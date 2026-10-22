Hernán Crespo no renuncia a su idea de juego después del 2-5 ante América: “Demasiado abultado”

Hernán Crespo consideró que el Atlas recibió un castigo excesivo con el 5-2 ante América

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Hernán Crespo consideró que el Atlas recibió un castigo excesivo con el 5-2 ante América, aunque reconoció que el equipo azulcrema mereció la victoria por su contundencia este miércoles pasado en el Estadio Jalisco, durante la jornada 13 del Apertura 2026.

El técnico argentino sostuvo que el marcador no reflejó del todo el trámite del partido. Atlas generó oportunidades, pero las Águilas aprovecharon mejor sus llegadas y convirtieron cinco de sus seis disparos a portería.

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América llegó a 27 puntos con su octava victoria del torneo y conservó el liderato. Atlas se quedó con 21 unidades tras terminar una racha de cuatro partidos sin derrota.

Kevin Nahin Alvarez (i) y Paul Brian Rodriguez de América celebran un gol este miércoles, durante un partido de la jornada 13 de la Liga MX entre Atlas y América en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco

Crespo reconoce la contundencia del América

En conferencia de prensa después del partido, Crespo no discutió el triunfo de las Águilas. El entrenador del Atlas afirmó que la diferencia apareció en las áreas, donde América tuvo mayor precisión frente al arco de Camilo Vargas.

“Sí, es muy abultado, pero está bien. O sea, es justo el resultado. O sea, América merece ganar porque fue muy concreto y ahora me parece demasiado abultado también por lo que hemos creado nosotros”, dijo Crespo.

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El estratega rojinegro apuntó que su equipo compitió durante varios pasajes del encuentro. El equipo local sumó 21 remates, cinco de ellos a portería, pero sólo logró dos goles: un penal de Luis Esteves y un disparo de Ryan Mmaee.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas' Edgar Zaldivar celebrates scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

América abrió el marcador con Miguel Borja al minuto 26 y amplió la ventaja poco después con Érick Sánchez. En la segunda parte, Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas colocaron el 4-0, antes de los descuentos de Esteves y Mmaee. Kevin Álvarez firmó el quinto tanto visitante al minuto 79.

Crespo planteó que el resultado dejó lecciones para su plantel. “Hicimos un partido parejo donde se definió en las dos áreas. Hemos creado mucho, hemos generado muchas ocasiones de gol”.

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El argentino insistió en que América tuvo méritos suficientes para llevarse los tres puntos. “El resultado está bien, pero un poco abultado. De repente podría ser un poquito menos. Ellos fueron muy precisos en zona de gol”, afirmó en la conferencia de prensa.

Crespo defiende su idea pese a la derrota en el Jalisco

La goleada no cambió la postura de Crespo sobre el proceso que encabeza en Guadalajara. El técnico rechazó que exista una fractura interna y afirmó que su equipo mantendrá la búsqueda de una identidad propia.

“Acá no hay problema con nadie. No hay nada, cero, ningún problema. Más allá de todo eso, nosotros estamos intentando plasmar un estilo, una identidad, defenderla, porque queremos progresar”, señaló Crespo.

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El argentino explicó que Atlas busca jugar de una manera definida, sin desconocer que hay lapsos de los partidos en los que el equipo debe priorizar la defensa. Su lectura fue que el funcionamiento debe sostenerse incluso ante rivales que castigan los errores con mayor eficacia.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlas - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 22, 2026 Atlas head coach Hernan Crespo during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

“Queremos jugar un cierto tipo de futbol, que creo que la gente también se identifica. Esto no quita que también hay momentos que tengas que defenderte”, expuso el entrenador.

Crespo agregó que la derrota frente al líder sirvió para medir el nivel de Atlas y ubicar los aspectos que debía corregir. “Nosotros vamos, entendemos el futbol de una cierta manera”, sostuvo tras el partido.

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Atlas recibió cinco goles por segunda ocasión en el Apertura 2026 y quedó con una diferencia de anotaciones de -2. América, dirigido por Guillermo Almada, alcanzó 32 goles en 12 partidos y acumuló 10 anotaciones en sus dos encuentros más recientes.