Ensalada keto de calabacín con pesto y pollo: una receta alta en proteína para comer ligero

Una porción de ensalada cetogénica combina espirales de calabacín con pesto, tiras de pollo asado, tomates cherry y piñones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La ensalada keto con espaguetis de calabacín, pesto y pollo es una opción para quienes buscan incorporar preparaciones frescas y ricas en proteína a su alimentación. La combinación reúne vegetales, una salsa de hierbas aromáticas y carne de ave en un plato que puede servirse como comida principal.

El calabacín sustituye a la pasta tradicional mediante cortes finos y alargados que recuerdan la forma de los espaguetis. Su sabor suave combina con el pollo y el pesto, una salsa que suele prepararse con albahaca, aceite de oliva, ajo, queso y frutos secos.

PUBLICIDAD

Esta receta puede adaptarse a una alimentación cetogénica, caracterizada por la reducción significativa de carbohidratos. Para mantener esa orientación, es importante revisar la composición del pesto y ajustar las porciones, ya que los ingredientes y sus cantidades influyen en el contenido nutricional final.

Ingredientes para preparar la ensalada keto

Un plato hondo contiene una preparación cetogénica de tiras de calabacín combinadas con pollo a la plancha, salsa pesto, tomates cherry y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación utiliza ingredientes sencillos que se combinan para conseguir un plato con diferentes texturas y sabores. Las siguientes cantidades son una propuesta orientativa para dos porciones; pueden ajustarse según el apetito y las necesidades de cada persona.

2 calabacines medianos.

250 gramos de pechuga de pollo.

3 cucharadas de pesto, preferentemente sin azúcares añadidos.

1 cucharada de aceite de oliva para cocinar el pollo.

1 cucharada de queso parmesano rallado, opcional.

Sal y pimienta al gusto.

Hojas frescas de albahaca para decorar, opcionales.

El calabacín funciona como base vegetal, mientras que el pollo aporta la mayor parte de la proteína de la receta. El pesto añade sabor y el aceite de oliva contribuye a la textura del conjunto. Si se utiliza una salsa comercial, conviene consultar su etiqueta para conocer los carbohidratos que contiene.

PUBLICIDAD

Preparación paso a paso

Corta el calabacín. Lava las piezas y conviértelas en tiras finas con un espiralizador, un pelador especial o un cuchillo. La idea es obtener una forma similar a la de los espaguetis. Cocina el pollo. Corta la pechuga en tiras o cubos y sazona con sal y pimienta. Calienta el aceite de oliva en una sartén y cocina el pollo hasta que esté completamente hecho. Como referencia de seguridad alimentaria, el centro debe alcanzar los 74 °C. Prepara la base vegetal. Puedes utilizar el calabacín crudo para conservar una textura firme o saltearlo durante uno o dos minutos. Si lo cocinas, evita prolongar demasiado el tiempo para que no suelte agua en exceso. Integra los ingredientes. Coloca los espaguetis de calabacín en un recipiente, agrega el pollo y añade el pesto. Mezcla suavemente hasta que la salsa cubra los ingredientes de manera uniforme. Sirve la ensalada. Distribuye la preparación en dos platos y, si lo deseas, incorpora parmesano rallado y hojas de albahaca. Puede consumirse recién hecha o después de dejarla enfriar ligeramente.

¿Por qué combina calabacín, pollo y pesto?

Una ensalada combina tiras finas de calabacín con dados de pechuga de pollo a la plancha y aderezo de salsa pesto en un cuenco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calabacín contiene agua y fibra, además de aportar una textura ligera. Su contenido de carbohidratos es menor que el de la pasta convencional, por lo que suele utilizarse como sustituto en recetas dirigidas a quienes buscan reducir la ingesta de este nutriente.

Por su parte, el pollo aporta proteína, necesaria para el mantenimiento y la reparación de los tejidos, así como para el funcionamiento muscular. La cantidad total de este nutriente dependerá de la porción utilizada y de la composición del resto de los ingredientes.

El pesto completa la receta con notas herbales y un aporte de grasas procedentes principalmente del aceite y, según la preparación, de los frutos secos y el queso. Su composición puede variar, por lo que elegir una versión compatible con los objetivos nutricionales personales es importante si se sigue una dieta cetogénica.

PUBLICIDAD

Cómo incorporar esta ensalada a una alimentación keto

Un plato hondo contiene una preparación cetogénica de tiras de calabacín combinadas con pollo a la plancha, salsa pesto, tomates cherry y queso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación cetogénica limita de forma importante los carbohidratos y ajusta el consumo de grasas y proteínas. Esta ensalada puede encajar en ese patrón, siempre que las cantidades y los ingredientes utilizados sean compatibles con el plan alimentario de cada persona.

Para mantener controlada la cantidad de carbohidratos, conviene revisar las etiquetas del pesto y del queso, además de considerar las porciones. No basta con que una receta incluya vegetales y pollo para asegurar que cumple con los requisitos de una dieta keto; también importa la composición nutricional del conjunto.

La ensalada de espaguetis de calabacín con pesto y pollo ofrece una manera versátil de combinar vegetales y proteína en una misma preparación. Aunque no se dispone de un cálculo nutricional exacto, las cantidades propuestas permiten elaborar dos porciones y ajustar la receta según las preferencias individuales. Para determinar con precisión sus calorías, proteínas, grasas y carbohidratos, sería necesario calcular los valores de cada ingrediente y de la salsa utilizada.

PUBLICIDAD