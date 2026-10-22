Murciélagos, búhos y zarigüeyas: así será el Festival Guardianes de la Noche en Puebla

Varios asistentes recorren un sendero iluminado durante un festival educativo dedicado a la fauna nocturna en un parque de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Guardianes de la Noche reunirá talleres, charlas, arte local, ciencia, bazar y bebidas temáticas con actividades centradas en especies nocturnas que suelen ser perseguidas por prejuicios y que forman parte de los ecosistemas.

Murciélagos, búhos, zarigüeyas, lobos, polillas, escarabajos y arañas serán parte de la conversación del evento que se llevará a cabo en Puebla.

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Estas figuras servirán como punto de partida para hablar de especies que, de acuerdo con los organizadores, han sido perseguidas o depredadas durante siglos debido a su “mala reputación”.

El encuentro propone acercarse a especies nocturnas desde la ciencia y el arte

El primer Festival Guardianes de la Noche plantea una tarde dedicada a la conservación y la biodiversidad. La programación incluye talleres y pláticas informativas para acercar al público a las características y funciones de los animales nocturnos.

Un búho, una zarigüeya y varios murciélagos habitan un bosque urbano de la Ciudad de México durante la noche en un entorno de conservación biológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta busca poner en discusión las ideas que suelen rodear a especies como los murciélagos, los búhos o las zarigüeyas. Aunque son animales asociados en muchas ocasiones con el miedo, la oscuridad o creencias populares, el festival plantea observarlos desde su relación con los entornos naturales.

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El cartel del evento incorpora imágenes de un murciélago, una lechuza, una zarigüeya, un lobo, una polilla, un escarabajo y una araña. La selección anticipa que las actividades abarcarán distintos grupos de fauna que desarrollan su vida, en todo o en parte, durante la noche.

La convocatoria difundida en Instagram por mar.grafitamente y TerraFormar anuncia un programa dirigido a personas interesadas en conocer más sobre animales vinculados con la noche a través de actividades informativas y propuestas artísticas.

TerraFormar será la sede de esta primera edición. La organización difundió que el encuentro contará con ciencia, arte local y espacios de conversación para conocer y proteger a los llamados guardianes de la noche.{

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Talleres, charlas y bazar formarán parte de la programación

Las personas asistentes encontrarán talleres, charlas y actividades relacionadas con la biodiversidad. La difusión también contempla un bazar y la participación de proyectos de arte local, aunque la publicación no detalla todavía el programa por horarios ni los nombres de quienes impartirán cada actividad.

(IG)

El formato permite recorrer distintas propuestas durante seis horas. La jornada comenzará al mediodía y se extenderá hasta las 18:00, por lo que puede ser una opción para familias, estudiantes, personas interesadas en el ambiente y quienes busquen planes de fin de semana vinculados con la divulgación científica.

La presencia de un bazar suma una oportunidad para conocer productos de creadores locales. El cartel también anuncia bebidas temáticas, que acompañarán las actividades previstas para el público.

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Los organizadores invitaron a compartir una tarde de talleres, pláticas y propuestas artísticas. El objetivo expuesto en la convocatoria es ampliar el conocimiento sobre animales que suelen generar rechazo y promover prácticas de protección de la fauna.

Qué se sabe del Festival Guardianes de la Noche

El encuentro está programado para el 14 de noviembre, de 12:00 a 18:00, en TerraFormar ubicada en Calle 15 sur 904, Barrio de Santiago, Puebla. La publicación disponible confirma talleres, arte local, charlas, ciencia, bazar, proyecciones y bebidas temáticas.

Hasta el momento, la convocatoria no precisa si habrá costo de entrada, la ubicación exacta de la sede, la agenda completa, los nombres de talleristas o los temas de cada plática. Las personas interesadas deberán consultar las actualizaciones de TerraFormar y mar.grafitamente antes de asistir.

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La primera edición del Festival Guardianes de la Noche reunirá en un mismo espacio actividades para conocer a especies que habitan o se desplazan durante la noche, desde los murciélagos y las lechuzas hasta los insectos y arácnidos incluidos en la imagen de difusión.