México

Artículo 19 acusa al IMPI de censura contra Penguin Random House por libro sobre Gloria Trevi

La organización advierte que la resolución abre la puerta a que cualquier libro, medio o publicación comercial que mencione a una persona pueda ser sancionado

Gloria Trevi y la demanda contra Penguin Random House México por el libro "Todo a la luz" de Karla de la Cuesta. Crédito: Especial
Gloria Trevi y la demanda contra Penguin Random House México por el libro "Todo a la luz" de Karla de la Cuesta. Crédito: Especial
Guardar

La organización Artículo 19 ha acusado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) de ejercer censura contra Penguin Random House Grupo Editorial por una sanción vinculada al libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta, que aborda el caso del clan Gloria Trevi-Sergio Andrade.

A través de un comunicado, la organización señala que la resolución, emitida el 27 de julio de 2026 contra la editorial, impone la multa máxima prevista por ley y prohíbe de manera indefinida el uso futuro del nombre y la imagen de la cantante. El monto de la sanción asciende a 5,000 UMA, equivalentes a 542,850 pesos.

PUBLICIDAD

El libro reúne testimonios de más de diez víctimas del caso Trevi-Andrade

Todo a la luz es una investigación de Karla de la Cuesta sobre el expediente penal por el que Gloria Trevi fue absuelta. La obra integra testimonios de más de diez víctimas, análisis de fallos judiciales y contraste de fuentes hemerográficas sobre el caso conocido como Trevi-Andrade.

Imagen 5PLBPV2CCJHMLABZAXM5V5XHOE

De la Cuesta, abogada y conferencista, documenta además su propia experiencia como sobreviviente de explotación laboral y sexual dentro de la estructura de Sergio Andrade. El libro plantea cuestionamientos sobre la valoración de pruebas realizada durante el proceso judicial que concluyó con la absolución de la cantante.

Las dos fotografías de Trevi que aparecen en la obra y que reclama la intérprete, corresponden, según ha explicado la propia editorial, a material gráfico de archivo de prensa que formaba parte del expediente judicial del caso. El nombre de la cantante figura porque constituye el eje central de la investigación.

PUBLICIDAD

El fallo del IMPI

Tras una demanda de la intérprete, el instituto determinó que la editorial cometió una infracción en materia de comercio, prevista en el artículo 231, fracción II, de la Ley Federal del Derecho de Autor, al utilizar sin consentimiento el nombre artístico y fotografías de Trevi.

Artículo 19 sostiene que la resolución se aparta de lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Esa disposición establece que no constituye una infracción utilizar la imagen de una persona sin autorización cuando se haga con fines informativos o periodísticos, o en ejercicio de la libertad de expresión.

karla de la cuesta y gloria trevi
(Instagram)

La organización reconoce que los derechos a la propia imagen y al honor son legítimos y deben protegerse. Pero advierte que esa protección no puede aplicarse de forma automática, sin ponderarla frente a otros derechos cuando se trata de información de interés público.

El libro presenta una investigación basada en constancias judiciales, referencias documentales y testimonios sobre una persona de notoriedad pública, según describe la organización. Aun así, el IMPI omitió examinar si la información contenida en la obra es de interés público antes de resolver la sanción.

Entre los señalamientos centrales, Artículo 19 identifica que el IMPI aplicó un concepto excesivamente amplio de lucro indirecto. El instituto reconoció que el nombre y las fotografías de Trevi no eran el objeto de comercialización del libro, pero consideró suficiente que formaran parte de un producto editorial que se vende. Bajo ese criterio, advierte la organización, prácticamente cualquier libro, medio o publicación de carácter comercial que mencione o retrate a una persona podría ser sancionado.

La resolución también establece una prohibición general hacia el futuro que, según la organización, constituye una forma de censura previa. Artículo 19 recuerda que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, mientras que los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana protegen la libertad de expresión y de imprenta.

Artículo 19 pide al Tribunal Federal de Justicia Administrativa ponderar los estándares de libertad de expresión

Ilustración de dos manos atadas en las muñecas con alambre de púas que contienen la silueta blanca de un ave sobre un fondo azul y gris.
Artículo 19 señala que el criterio aplicado por el IMPI abre la puerta a futuras sanciones contra editoriales y periodistas que documenten casos judiciales con base en testimonios y fuentes hemerográficas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La organización llamó a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a examinar y resolver la impugnación mediante una adecuada ponderación de los estándares constitucionales y convencionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información.

Ese análisis, según Artículo 19, debe considerar la finalidad informativa de la publicación, las excepciones aplicables al uso de imágenes, la proporcionalidad de la sanción y su compatibilidad con dichos estándares. El caso se encuentra actualmente en disputa ante ese tribunal, luego de que Penguin Random House presentó una demanda de nulidad contra la resolución del IMPI.

Artículo 19 también exhorta al IMPI a garantizar que la aplicación de la legislación autoral respete los usos informativos y periodísticos de la imagen, y a evitar que la comercialización de una publicación se considere motivo suficiente para descartar esas excepciones. La organización pide, además, que el instituto se abstenga de imponer prohibiciones genéricas hacia el futuro sobre el uso del nombre o la imagen de figuras públicas.

Esa cifra, sumada a la prohibición hacia el futuro, envía un mensaje a editoriales, periodistas y autores: investigar y publicar sobre personas con proyección pública puede acarrear sanciones administrativas, incluso cuando la información proviene de documentos judiciales o fuentes hemerográficas. El riesgo, señala la organización, es mayor para las editoriales y los autores con menos recursos para litigar frente a procedimientos administrativos prolongados y multas de este monto.

Temas Relacionados

Gloria TreviPenguin Random HouseArtículo 19IMPIDemandaSergio AndradeCensuraLibertad de Expresiónmexico-noticiasÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este jueves 22 de octubre

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Precios de la gasolina hoy en Puebla: Litro de Magna, Premium y Diésel este jueves 22 de octubre

Karina Vázquez, ex Miss Tlaxcala, es hallada sin vida en su casa: su familia exige investigar posible feminicidio

El Gobierno estatal informó que se agotarán todas las líneas de investigación

Karina Vázquez, ex Miss Tlaxcala, es hallada sin vida en su casa: su familia exige investigar posible feminicidio

Leonardo Aguilar habla del peso de llevar el apellido y comparte el consejo que le dio su padre: “Que no caiga en provocaciones”

El cantante busca que el público lo conozca por su trabajo y no solo por el linaje musical de su familia

Leonardo Aguilar habla del peso de llevar el apellido y comparte el consejo que le dio su padre: “Que no caiga en provocaciones”

¿Qué es el ser del Valle de Juárez? Jaime Maussan muestra imágenes de una extraña criatura en Chihuahua

Maussan adelantó que la investigación en curso “va a dar la vuelta al mundo”

¿Qué es el ser del Valle de Juárez? Jaime Maussan muestra imágenes de una extraña criatura en Chihuahua

Transportistas liberan caseta de Tepotzotlán tras exigir libertad de dos detenidos en Teoloyucan

Operadores de transporte protestaban contra las restricciones de circulación en Teoloyucan

Transportistas liberan caseta de Tepotzotlán tras exigir libertad de dos detenidos en Teoloyucan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

Influencers, modelos y escritoras: así viven hoy en EEUU las mujeres vinculadas a “El Chapo” Guzmán

Un hospital, la última pista del paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino desaparecido en Guerrero

La Familia Michoacana tendría a más de 100 personas secuestradas en la sierra de Guerrero, revela el padre Filiberto Velázquez

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: con narcomanta acusan a policías de Mexicali de apoyar a Los Rusos

Traición a la patria: César Jáuregui podría enfrentar hasta 40 años de prisión si es declarado culpable de permitir operar a la CIA en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Jesse & Joy protagonizan incómodo abrazo de despedida en el Auditorio Nacional durante uno de sus últimos shows juntos

Jesse & Joy protagonizan incómodo abrazo de despedida en el Auditorio Nacional durante uno de sus últimos shows juntos

Leonardo Aguilar habla del peso de llevar el apellido y comparte el consejo que le dio su padre: “Que no caiga en provocaciones”

Pepe Aguilar responde a las críticas por el concierto vacío de Leonardo Aguilar: “El apellido no canta”

Quiénes son los nominados de la séptima semana en La Granja VIP 2026

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

DEPORTES

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

Acusan a Edson Álvarez de presunto fraude con certificados de Covid-19 que benefició a famosos

Renato Paiva asegura que Aleco Irarragorri tiene “aura de líder”, el secreto de Santos para recuperar la confianza con el “color esperanza”

Quién es Kevin “Mini Pibe” Félix, el joven boxeador que firmó con el Canelo Team de Eddy Reynoso

La Fórmula 1 empieza a llegar a México: aterrizan los primeros embarques en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Guillermo Ochoa confiesa que estuvo cerca de jugar para Pumas pero una llamada telefónica cambió su destino