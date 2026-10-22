Renato Paiva asegura que Aleco Irarragorri tiene “aura de líder”, el secreto de Santos para recuperar la confianza con el “color esperanza”

Renato Paiva asegura que Aleco Irarragorri tiene “aura de líder” ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El fenómeno Color Esperanza de Alejandro Aleco Irarragorri causó una ola de burlas y críticas a la institución, pero a la par la afición encontró un nicho de identidad. Y con la racha que mantiene el club Santos ha causado que el público adopte el “la esperanza es verde” para mantener el buen ánimo con las victorias que lleva el club.

Renato Paiva, director técnico, agradeció a Santos Laguna por mantenerle la confianza durante el arranque turbulento del Apertura 2026 y afirmó que el repunte del equipo, reflejado en el estadio lleno y el reconocimiento de la afición lagunera, es la forma en que busca retribuir el respaldo de Aleco Irarragorri, presidente del club, y Gonzalo Pineda, director deportivo, según explicó en entrevista para ESPN.

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Paiva aseguró que la directiva se mantuvo cerca del cuerpo técnico incluso cuando los resultados no acompañaban. “Si me preguntas lo que más me da gusto, son dos cosas muy importantes. Primero, retribuir con buen trabajo la confianza que han depositado en mí Gonzalo y el presi”, afirmó.

Renato Paiva destaca el liderazgo de Aleco Irarragorri: “Aura de líder” (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El entrenador recordó el acompañamiento que recibió durante la etapa difícil del equipo. “Durante los malos momentos, mantener la confianza, estar a nuestro lado, siempre una palabra de aliento, siempre una palabra de esperanza, siempre una palabra de confianza y de ánimo, porque se sentían como nosotros sentíamos también. Hay una apuesta en mí y es retribuida de mi parte con mi trabajo con calidad”, señaló.

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Renato Paiva destaca el liderazgo de Aleco Irarragorri: “Aura de líder”

Paiva describió a Aleco Irarragorri como un dirigente que conoce las distintas áreas del club desde antes de asumir la presidencia. El entrenador destacó su capacidad para exigir, acompañar al grupo y ejercer liderazgo a sus 26 años.

“Conoce este club de punta a punta, y no empezó siendo presidente, empezó haciendo otras cosas más abajo. Eso también es muy importante. Entonces, es alguien que tiene ese carisma, tiene esa aura de líder que nos ayuda, que nos conduce”, afirmó.

El portugués también defendió el proceso de aprendizaje del presidente ante las críticas que pudiera generar su juventud. “Las personas van a criticar porque es joven, y cuando comienzas algo, sea presidente, entrenador, periodista, tu experiencia no es la máxima; vas creciendo con los días, con la práctica, y él lo está haciendo de maravilla”.

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Para Paiva, la continuidad que recibió demuestra una maduración de la estructura deportiva del club. El técnico afirmó que Irarragorri ya es una figura del futbol mexicano y que la edad y el trabajo lo harán aún más relevante con el tiempo.

La afición de Santos volvió a conectar con el equipo y “la esperanza es verde” ( REUTERS/Raquel Cunha)

La afición de Santos volvió a conectar con el equipo y “la esperanza es verde”

El técnico situó a los seguidores como la otra parte central de la recuperación del club. Paiva reconoció que la afición lagunera arrastraba malestar tras los torneos previos y aseguró que recuperar ese vínculo era indispensable para el proyecto.

“Un club sin afición es cero, no tiene sentido de existir, y yo sabía lo dolida y molesta que estaba la afición de un club de este tipo, con títulos y cómo estaba en los últimos tiempos”, expresó. Para el portugués, el cambio se percibe tanto en las tribunas como en los encuentros cotidianos fuera del estadio.

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Paiva relató que la asistencia aumentó hasta llenar el inmueble y que los mensajes de los aficionados le dan una dimensión personal al momento del equipo. “Cuando llegué el estadio estaba más o menos, y hoy está lleno. Hoy me deja muy feliz andar en la calle, y las personas, cuando me ven, me dicen gracias, y esa palabra gracias tiene un peso para mí”.

Alejandro Irarragorri Kalb, mejor conocido como Aleco Irarragorri, mandó un mensaje a la afición del club Santos luego de que fue operado de emergencia por un tema de vesícula biliar, el presidente reafirmó su compromiso de estar con el equipo (X/ @ClubSantos

El entrenador consideró que la permanencia de su cuerpo técnico no era una decisión automática ante el inicio turbulento del torneo y el antecedente reciente de Santos Laguna. En la charla, sostuvo que Irarragorri y Pineda entendieron que el cambio requería tiempo para consolidarse.

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“El pasado reciente de Santos sigue conectado con un pasado que es negativo también. Nosotros llegamos para cambiar y tardó, y era muy fácil que él pudiera terminar el proyecto”, comentó Paiva a ESPN sobre el escenario que enfrentaron al inicio de su gestión.

El técnico estimó que, de cada 10 presidentes o directores deportivos, posiblemente ocho habrían cortado el proceso antes de que apareciera la mejoría. A su juicio, la directiva apostó por una transformación gradual, integrada por decisiones pequeñas que terminan por modificar el desempeño colectivo.