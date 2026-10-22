Abren juicio contra el “Comandante Cromo” del CJNG, estaría protegido por exedil de Juchitán y vinculado con el asesinato de niña de cuatro años

Iván, alias "Comandante Cromo" fue vinculado a proceso por diversos delitos como cobro de piso, extorsión, tráfico de drogas y armas, incluso de ordenar el secuestro y asesinato de una pequeña de cuatro años junto a su madre en Juchitán, donde estaría protegido por el ex edil Foto: FGR

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Iván “N”, alias “Comandante Cromo”, identificado como probable integrante y jefe de plaza de Los Cromos, grupo relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. El imputado enfrenta cargos por posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, entre otros.

La investigación contra esta estructura alcanzó a presuntos operadores territoriales, financieros y personas relacionadas con mecanismos de protección desde el gobierno municipal de Juchitán. Para el 28 de septiembre, la Operación Sable acumulaba más de 250 detenidos, entre ellos familiares, personas de confianza y probables colaboradores del mando conocido como Comandante Cromo.

PUBLICIDAD

Un juez ratificó la prisión preventiva oficiosa para Iván tras los argumentos presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. El imputado quedó recluido en el CEFERESO No. 1 Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, mientras se fijó un plazo de un mes para la investigación complementaria.

La captura ocurrió en Guadalajara, Jalisco, tras labores de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y del Centro Nacional de Inteligencia. Las indagatorias lo ubicaron como posible integrante de una organización relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas.

PUBLICIDAD

(Cortesía)

Los Cromos extendieron su presencia en municipios del Istmo

Los Cromos surgieron como una organización delictiva local y posteriormente establecieron una alianza con el CJNG, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Su presencia fue documentada en Juchitán de Zaragoza, Tehuantepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Magdalena Tequisistlán y Unión Hidalgo.

La estructura desarrolló una red con funciones diferenciadas: control del narcomenudeo, distribución de armamento y vigilancia de los movimientos de las corporaciones de seguridad. También fue señalada por instalar bloqueos carreteros, amenazar a comerciantes y atacar a integrantes de organizaciones rivales durante disputas por el control territorial.

Las investigaciones identificaron a Sánchez Santiago como jefe de plaza del CJNG en la región. Su zona de influencia se concentró en Juchitán de Zaragoza y otros municipios del corredor del Istmo, una región conectada por carreteras y vías ferroviarias entre Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

PUBLICIDAD

Noelia Daylen "N", una niña de 4 años, fue hallada sin vida en Juchitán, Oaxaca, en noviembre de 2025 tras reportarse su desaparición luego de un ataque armado en el que murieron su madre y otras dos personas. (Redes sociales)

Las autoridades también le atribuyeron actividades vinculadas con el control de rutas utilizadas para el traslado de migrantes. La Fiscalía estatal mantuvo a la extorsión en Juchitán entre los principales objetivos de sus investigaciones contra esta célula.

La ofensiva contra Los Cromos tomó fuerza desde abril de 2024, con labores de inteligencia y operativos que después quedaron asociados a la Operación Sable. Para diciembre de 2025, esa estrategia había derivado en la detención de 64 objetivos prioritarios en municipios del Istmo, mientras Sánchez Santiago permanecía entre los mandos buscados.

El alias Comandante Cromo había sido usado por otros integrantes

Iván fue la tercera persona que utilizó el alias de “Comandante Cromo” dentro de Los Cromos. En noviembre de 2025, el fiscal de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla informó que esa identidad criminal ya había sido empleada por otros dos integrantes de la organización.

PUBLICIDAD

La tarde del martes 11 de noviembre, tras horas de trabajo coordinado, la FGEO notificó que la niña Noelia Daylen había sido encontrada sin vida dentro de un domicilio particular de la Colonia La Planta, donde se detuvo a tres personas identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas Foto: Fiscalía esatatal

Entre sus antecesores figuró Samuel Toledo Villalobos, también vinculado con ese nombre, según las investigaciones estatales. La sucesión del apodo mostró que la estructura mantuvo operaciones pese a los cambios de sus operadores y amplió su presencia hacia distintos municipios del Istmo.

Las indagatorias identificaron a Rafael de Jesús Álvarez Palma, alias Fallo o Comandante Renco, como presunto dirigente de la organización. En esa estructura también figuraron Yesenia Sánchez Santiago, hermana de Iván, y José Luis Pineda Martínez, alias Pora.

Los reportes de seguridad situaron a Sánchez Santiago como responsable de operaciones en el Istmo bajo una organización encabezada por Álvarez Palma. Entre otros mandos aparecieron El Caporal, relacionado con un rancho utilizado para operaciones y resguardo de armas, así como El Pollo, señalado por homicidios y uso de vehículos blindados.

PUBLICIDAD

Alexis “N”, conocido como “Macanannu” e identificado como presunto jefe de plaza del grupo criminal de “Los Cromo”, fue detenido en diciembre de 2025 al cumplimentarse una orden de cateo en el municipio de Ixhuatán, Oaxaca. Foto: Marina

Las investigaciones incluyeron a hombres conocidos como El Fantasma, El Cali, El Tonche y El Macanannu. En febrero de 2026, las autoridades detuvieron a Alexis “N”, alias El Macanannu, a quien atribuyeron la distribución de armamento y la vigilancia de desplazamientos de fuerzas federales, además de posibles vínculos con secuestros y homicidios.

La investigación alcanzó a funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán

La ofensiva contra Los Cromos también derivó en indagatorias sobre presuntas relaciones con funcionarios del Ayuntamiento de Juchitán. En septiembre de 2026, la Fiscalía estatal atribuyó al alcalde Miguel S., alias “Quetu”, actividades de protección política y económica a favor de la organización criminal.

Las investigaciones federales señalaron que desde la infraestructura municipal se habría facilitado información del Centro de Comando y Control para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad. Al edil también se le atribuyó una probable participación en esquemas de cobro de piso, adquisición de armas y protección de casas de seguridad para el tráfico de migrantes.

PUBLICIDAD

Un grupo de agentes de seguridad y personal militar permanece desplegado en una pista de aterrizaje junto a personas custodiadas. En el lugar se aprecia un vehículo blindado de transporte táctico y una aeronave al fondo. Video: SSPC

Un día después de la detención del alcalde, las autoridades capturaron al excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán, John Keny Moreno Segura. Fue señalado por presuntamente brindar protección a la misma organización y posteriormente fue vinculado a proceso por delitos contra la investigación y seguridad del Estado.

Las autoridades investigaron además la posible participación de Los Cromos en el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán de Zaragoza, ocurrido en noviembre de 2025. El caso comenzó la noche del 10 de noviembre, cuando un comando armado irrumpió en un domicilio y asesinó a Adilene, de 21 años, madre de la menor, además de otras personas.

PUBLICIDAD

La niña fue reportada como desaparecida tras el ataque. Cerca de 15 horas después, el 11 de noviembre, un operativo conjunto de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal localizó su cuerpo sin vida en un domicilio de la colonia La Planta.

A Iván se le presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.