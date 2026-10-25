Recibo de luz CFE: en qué estados aumenta la tarifa tras el retiro del subsidio de verano este fin de mes

Una mano cuenta billetes y monedas mexicanas sobre una mesa de madera, junto a un recibo de CFE y una taza de café, simbolizando la gestión económica doméstica diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podría aumentar para usuarios en algunos estados de México tras el término del subsidio de verano que amplía los rangos de consumo con menor costo durante los meses de altas temperaturas. El ajuste aplica al terminar el mes octubre, el día 31 y se verá reflejado en los siguientes periodos de facturación.

El aumento no será igual para todos los hogares. El monto final depende de la tarifa doméstica asignada, los kilowatts-hora consumidos y el uso que se mantenga de equipos como aire acondicionado, minisplits, ventiladores, refrigeradores y bombas de agua.

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Las localidades donde concluye el esquema se localizan en los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chihuahua

El subsidio también puede aplicarse en municipios de otras entidades, de acuerdo con los registros climáticos validados por las autoridades energéticas. Su alcance varía según la localidad y la tarifa doméstica que tenga asignada cada usuario.

El cobro cambia al volver a los rangos regulares

Durante la temporada de calor, las tarifas domésticas de CFE en localidades con temperaturas elevadas cuentan con bloques de consumo subsidiados más amplios. Esto permite que una mayor cantidad de electricidad se cobre con precios preferenciales.

Cuando el programa termina, los usuarios regresan a los rangos vigentes fuera de la temporada cálida. Si una vivienda conserva el mismo nivel de consumo, una mayor proporción de los kilowatts-hora puede pasar a bloques con un costo superior.

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La diferencia será mayor en hogares que mantengan encendidos durante varias horas aparatos de alto consumo. El aire acondicionado y los minisplits suelen ser los equipos que más elevan el gasto eléctrico en zonas donde el calor permanece durante el otoño.

El retiro del subsidio tampoco significa que CFE aplique un incremento único o automático a cada tarifa. El recibo se calcula de acuerdo con el consumo registrado durante el bimestre, la clasificación tarifaria del domicilio y los límites de cada bloque.

INEGI registra alzas en el consumo energético y aumenta inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) afirmó que la inflación general anual se ubica en 3.62% durante la primera quincena de octubre de 2026. En ese periodo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumenta 0.41% frente a la quincena previa.

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El componente de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno sube 1.85%. La electricidad es el producto con mayor incidencia al alza, con una variación quincenal de 18.51%.

El instituto atribuye este aumento a la conclusión del subsidio de verano en 18 ciudades: Mérida, Monterrey, Acapulco de Juárez, Torreón, Veracruz, Villahermosa, Tampico, Monclova, Chetumal, Iguala, Tepic, San Andrés Tuxtla, Campeche, Tehuantepec, Ciudad Acuña, Cancún, Coatzacoalcos y Tuxtla Gutiérrez.

Las entidades con las mayores variaciones quincenales son Tabasco, con 2.13%; Yucatán, con 1.27%; Quintana Roo, con 1.17%; Campeche, con 1.02%; y Coahuila, con 1.01%. El INEGI precisa que el alza de electricidad está vinculada con el regreso a las tarifas regulares tras el fin del programa estacional.

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