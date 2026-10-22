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Luchador de la WWE sorprende a los fans de Chivas al entrenar en el ring con el jersey puesto

El luchador escocés suele combinar su preparación física con otra de sus grandes aficiones: coleccionar y portar camisetas de clubes de diferentes partes del mundo

Los seguidores rojiblancos reaccionaron a la publicación del gladiador y aprovecharon para expresarle su apoyo, en una nueva muestra del alcance internacional que tiene el Guadalajara.

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Chivas encontró un inesperado motivo para llamar la atención de sus seguidores fuera de las canchas, luego de que Drew McIntyre, una de las figuras de WWE, apareciera con la camiseta del Guadalajara durante una sesión de entrenamiento. La publicación del luchador escocés despertó el entusiasmo de los aficionados rojiblancos, quienes reaccionaron al verlo portar los colores de una de las instituciones más representativas del futbol mexicano.

El gladiador compartió el momento a través de sus redes sociales, donde acostumbra mostrar parte de su preparación física y algunas de sus preferencias deportivas. Esta vez, la indumentaria del Rebaño Sagrado se convirtió en protagonista y provocó comentarios entre los seguidores del equipo tapatío.

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La aparición también llamó la atención por tratarse de una figura internacional del entretenimiento deportivo, acostumbrada a presentarse ante grandes audiencias en los eventos de la empresa estadounidense.

Drew McIntyre luce los colores del Guadalajara

El luchador escocés suele combinar su preparación física con otra de sus grandes aficiones: coleccionar y portar camisetas de clubes de diferentes partes del mundo.
El luchador escocés suele combinar su preparación física con otra de sus grandes aficiones: coleccionar y portar camisetas de clubes de diferentes partes del mundo.

La presencia del uniforme rojiblanco en las publicaciones de McIntyre no pasó inadvertida entre los aficionados mexicanos. Los seguidores de Chivas aprovecharon la oportunidad para darle la bienvenida al luchador y agradecerle por mostrar los colores del equipo.

El Guadalajara cuenta con una amplia afición dentro y fuera de México, además de una identidad deportiva que lo distingue de otros clubes de la Liga MX: su tradicional política de competir exclusivamente con futbolistas mexicanos.

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A lo largo de su historia, el Rebaño Sagrado ha construido una identidad reconocible entre los seguidores del balompié nacional. Su trayectoria, sus títulos y la dimensión de su afición han contribuido a que el club mantenga presencia en conversaciones deportivas más allá de las fronteras mexicanas.

En esta ocasión, el vínculo con WWE surgió mediante McIntyre, quien compartió una imagen relacionada con su entrenamiento y permitió que los seguidores rojiblancos encontraran un motivo adicional para celebrar.

La afición de Drew McIntyre por el futbol

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El escocés no es ajeno al mundo del balompié. Fuera de sus compromisos en el cuadrilátero, suele mostrar interés por este deporte y compartir contenido relacionado con distintos equipos.

El uso de camisetas de clubes durante sus entrenamientos se ha convertido en una manera de expresar esa afición. Por ello, su aparición con la playera de Chivas se suma a las ocasiones en que ha mostrado indumentarias deportivas mientras se prepara para sus compromisos profesionales.

McIntyre es uno de los nombres reconocidos de WWE y ha construido una trayectoria internacional gracias a su participación en algunos de los principales espectáculos de la compañía. Su actividad en redes sociales también permite a sus seguidores conocer aspectos de su rutina cotidiana y sus intereses personales.

Aunque la publicación no representa un anuncio de colaboración con el Guadalajara, sí generó una conexión entre los aficionados de la lucha libre y los seguidores del conjunto mexicano.

Chivas llega a la conversación internacional

Apr 2, 2023; Inglewood, CA, USA; Drew McIntyre during Wrestlemania Night 2 at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports
Apr 2, 2023; Inglewood, CA, USA; Drew McIntyre during Wrestlemania Night 2 at SoFi Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

La aparición del escocés con la camiseta rojiblanca coincidió con el buen ánimo que rodea al equipo tras su victoria frente al Necaxa, resultado conseguido durante la etapa de Gabriel Milito como director técnico.

Para los seguidores del Rebaño, el gesto de una figura de WWE representó una oportunidad para presumir la identidad de su equipo ante una audiencia distinta a la habitual del futbol mexicano.

Las reacciones en redes sociales reflejaron el entusiasmo de quienes celebraron que McIntyre utilizara los colores del Guadalajara. Sin embargo, no hay indicios de que el luchador haya anunciado una relación formal con la institución deportiva.

Así, mientras continúa con sus compromisos dentro de WWE, Drew McIntyre volvió a demostrar que el futbol también ocupa un lugar importante entre sus intereses personales. Esta vez, la camiseta elegida fue la de Chivas, un detalle que bastó para captar la atención de los aficionados rojiblancos y llevar al Rebaño Sagrado a una conversación que cruzó las fronteras del deporte mexicano.

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