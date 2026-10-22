Liga Mx: así quedó la tabla general del Apertura 2026 tras disputarse la jornada 13

El Apertura 2026 de la Liga MX tuvo actividad a media semana por la jornada doble (X@LigaBBVAMX)

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El Apertura 2026 de la Liga MX tuvo actividad a media semana por la jornada doble. La fecha 13 se jugó entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre, con cambios en la tabla de posiciones respecto de la semana anterior.

América continúa en la cima con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates, una derrota y un partido pendiente. Guadalajara lo sigue con 23 unidades, misma cifra que alcanzó Cruz Azul, que escaló al tercer lugar luego de vencer a Pachuca.

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Los de la Comarca ligaron su sexta victoria consecutiva del torneo. (TW Liga MX)

Así marcha la tabla general del Apertura 2026

Toluca se mantiene en el cuarto puesto con 22 puntos. León y Atlas lo siguen con 21 unidades, en el quinto y sexto lugar, respectivamente. Monterrey y Querétaro registran 20 puntos, mientras que Santos suma 19.

En el fondo de la clasificación aparecen Pachuca, Necaxa y Juárez. Los Bravos son últimos con apenas 4 puntos; los Rayos ocupan el puesto 17 con 9 unidades y los Tuzos están en el lugar 16 con 13 puntos.

América | 27 puntos Guadalajara | 23 puntos Cruz Azul | 23 puntos Toluca | 22 puntos León | 21 puntos Atlas | 21 puntos Monterrey | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Santos | 19 puntos Tijuana | 17 puntos Pumas | 16 puntos Atlético San Luis | 16 puntos Puebla |16 puntos Tigres |14 puntos Atlante | 14 puntos Pachuca | 13 puntos Necaxa | 9 puntos Juárez | 4 puntos

América continúa en la cima con 27 puntos, tras ocho triunfos, tres empates, una derrota y un partido pendiente.

Resultados que dejó la jornada 13

La jornada 13 del Apertura 2026 dejó nueve partidos y marcadores con diferencias amplias. América goleó 5-2 al Atlas, Monterrey venció 4-1 al Puebla y León dio uno de los resultados de la fecha al imponerse 2-0 a Tigres en el Volcán.

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Chivas derrotó 1-0 al Necaxa, Atlante superó 1-0 a FC Juárez y Atlético de San Luis venció 2-1 a Querétaro. Cruz Azul también ganó como visitante, tras derrotar 2-1 a Pachuca, mientras Santos Laguna superó 2-0 a Pumas.

Toluca y Tijuana empataron 2-2 en el único duelo sin vencedor de la jornada. Con estos resultados, América, León, Monterrey, Chivas, Atlante, San Luis, Cruz Azul y Santos Laguna sumaron tres puntos en la fecha 13.

Soccer Football - Liga MX - Pachuca v Cruz Azul - Estadio Hidalgo, Pachuca, Mexico - October 21, 2026 Pachuca's Francisco Venegas celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Luis Cortes

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Tijuana - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - October 21, 2026 Toluca's Jhon Arias clashes with Tijuana's Frank Boya REUTERS/Eloisa Sanchez

¿Cómo se jugará la jornada 14?

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del 23 al 25 de octubre. La actividad comenzará el viernes con Necaxa ante FC Juárez, a las 19:00 en el Estadio Victoria y con transmisión de FOX. Más tarde, Atlante recibirá a Atlético de San Luis a las 21:00 en el Estadio Banorte, por TV Azteca y ESPN.

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El sábado, León enfrentará a Toluca a las 17:00 en el Estadio Nou Camp, con señal de FOX. Monterrey jugará contra Chivas a las 18:00 en el Estadio BBVA, mientras que Pumas se medirá con Tigres a las 21:10 en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos encuentros estarán disponibles por TUDN, ViX y Canal 5.

Juan Reynoso reconoce el complicado momento de Necaxa en la Liga MX. Crédito: Agencias

La programación del domingo abrirá con Atlas frente a Puebla a las 17:00 en el Estadio Jalisco, con transmisión de Televisa, TUDN y ViX. A las 19:00, Querétaro recibirá a Cruz Azul en el Estadio Corregidora, por FOX. La jornada continuará con Tijuana ante Santos Laguna a las 21:10 en el Estadio Caliente, también por FOX.

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Soccer Football - Liga MX - Tigres UANL v Leon - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - October 20, 2026 Tigres UANL's Alan Franco looks dejected after the match REUTERS/Cristian De Marchena

El partido entre América y Pachuca se jugará en el Estadio Banorte y contará con transmisión de Televisa, TUDN y ViX. La Liga contempla un ajuste para ese compromiso: el inicio podría fijarse a las 18:00 o a las 19:05.