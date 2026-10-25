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Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 25 de octubre

La programación incluye actividad de Liga MX, LaLiga, Premier League, Serie A y el Mundial Femenino Sub-17

Entre lo más destacado de la cartelera se encuentra el partido entre el Barcelona y el Real Madrid (REUTERS)
Entre lo más destacado de la cartelera se encuentra el partido entre el Barcelona y el Real Madrid (REUTERS)
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Este domingo 25 de octubre reúne partidos de futbol, NFL, NBA, NHL y Fórmula 1 en una jornada que inició a las 05:30 horas con el duelo entre Inter de Milán y Fiorentina. La programación incluye actividad de Liga MX, LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y el Mundial Femenino Sub-17.

La cartelera ofrece encuentros desde Europa hasta América, con transmisión en señal de televisión de paga y plataformas de streaming como Disney+, ViX Premium, Prime Video, FOX One, HBO Max, DAZN, YouTube y Apple TV+.

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Querétaro necesita hacer valer su localía si desea meterse de manera directa a la liguilla.
Querétaro necesita hacer valer su localía si desea meterse de manera directa a la liguilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Barcelona recibe al Real Madrid y Liga MX cierra con tres partidos

El partido de mayor atención en el futbol español enfrenta al FC Barcelona y Real Madrid a las 14:00 horas. El encuentro de LaLiga se transmite por Sky Sports e izzi.

Antes, la actividad en España contempla los duelos Athletic Club-Getafe a las 07:00 horas, Celta-Real Betis a las 09:15, Real Sociedad-Levante a las 11:30 y Castellón-Sporting Gijón a la misma hora. Todos van por Sky Sports e izzi.

El delantero del FC Barcelona Raphinha (i), durante el entrenamiento de este sábado en el complejo deportivo de Sant Joan Despi, con vistas al clásico del domingo contra el Real Madrid. EFE/ Enric Fontcuberta
El delantero del FC Barcelona Raphinha (i), durante el entrenamiento de este sábado en el complejo deportivo de Sant Joan Despi, con vistas al clásico del domingo contra el Real Madrid. EFE/ Enric Fontcuberta

La Premier League arranca a las 08:00 horas con Crystal Palace ante Newcastle, Manchester United frente a Bournemouth y Hull City contra Brentford. A las 10:30, Sunderland recibe al Leeds United. Los juegos se pueden seguir por HBO Max, TNT, FOX y FOX One.

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El Liverpool juega dos veces en la agenda dominical. El equipo varonil enfrenta al Brighton a las 08:00 horas por FOX+, mientras que el conjunto femenil recibe al London City Lionesses a la misma hora mediante YouTube.

La Serie A programa Inter de Milán-Fiorentina a las 05:30 horas, Atalanta-Frosinone a las 08:00, Genoa-Venezia a las 08:00, Lecce-Juventus a las 11:00 y Udinese-AC Milan a las 13:45. Disney+ y ESPN tienen las transmisiones de estos encuentros.

En Alemania, Bayern Múnich visita al Freiburg a las 10:30 horas por FOX One y Tubi. La Eredivisie ofrece el PSV Eindhoven-Feyenoord a las 07:30, Sparta Rotterdam-Ajax a las 09:45 y AZ Alkmaar-Twente a las 13:00.

Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Bayern Múnich vs Arsenal - Allianz Arena, Múnich, Alemania - 21 de octubre de 2026. El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, con Harry Kane después del partido. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Fútbol - Liga de Campeones de la UEFA - Bayern Múnich vs Arsenal - Allianz Arena, Múnich, Alemania - 21 de octubre de 2026. El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, con Harry Kane después del partido. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Liga MX

La Liga MX entra en acción por la tarde. A las 17:00 horas, Atlas recibe al Puebla por ViX Premium y Layvtime. Querétaro enfrenta a Cruz Azul a las 19:00 por FOX+, FOX One y Layvtime.

América se mide con Pachuca a las 19:00 horas. El encuentro se transmite por ViX Premium, TUDN y Layvtime. La jornada termina a las 21:00, cuando Tijuana recibe a Santos por FOX+ y FOX One.

La Liga MX Femenil también presenta actividad. Tigres enfrenta a Monterrey a las 18:00 horas con transmisión de FOX One y Tubi.

Los Tuzos están casi eliminados de este torneo en un semestre que, pese a tener al campeón de goleo, no fue suficiente para clasificar.
Los Tuzos están casi eliminados de este torneo en un semestre que, pese a tener al campeón de goleo, no fue suficiente para clasificar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NFL, la Fórmula 1 y el Mundial Sub-17 completan la programación

Finalmente, la NFL tiene una extensa jornada desde las 07:30 horas. Steelers enfrenta a Saints por Disney+ y ESPN. A las 11:00 se disputan Buccaneers-Panthers, Dolphins-Jets, Giants-Texans, Bengals-Ravens, Browns-Titans y Colts-Vikings.

Los 49ers juegan contra Falcons a las 11:00 horas por FOX+ y FOX One. Broncos y Cardinals se enfrentan a las 14:05 por FOX y FOX One.

A las 14:25 se programan Packers-Lions, disponible por ViX Premium, y Rams-Raiders, con señal de FOX+ y FOX One. El cierre de la fecha corresponde al duelo entre Chiefs y Seahawks a las 18:20 horas, por Disney+ y ESPN.

La Fórmula 1 celebra este domingo la carrera del Gran Premio de Estados Unidos a las 14:00 horas. Sky Sports e izzi transmiten la competencia.

El Mundial Femenino Sub-17 tiene cuatro encuentros. México enfrenta a Australia a las 09:00 horas por ViX Premium y TUDN. Chile juega ante España a la misma hora, mientras China se mide con Estados Unidos a las 12:00. Samoa y Kenia cierran su partido a las 12:00 horas.

México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)
México venció a Chile 2 goles a 1 en su segundo partido partido del Mundial Femenil Sub 17 (X@Miseleccionfem)

La NBA ofrece Lakers-Jazz a las 15:00 horas por Prime Video, Raptors-Timberwolves a las 17:00 por NBA TV y 76ers-Pistons a las 17:30 también por Prime Video. En la NHL, Avalanche enfrenta a Predators a las 18:00 horas por Sky Sports e izzi.

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