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Si Guadalupe Taddei se aferra a mantenerse en la presidencia del INE, solo restan dos opciones para que deje el cargo

La funcionaria ya advirtió que no piensa renunciar, pese a los fuertes señalamientos en su contra

Guadalupe Taddei ya dijo que no piensa dejar su cargo en el INE, pero la ley establece mecanismos para sustituirla. Crédito: INE
Guadalupe Taddei ya dijo que no piensa dejar su cargo en el INE, pero la ley establece mecanismos para sustituirla. Crédito: INE
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Aunque parecía inminente su renuncia a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala le reveló a las demás consejerías que no piensa dejar el cargo, pese a los fuertes señalamientos de conflictos de interés que pesan en su contra.

En caso de que la funcionaria insista en mantenerse al frente del árbitro electoral, aún existen dos opciones que podrían llevarla a dejar el cargo, mismo que asumió –gracias a una tómbola– en 2023.

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Si Guadalupe Taddei se aferra a la presidencia del INE, hay dos opciones para que deje el cargo

Dado que Taddei Zavala no tiene pensado dejar el cargo de consejera presidenta del INE, el único camino que queda es que desde la Cámara de Diputados se le inicie un juicio político para buscar su destitución e inhabilitación.

Mientras que el otro camino es el desafuero, pero para que este punto se cumpla debe haber una denuncia penal en contra de la funcionaria por posibles delitos, como desvío de recursos o tráfico de influencias, por su responsabilidad en los contratos otorgados al proveedor del INE, José Alfredo Hernández Casillas, con quien Taddei tiene una relación cercana.

Destino de la consejera está en manos de Morena y aliados

No obstante, para que lo anterior ocurra, es necesario que, en San Lázaro, Morena y aliados tomen la decisión política de buscar la destitución de Guadalupe Taddei.

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En medio de todo este entramado, el día de ayer –durante su conferencia mañanera–, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que era una decisión personal de Taddei dejar el cargo.

Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro
Morena no descarta evaluar los "superpoderes" concedidos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei. Crédito: Cuartoscuro

Mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la Cámara Baja no puede solicitarle su renuncia y únicamente apeló a una reflexión sobre su situación.

¿Qué dice la Constitución sobre la remoción de alguna de las consejerías del INE?

El artículo 41 de la Constitución contempla la figura de la “falta absoluta” del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales. Si esta se presenta durante los primeros seis años del encargo, se nombra un sustituto que concluya únicamente el periodo pendiente.

Cuando la falta se registra en los últimos tres años del encargo, el procedimiento cambia: el consejero que se elige asume un periodo nuevo y completo, no uno residual.

Sin embargo, el texto constitucional no precisa las causas que dan origen a esa “falta absoluta”. Entre los escenarios posibles figuran la renuncia del consejero o la conclusión de un procedimiento de destitución en su contra.

Taddei advierte que no va a dejar la presidencia del INE

La mañana de hoy se celebró una reunión virtual de consejeros electorales. Cuando todos esperaban que Guadalupe Taddei anunciara su renuncia a la presidencia del INE y en San Lázaro se avizoraba la ruta legal para elegir a la brevedad a un sustituto, la funcionaria reiteró que no dejará el puesto, ya que ella no tiene responsabilidad en los contratos que la institución ha firmado con las empresas de Alfredo Hernández Casillas.

Pese a que los reclamos para que Taddei deje la presidencia del INE aumentan entre partidos, exconsejeros electorales y distintas personalidades, quienes le atribuyen conflicto de interés y posibles irregularidades financieras; la legislación electoral no contempla un procedimiento directo para destituirla.

José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)
José Alfredo Hernández Casillas, el proveedor beneficiado por contratos con el INE y cercano a Taddei. (Capturas de pantalla)

La ruta es el juicio político

El artículo 110 de la Constitución equipara, en este punto, a los consejeros electorales y al secretario ejecutivo del INE con diputados, senadores, ministros y magistrados: todos pueden estar sujetos a juicio político.

Para iniciar ese procedimiento contra Taddei se requiere una solicitud, que cualquier ciudadano puede presentar. A partir de ahí, corresponde a la Cámara de Diputados dar inicio al proceso.

En ese sentido, a la Subcomisión de Examen Previo le toca analizar la denuncia y luego corresponderá a la Sección Instructora emitir las conclusiones, si procede o no la acusación.

Si la acusación contra Taddei se acepta y aprueba por mayoría absoluta, el expediente pasa al Senado de la República, que se constituye como Jurado de Procedencia.

Corresponde entonces a la Cámara Alta determinar la sanción: destitución e inhabilitación de uno a 20 años. Esta decisión requiere mayoría calificada, es decir, el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Otro camino es el desafuero

Como se mencionó anteriormente, otra ruta, donde no tiene participación la Cámara de Senadores, es el desafuero.

Una mujer con suéter rosa habla ante un micrófono en una mesa con documentos, una computadora portátil y un cartel identificador
Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, descartó su renuncia al órgano electoral. (YouTube)

El artículo 111 de la Constitución establece que, para proceder penalmente contra los consejeros electorales del INE, incluido el consejero presidente, por delitos cometidos durante su encargo, la Cámara de Diputados debe pronunciarse primero. En sesión, con mayoría absoluta de los miembros presentes, declarará si hay o no lugar a proceder contra la persona inculpada.

“Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

“Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley”, detalla la Constitución.

Juicio político o desafuero, son las únicas opciones que restan para que Guadalupe Taddei deje la presidencia del INE, pues anunció hoy que no piensa renunciar al cargo.

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