó esa diferencia el 6 de octubre de 2014, cuando entró en vigor una regla final que reclasificó todos los productos combinados de hidrocodona en la Lista II. La agencia sostuvo entonces que agregar sustancias no narcóticas como el acetaminofén “no disminuye su potencial de abuso”.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos advirtió que la hidrocodona combinada con acetaminofén expone a quienes la consumen a “los riesgos de adicción, abuso y uso indebido”. La agencia señaló también el riesgo de sobredosis y muerte asociado a este tipo de combinaciones.

El acetaminofén es de venta libre en México, a diferencia de la hidrocodona

El acetaminofén, conocido en México como paracetamol, no es un opioide ni una sustancia controlada. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el paracetamol se encuentra en una gran cantidad de medicamentos disponibles en el país, ya sea solo o combinado con otros principios activos.

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En la mayoría de sus presentaciones, el paracetamol es de venta libre en México y puede adquirirse sin receta médica en farmacias y otros establecimientos autorizados, según COFEPRIS.

El riesgo del cargamento asegurado en el AICM surge precisamente de la combinación de ambas sustancias: el acetaminofén por sí solo no requiere control, pero al mezclarse con hidrocodona el producto final queda sujeto a las mismas restricciones sanitarias que el opioide, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Las tabletas permanecieron bajo resguardo de la autoridad aduanera después de que el Laboratorio Central confirmó los compuestos. La ANAM inició los procedimientos para poner el cargamento a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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