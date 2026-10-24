Gilberto Mora estaría en la mira del París Saint Germain: cuánto cuesta el jugador mexicano y figura del Club Tijuana en la Liga Mx

El jugador mexicano estaría en la mira del PSG (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La probabilidad de ver a Gilberto Mora en el futbol de Europa estaría cerca de ocurrir después de cumplir 18 años el 14 de octubre del 2026. La perla nacional de los Xolos del Club Tijuana está muy solicitado después de haber hecho una destacada actuación con la Selección Mexicana de Futbol en la Copa del Mundo.

Clubes de mayor rango estarían interesados en contratar al nuevo 10 de la Selección Mexicana. En primera instancia, se habló del Liverpool FC, escuadra de la Liga Inglesa que estaría preparando una oferta cercana a los 40 millones de dólares, según Football Insider, pero ese dato no cuenta con confirmación del club, del entorno de Gil Mora ni de los presuntos compradores.

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Ahora, en las últimas horas, según la información del periodista turco, Ekrem Konur, especialista en el mercado de fichajes, Gilberto Mora podría entrar en la lista de posibles refuerzos del París Saint Germain, actual bicampeón de la UEFA Champions League.

Morita no juega en el Apertura 2026 desde la Jornada 9 frente al Club Pachuca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

PSG avanzaría en la búsqueda de nuevos reclutas en la ofensiva tras la lesión de ligamento cruzado anterior del georgiano Khvicha Kvaratskhelia. El periodista asegura que “Gilberto Mora está entre los jugadores que están considerando los campeones franceses” mientras continúa ligado en los Xolos del Club Tijuana en la Liga Mexicana.

El París Saint Germain analizaría entrar en la puja por Gilberto Mora en la próxima ventana invernal de transferencias en enero del 2027. De ser una realidad, el mexicano se pondría a la orden del técnico Luis Enrique. Mientras tanto, el centrocampista continuará con su rehabilitación para volver a las canchas de la Primera División.

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El 10 de la Selección Mexicana jugaría en el bicampeón de la Champions (Ekrem KONUR)

Morita arrastra molestias físicas que lo han dejado fuera de la actividad con los Xolos del Club Tijuana. Los reportes mencionan inflamación en la cadera, además de problemas en el tobillo y la ingle. El “10″ de la Jauría no suma minutos en el Torneo Apertura 2026 desde la jornada 9.

Inclusive, se perdió tres de los cuatro duelos amistosos que la Selección Mexicana de Futbol pactó en la Fecha FIFA de septiembre y octubre. El chiapaneco jugó contra Colombia en el debut de Rafa Márquez como estratega del Tricolor. El equipo mexicano empató 1-1 con los cafetaleros gracias a la anotación de Gilberto Mora, quien obtuvo el derecho de portar el dorsal número “10″ con 17 años, 11 meses y 12 días.

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¿Cuál es el valor de mercado de Gilberto Mora Zambrano y por qué es considerado el jugador más caro en la historia de la Liga Mx?

El joven promesa de la Selección Mexicana se perfila para competir en el futbol de Europa (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la última actualización de la página oficial de Transfermarkt, Gilberto Rafael Mora Zambrano está tasado en 25 millones de euros, cifra que rebasa registros previos de futbolistas del campeonato mexicano en virtud de su participación con la Selección Nacional de Futbol en la Copa del Mundo en Norteamérica.

La cifra representa una valoración de mercado y no el precio definitivo de una transferencia. Los Xolos del Club Tijuana pueden solicitar una cantidad distinta y superior en caso de recibir una propuesta formal por Gilberto Mora. Al cumplir la mayoría de edad es casi seguro que diversos equipos preguntarán por los servicios del mexicano para pensar en alguna oferta y tenga el privilegio de dar el salto al fubol europeo.

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Los posibles destinos de Gilberto Mora en las ligas de Europa

El mexicano anotó dos penaltis vs Universidad Nacional, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nombre de Gilberto Mora Zambrano ha sido relacionado con equipos de la élite como: Liverpool FC, Arsenal Football League, Real Madrid Club de Futbol, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea FC, Manchester United, Borussia Dortmund, Benfica, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Ajax, Napoli y Milan.

El especialista en fichajes argentino, César Luis Merlo, aseguró que varios clubes siguen al futbolista mexicano, pero la normativa de la FIFA impedía que Gilberto Mora concretara una transferencia internacional antes de cumplir los 18 años, salvo excepciones específicas. Su mayoría de edad no confirma una negociación ni una oferta, pero sí elimina ese obstáculo reglamentario para que pueda ser inscrito por un club extranjero.

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Al día de hoy, Liverpool FC y París Saint Germain encabezan la lista de los probables destinos de Gilberto Mora para comenzar a desarrollarse en el viejo continente según versiones publicadas en las últimas semanas. También circularon reportes sobre una propuesta cercana a los 40 millones de dólares, según Football Insider.

El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Mora está representado por la brasileña Rafaela Pimenta, agente de figuras como el noruego Erling Haaland y el mexicano Santiago Giménez. Cumplir 18 años le abre la posibilidad reglamentaria al mexicano de una operación internacional, aunque no implica que su salida de los Xolos del Club Tijuana sea inmediata ni que ocurra en el próximo mercado de fichajes.

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