México

Carga pública, el reto para impulsar los autos eléctricos en México: solo hay 4 mil 600 en la red pública

Se busca garantizar el acceso a puntos de carga para quienes no cuentan con estacionamiento propio ni pueden instalar un cargador en casa

Carga pública, el reto para impulsar los autos eléctricos en México (REUTERS/Quinn Glabicki/File Photo)
Carga pública, el reto para impulsar los autos eléctricos en México (REUTERS/Quinn Glabicki/File Photo)
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La expansión de los vehículos eléctricos en México enfrenta un desafío que va más allá de la venta de unidades: garantizar el acceso a puntos de carga para quienes no cuentan con estacionamiento propio ni pueden instalar un cargador en casa. Ante el crecimiento de la electromovilidad, especialistas del sector advierten que el país necesita fortalecer la infraestructura pública y adaptar su distribución a los hábitos cotidianos de los conductores.

De acuerdo con el Barómetro de Electromovilidad: Estatus al primer semestre de 2026, en México existen más de 56 mil conexiones de carga en la red privada, entre las que destacan alrededor de 45 mil cargadores instalados en viviendas. En contraste, la infraestructura pública registra aproximadamente 4 mil 600 conexiones.

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Esta diferencia refleja una condición que puede limitar la adopción de vehículos eléctricos: una parte importante de los usuarios depende de la posibilidad de cargar sus unidades en casa, una alternativa que no está disponible para todos, especialmente en las grandes ciudades, donde numerosos habitantes residen en condominios verticales o inmuebles rentados.

Vivir en departamentos complica la carga residencial

vivienda CDMX
Vivir en departamentos, edificios multifamiliares o viviendas de alquiler complica tener un cargador doméstico (Gobierno CDMX)
  • Restricciones de espacio: Quienes viven en departamentos, edificios multifamiliares o viviendas de alquiler no siempre cuentan con una cochera individual para instalar un cargador doméstico.
  • Permisos y acuerdos: La instalación puede requerir autorización de propietarios, administradores del inmueble o vecinos.
  • Capacidad eléctrica insuficiente: Algunos edificios no tienen la infraestructura necesaria para soportar una demanda adicional de energía.
  • Adecuaciones técnicas: Habilitar un punto de carga puede exigir evaluaciones especializadas y modificaciones en las instalaciones eléctricas.
  • Falta de previsión: Muchos inmuebles fueron diseñados sin considerar la instalación de varios cargadores para vehículos eléctricos.
  • Acceso limitado a la recarga: Comprar un automóvil eléctrico no garantiza que el propietario disponga de un espacio adecuado para cargarlo en casa.
  • Mayor desafío en zonas urbanas: En las principales ciudades del país, donde la vivienda vertical es una alternativa para miles de familias, la falta de cocheras individuales y de infraestructura de carga representa un obstáculo para la electromovilidad.

Luis Antonio Osorio, director comercial de Enerlink México, considera que la electromovilidad no debe depender de que cada conductor tenga una casa con estacionamiento propio o las condiciones necesarias para instalar un cargador.

El especialista plantea la necesidad de desarrollar un ecosistema de carga inteligente e interoperable que permita combinar la red pública, las estaciones de servicio híbridas y los puntos ubicados en zonas urbanas para facilitar el acceso a la energía.

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Centros comerciales y estacionamientos, alternativas de carga

Tres autos eléctricos (blanco, azul y gris) se cargan en estaciones de Asomove en el estacionamiento de un centro comercial moderno en Costa Rica, con palmeras al fondo.
Los centros comerciales, supermercados, estacionamientos, oficinas y corredores urbanos podrían ser usados para instalar cargadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las limitaciones de la carga residencial, los centros comerciales, supermercados, estacionamientos, oficinas y corredores urbanos pueden desempeñar un papel relevante en la expansión de la infraestructura.

Estos espacios permiten aprovechar los periodos en que los vehículos permanecen estacionados para realizar recargas, siempre que dispongan de equipos adecuados, capacidad eléctrica suficiente y condiciones de acceso para los usuarios.

Sin embargo, el crecimiento de la red pública no depende únicamente de instalar más cargadores. También requiere identificar las zonas donde existe mayor demanda, determinar la potencia necesaria y considerar los recorridos habituales de los conductores.

La planeación debe tomar en cuenta que las necesidades de quienes dependen de la infraestructura pública son distintas de las de los propietarios que cargan sus vehículos durante varias horas en casa.

Mientras estos últimos pueden programar la recarga durante la noche, quienes carecen de un punto residencial necesitan encontrar estaciones disponibles, confiables y ubicadas cerca de sus actividades cotidianas.

Por ello, la distribución de los equipos y la experiencia de uso se convierten en factores determinantes para que la carga pública funcione como una alternativa práctica y no solamente como un complemento de la infraestructura doméstica.

Osorio señala que los participantes del sector deben trabajar en una red que responda a distintos perfiles de usuario y que considere tanto la ubicación de los cargadores como las condiciones en que las personas utilizan estos servicios.

Acceso a la carga, clave para la electromovilidad

La desigualdad en el acceso a la infraestructura puede provocar que la transición hacia los vehículos eléctricos avance a diferentes velocidades, dependiendo del tipo de vivienda y de las posibilidades económicas y técnicas de cada conductor.

Si contar con estacionamiento propio y un cargador doméstico se convierte en una condición indispensable para utilizar esta tecnología, las personas que viven en departamentos o rentan una propiedad podrían enfrentar mayores dificultades para incorporarse a la electromovilidad.

Para ello, será necesario combinar infraestructura pública y privada, sistemas de gestión inteligente de la energía y soluciones interoperables que faciliten el uso de distintos puntos de carga.

Para Enerlink, el siguiente paso consiste en construir un ecosistema que atienda tanto a quienes pueden recargar sus vehículos en casa como a quienes necesitan hacerlo fuera de ella.

La expansión de la electromovilidad, por tanto, no termina con la comercialización de automóviles eléctricos. También requiere garantizar condiciones para que sus propietarios puedan utilizarlos de manera cotidiana, sin que el lugar donde viven determine sus posibilidades de acceso a la carga.

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