Llevar personas en la caja de carga de una camioneta puede costar casi 3 mil pesos de multa: esta es la regulación para carreteras

El artículo 70 fija una sanción de 20 a 25 veces la cuota diaria.

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Transportar personas en la batea de una camioneta al circular por carreteras federales puede generar una multa de entre 2 mil 346.20 y 2 mil 932.75 pesos durante 2026. La prohibición está prevista en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, que también sanciona llevar más ocupantes que los permitidos por el diseño de los asientos.

La disposición comprende el traslado de pasajeros en espacios destinados a mercancías, como la caja de una pickup. Por ello, la infracción depende del uso que se dé al vehículo: tener una camioneta o circular con ella por una vía federal no constituye, por sí mismo, una falta.

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No se trata de una prohibición creada recientemente; el artículo que establece esta conducta ya aparecía en el reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2012. Sin embargo, una reforma publicada a inicios del 2026 actualizó, entre otros aspectos, la referencia para calcular las multas y las atribuciones de la Guardia Nacional.

¿Qué dice el reglamento sobre llevar personas en la batea?

El artículo 70 establece dos restricciones: conducir con una cantidad de personas superior a la de los asientos diseñados para transportarlas y llevar pasajeros en el espacio destinado a la carga.

Para determinar la capacidad de los asientos, la disposición remite a la Norma Oficial Mexicana aplicable o, cuando no exista, a las especificaciones del fabricante. Esto significa que el número de personas que físicamente caben dentro de una camioneta no determina su capacidad autorizada.

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En el caso de las pickups, la prohibición de trasladar personas en áreas de carga comprende la batea o caja. El artículo tampoco establece excepciones por recorrer una distancia corta, circular despacio o trasladar a familiares o trabajadores.

Antes de salir a carretera, por tanto, es necesario organizar el viaje de acuerdo con los lugares disponibles para pasajeros. Si los asientos resultan insuficientes, la alternativa es utilizar otro vehículo o un servicio adecuado para completar el traslado.

¿De cuánto es la multa por transportar pasajeros en la caja?

El artículo 70 fija una sanción de 20 a 25 veces la cuota diaria. A su vez, la reforma publicada en mayo de 2026 define esa cuota como el equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor diario de la UMA vigente desde el 1 de febrero de 2026 es de 117.31 pesos. Al multiplicarlo por el rango de la sanción, los montos son los siguientes:

20 UMA: 2 mil 346.20 pesos.

25 UMA: 2 mil 932.75 pesos.

Estas cantidades corresponden al cálculo base de la multa. La cifra máxima exacta es 2 mil 932.75 pesos, por lo que mencionar únicamente 2 mil 932 pesos omite los centavos del resultado.

La UMA es una referencia económica para determinar el importe de obligaciones previstas en disposiciones legales. Por ello, una sanción expresada en estas unidades puede cambiar de monto en pesos cuando se actualiza su valor, aunque el rango establecido en el reglamento permanezca igual.

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¿En qué carreteras aplica esta prohibición?

El ámbito de este reglamento son las carreteras y puentes de jurisdicción federal. Su aplicación no depende solamente de que exista una caseta de cobro: para identificar una vía federal deben considerarse las características legales del camino.

El ordenamiento incluye, entre otros supuestos, carreteras que comunican a dos o más entidades federativas, enlazan con caminos de otro país o fueron construidas con recursos federales o mediante una concesión federal.

También contempla los tramos de carretera que atraviesan zonas urbanas. Por eso, encontrarse dentro de una población no basta para concluir que únicamente rigen disposiciones municipales.

Cuando un trayecto combina caminos locales y federales, los conductores deben identificar qué normativa corresponde a cada tramo. Una práctica habitual en una comunidad no sustituye las obligaciones previstas para circular por la red carretera federal.

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¿Quién puede aplicar la sanción y qué revisar antes del viaje?

La reforma de mayo de 2026 señala que la Guardia Nacional tiene atribuciones para sancionar a las personas usuarias de vías federales que incumplan el reglamento. También contempla que la infracción y su sanción se hagan constar mediante una boleta de infracción.

Para evitar el traslado irregular de pasajeros, conviene revisar antes de partir:

Capacidad del vehículo: organizar el viaje conforme a los asientos diseñados para ocupantes.

Distribución de pasajeros: reservar la batea y demás áreas de carga para su función correspondiente.

Cinturones de seguridad: comprobar que los ocupantes puedan utilizar los que corresponden a sus lugares.

Ruta: identificar los tramos de jurisdicción federal que se recorrerán.

El artículo 84 establece, además, que el conductor y los pasajeros deben utilizar los cinturones de seguridad con los que esté equipado el vehículo. Respetar la capacidad de los asientos y mantener libres de pasajeros las áreas de carga son obligaciones que deben cumplirse durante el trayecto por las vías federales.

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