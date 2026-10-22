CNBV podría revisar operación para incorporar a un nuevo accionista en BanFeliz

La operación contempla aportaciones por 57.5 millones de pesos y una participación accionaria de 4.9071%, sujeta a los procedimientos regulatorios correspondientes

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La posible incorporación de Alberto Djemal Cassab, fundador y CEO de KLU, como accionista de BanFeliz podría implicar una revisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en medio de cuestionamientos sobre las aportaciones de capital vinculadas con el empresario y la situación financiera de la institución.

Documentos en poder de esta redacción describen un acuerdo entre Fernando García Sada, representante legal de BanFeliz S.A.P.I. de C.V., y Djemal para formalizar recursos por 57.5 millones de pesos, registrados como Aportaciones para Futuros Aumentos de Capital (AFAC) mediante SOBED, Asistencia de Servicios Globales S.A. de C.V., empresa controlada por el fundador de KLU.

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Las resoluciones referidas habrían sido firmadas el 30 de septiembre de 2026 fuera de Asamblea. El acuerdo contempla que Djemal obtenga 4.9071% de las acciones de BanFeliz, aunque la documentación proporcionada no acredita que la operación haya concluido ni que la autoridad financiera haya emitido una autorización.

BanFeliz contempla formalizar aportaciones por 57.5 millones de pesos

De acuerdo con las resoluciones descritas, las aportaciones vinculadas con Djemal se realizaron en tres movimientos entre julio y septiembre de 2026. Los recursos habrían sido canalizados mediante SOBED y registrados como aportaciones para futuros aumentos de capital.

El desglose de las operaciones es el siguiente:

31 de julio de 2026: 8 millones de pesos.

31 de agosto de 2026: 7.5 millones de pesos.

30 de septiembre de 2026: 42 millones de pesos.

En conjunto, los tres movimientos suman 57.5 millones de pesos. La última aportación representa la mayor parte del monto y coincide con la fecha de las resoluciones que buscarían formalizar los acuerdos entre las partes.

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Las AFAC son aportaciones que una empresa recibe con miras a un posible aumento de capital futuro, sujeto a las condiciones y formalidades aplicables. En el caso de BanFeliz, los documentos relacionan estos recursos con la eventual incorporación de Djemal a su estructura accionaria.

El proceso contempla la protocolización de los acuerdos ante notario público y los trámites regulatorios que correspondan. No obstante, es necesario distinguir entre la formalización de los documentos corporativos y la autorización que, en su caso, deba emitir la CNBV.

La posible incorporación de Alberto Djemal Cassab al capital de BanFeliz contempla aportaciones por 57.5 millones de pesos y una participación accionaria de 4.9071%, mediante un acuerdo cuya formalización está pendiente de los procedimientos regulatorios correspondiente

Señalamientos sobre transferencias previas a BanFeliz

Además de las aportaciones registradas entre julio y septiembre, versiones periodísticas señalan que los movimientos financieros de empresas relacionadas con Djemal y Grupo KLU habrían comenzado en febrero de 2026.

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Según esos señalamientos, entre febrero y junio se habrían realizado transferencias mediante una institución de fondos de pago electrónico (IFPE), con un promedio de 8.4 millones de pesos mensuales.

El monto acumulado durante esos cinco meses ascendería a 42 millones de pesos, cifra que coincide con la aportación fechada el 30 de septiembre y descrita en las resoluciones como una AFAC.

Esta coincidencia plantea interrogantes sobre el origen, el registro y el tratamiento de los recursos. Sin embargo, la información proporcionada no incluye una determinación de la autoridad que confirme que las transferencias hayan sido irregulares o que se haya incumplido la regulación financiera.

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Por ello, para establecer si existieron infracciones sería necesario revisar los comprobantes de las operaciones, los registros contables y la normativa aplicable a las entidades que intervinieron.

Cuestionamientos sobre la situación financiera de BanFeliz

La posible incorporación de un nuevo accionista ocurre en un contexto de señalamientos sobre la situación financiera de BanFeliz.

La información proporcionada indica que la institución habría reportado pérdidas superiores a 29 millones de pesos, ausencia de nueva captación y un índice de morosidad de 30%. También refiere multas por 1.9 millones de pesos relacionadas con deficiencias en los sistemas de monitoreo y reporte de operaciones.

Otro elemento central es el Índice de Capitalización (ICAP), indicador que permite evaluar el capital de una institución bancaria frente a los riesgos de sus operaciones.

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Las versiones periodísticas mencionadas sostienen que las aportaciones vinculadas con Djemal habrían contribuido a mantener el ICAP por encima del mínimo regulatorio y, con ello, a evitar una intervención de la autoridad financiera.

No obstante, con la documentación descrita no es posible comprobar de manera independiente que los recursos hayan sido determinantes para sostener el indicador. Para establecerlo sería necesario contrastar los reportes regulatorios, los estados financieros y las fechas en que se registraron las aportaciones.

¿Qué se sabe de la posible revisión de la CNBV?

El acuerdo descrito contempla que Alberto Djemal Cassab obtenga una participación de 4.9071% en BanFeliz. Según la información proporcionada, ese porcentaje estaría por debajo del umbral que haría obligatoria una aprobación específica para una capitalización de esta naturaleza.

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Este punto requiere distinguir entre la autorización de una aportación de capital, los requisitos para adquirir acciones de una institución bancaria y los procedimientos regulatorios que pudieran resultar aplicables a la operación concreta.

La información disponible refiere que los acuerdos estarían pendientes de protocolización y de los trámites correspondientes ante la autoridad financiera. Sin embargo, no acredita que la CNBV haya iniciado formalmente una revisión, solicitado información adicional o emitido una resolución sobre el caso.

Por ello, la eventual intervención de la comisión debe entenderse como una posibilidad relacionada con el proceso regulatorio, no como una actuación confirmada.

La documentación descrita permite identificar tres aspectos centrales de la operación: las aportaciones por 57.5 millones de pesos, la posible incorporación de un nuevo accionista con una participación de 4.9071% y los cuestionamientos sobre el origen y registro de transferencias previas.

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Para esclarecer el alcance de la operación será necesario conocer la postura de BanFeliz, de Alberto Djemal Cassab y de la CNBV, además de verificar los documentos corporativos y la información financiera correspondiente. Hasta contar con esos elementos, no es posible concluir que la operación se haya concretado ni que las aportaciones hayan infringido las disposiciones aplicables.