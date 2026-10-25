Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 25 de octubre

Este domingo 25 de octubre reúne partidos de futbol, NFL, NBA, NHL y Fórmula 1 en una jornada que inició a las 05:30 horas con el duelo entre Inter de Milán y Fiorentina. La programación incluye actividad de Liga MX, LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y el Mundial Femenino Sub-17.
La cartelera ofrece encuentros desde Europa hasta América, con transmisión en señal de televisión de paga y plataformas de streaming como Disney+, ViX Premium, Prime Video, FOX One, HBO Max, DAZN, YouTube y Apple TV+.
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Barcelona recibe al Real Madrid y Liga MX cierra con tres partidos
El partido de mayor atención en el futbol español enfrenta al FC Barcelona y Real Madrid a las 14:00 horas. El encuentro de LaLiga se transmite por Sky Sports e izzi.
Antes, la actividad en España contempla los duelos Athletic Club-Getafe a las 07:00 horas, Celta-Real Betis a las 09:15, Real Sociedad-Levante a las 11:30 y Castellón-Sporting Gijón a la misma hora. Todos van por Sky Sports e izzi.
La Premier League arranca a las 08:00 horas con Crystal Palace ante Newcastle, Manchester United frente a Bournemouth y Hull City contra Brentford. A las 10:30, Sunderland recibe al Leeds United. Los juegos se pueden seguir por HBO Max, TNT, FOX y FOX One.
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El Liverpool juega dos veces en la agenda dominical. El equipo varonil enfrenta al Brighton a las 08:00 horas por FOX+, mientras que el conjunto femenil recibe al London City Lionesses a la misma hora mediante YouTube.
La Serie A programa Inter de Milán-Fiorentina a las 05:30 horas, Atalanta-Frosinone a las 08:00, Genoa-Venezia a las 08:00, Lecce-Juventus a las 11:00 y Udinese-AC Milan a las 13:45. Disney+ y ESPN tienen las transmisiones de estos encuentros.
En Alemania, Bayern Múnich visita al Freiburg a las 10:30 horas por FOX One y Tubi. La Eredivisie ofrece el PSV Eindhoven-Feyenoord a las 07:30, Sparta Rotterdam-Ajax a las 09:45 y AZ Alkmaar-Twente a las 13:00.
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Liga MX
La Liga MX entra en acción por la tarde. A las 17:00 horas, Atlas recibe al Puebla por ViX Premium y Layvtime. Querétaro enfrenta a Cruz Azul a las 19:00 por FOX+, FOX One y Layvtime.
América se mide con Pachuca a las 19:00 horas. El encuentro se transmite por ViX Premium, TUDN y Layvtime. La jornada termina a las 21:00, cuando Tijuana recibe a Santos por FOX+ y FOX One.
La Liga MX Femenil también presenta actividad. Tigres enfrenta a Monterrey a las 18:00 horas con transmisión de FOX One y Tubi.
La NFL, la Fórmula 1 y el Mundial Sub-17 completan la programación
Finalmente, la NFL tiene una extensa jornada desde las 07:30 horas. Steelers enfrenta a Saints por Disney+ y ESPN. A las 11:00 se disputan Buccaneers-Panthers, Dolphins-Jets, Giants-Texans, Bengals-Ravens, Browns-Titans y Colts-Vikings.
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Los 49ers juegan contra Falcons a las 11:00 horas por FOX+ y FOX One. Broncos y Cardinals se enfrentan a las 14:05 por FOX y FOX One.
A las 14:25 se programan Packers-Lions, disponible por ViX Premium, y Rams-Raiders, con señal de FOX+ y FOX One. El cierre de la fecha corresponde al duelo entre Chiefs y Seahawks a las 18:20 horas, por Disney+ y ESPN.
La Fórmula 1 celebra este domingo la carrera del Gran Premio de Estados Unidos a las 14:00 horas. Sky Sports e izzi transmiten la competencia.
El Mundial Femenino Sub-17 tiene cuatro encuentros. México enfrenta a Australia a las 09:00 horas por ViX Premium y TUDN. Chile juega ante España a la misma hora, mientras China se mide con Estados Unidos a las 12:00. Samoa y Kenia cierran su partido a las 12:00 horas.
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La NBA ofrece Lakers-Jazz a las 15:00 horas por Prime Video, Raptors-Timberwolves a las 17:00 por NBA TV y 76ers-Pistons a las 17:30 también por Prime Video. En la NHL, Avalanche enfrenta a Predators a las 18:00 horas por Sky Sports e izzi.
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