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Cómo ver desde México el estreno del capítulo de Los Simpson inspirado en “El extraño mundo de Jack”

El especial incluiría una secuencia de Jack, con Bart Simpson como Jack Skellington, Marge como Sally y Ayudante de Santa como Zero, mediante animación stop-motion

Cómo ver desde México el estreno del capítulo de Los Simpson inspirado en “El extraño mundo de Jack” (RS)
Cómo ver desde México el estreno del capítulo de Los Simpson inspirado en “El extraño mundo de Jack” (RS)
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Los Simpson estrenarán “La casita del horror XXXVII” el 25 de octubre de 2026 por Fox en Estados Unidos, con una apertura en stop-motion inspirada en El extraño mundo de Jack.

El episodio transformará a Bart Simpson en Jack Skellington, a Marge en Sally y a Ayudante de Santa en Zero para integrar a Springfield al universo de la Ciudad de Halloween, como parte de la emisión anual de terror de la serie.

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La programación referida para la transmisión en Estados Unidos corresponde al domingo 25 de octubre.

Fox programará el capítulo para las 7:00 p. m. en el horario del Este de Estados Unidos. Esa referencia equivale a las 6:00 p. m. en el centro de México, aunque los horarios pueden variar de acuerdo con la señal, el proveedor y la zona del país.

Hasta ahora, Disney+ no confirma la fecha de estreno de “La casita del horror XXXVII” en México, América Latina ni otros territorios fuera de Estados Unidos. La plataforma concentra temporadas anteriores de la serie, pero no informa cuándo incorporará este especial a su catálogo regional.

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Fox emitirá “La casita del horror XXXVII” el 25 de octubre

El episodio formará parte de Treehouse of Horror XXXVII, nombre original de “La casita del horror XXXVII”. La entrega mantendrá la tradición de especiales de Halloween que Los Simpson presenta cada temporada con historias independientes, referencias cinematográficas y elementos sobrenaturales.

La apertura será uno de los segmentos que concentrará mayor atención. En lugar de utilizar el estilo habitual de animación bidimensional, la serie recurrirá al stop-motion para recrear los personajes y escenarios de El extraño mundo de Jack.

Stoopid Buddy Stoodios estará a cargo de la realización de esa secuencia. El estudio es conocido por trabajos de animación cuadro por cuadro y por su participación en producciones como Robot Chicken.

Fox emitirá “La casita del horror XXXVII” el 25 de octubre (RS)
Fox emitirá “La casita del horror XXXVII” el 25 de octubre (RS)

La técnica utilizará figuras físicas fotografiadas imagen por imagen para producir la sensación de movimiento. Ese procedimiento retomará el recurso visual que distinguió a la película dirigida por Henry Selick y estrenada en 1993.

Fox emitirá el especial en un horario asociado con su bloque de animación dominical. La fecha quedará ubicada una semana antes de Halloween, celebración que se realizará el 31 de octubre.

Bart Simpson aparecerá como Jack Skellington

Las primeras imágenes del episodio mostrarán a Bart Simpson caracterizado como Jack Skellington. El personaje portará el traje negro de rayas blancas y la apariencia de calavera que identifica al protagonista de El extraño mundo de Jack.

Jack Skellington es el Rey de Halloween dentro de la película. En la historia original, descubre la Navidad y decide apropiarse de una festividad que desconoce, decisión que provoca problemas en ambos mundos.

Marge Simpson adoptará la apariencia de Sally, la muñeca de trapo que acompaña a Jack en la película. El diseño conservará el cabello azul de Marge, uno de los rasgos que identifican al personaje dentro de la familia de Springfield.

Ayudante de Santa tendrá una transformación distinta. El perro de la familia Simpson aparecerá como Zero, el perro fantasma de Jack Skellington, conocido por su cuerpo flotante y su nariz luminosa.

La introducción trasladará a los personajes de Springfield a un entorno cercano a la Ciudad de Halloween. Los fondos, las formas alargadas y los elementos oscuros buscarán reproducir la atmósfera de la película sin dejar de lado el humor de la serie creada por Matt Groening.

Disney+ no confirma fecha de estreno en México

El extraño mundo de jack
El extraño mundo de jack

Los seguidores de Los Simpson en México tendrán que esperar un anuncio de Disney+ para conocer la fecha de llegada del episodio. La plataforma no ha informado si el capítulo estará disponible durante octubre o si se integrará semanas después de la emisión de Fox.

El acceso a la señal de Fox de Estados Unidos también dependerá de las condiciones de cada servicio. Tubi ofrece en México un canal llamado Fox en Tubi con parte de la programación y contenidos deportivos propiedad de FOX Corporation.

FOX One concentra transmisiones deportivas, partidos de Liga MX, futbol internacional y contenidos vinculados con las cadenas de Fox. El servicio también puede estar disponible mediante una suscripción a Prime Video Channels.

Algunos proveedores de televisión de paga, como Izzi, incluyen canales de Fox en sus paquetes. La disponibilidad del episodio dependerá de los derechos de transmisión y de la parrilla contratada por cada usuario.

La señal directa de Fox en Estados Unidos requerirá una suscripción estadounidense válida. Las herramientas de geolocalización y los servicios externos estarán sujetos a los términos de uso y restricciones territoriales de las plataformas.

“El extraño mundo de Jack” llegará al especial de Halloween

El extraño mundo de Jack fue estrenada en 1993, dirigida por Henry Selick y basada en una historia y personajes creados por Tim Burton. La película combinó animación stop-motion, canciones y una estética relacionada con Halloween y Navidad.

La producción se mantendrá presente durante la temporada de Halloween por medio de disfraces, decoraciones, coleccionables y adaptaciones en otros formatos. La imagen de Jack Skellington se ha incorporado a productos de la cultura popular desde su estreno.

Captura del tráiler oficial de El extraño mundo de Jack
Captura del tráiler oficial de El extraño mundo de Jack

El homenaje de Los Simpson recuperará esa presencia mediante una apertura especial. La serie unirá a los habitantes de Springfield con personajes y recursos visuales de la película, mientras “La casita del horror XXXVII” incluirá otras historias inspiradas en Un viernes de locos y Cementerio de mascotas.

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