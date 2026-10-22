México

Alerta en pensiones del IMSS: Sheinbaum destapa fraudes y explica los nuevos cambios en la Modalidad 40

El pasado 21 de octubre se anunció un aumento salarial para trabajadores del IMSS del 8% tras acuerdo alcanzado con el SNTSS

Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la mañanera de este 22 de octubre en Palacio Nacional. (Presidencia)
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer las razones por las cuales se tomó la decisión de regular la Modalidad 40 en las pensiones altas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Durante la mañanera del pueblo de este 22 de octubre en Palacio Nacional, explicó que en los últimos años se han detectado diversas irregularidades en los pagos de esta prestación económica, principalmente relacionadas con fraudes para acceder a ellas.

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