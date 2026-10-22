Alerta en pensiones del IMSS: Sheinbaum destapa fraudes y explica los nuevos cambios en la Modalidad 40

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer las razones por las cuales se tomó la decisión de regular la Modalidad 40 en las pensiones altas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante la mañanera del pueblo de este 22 de octubre en Palacio Nacional, explicó que en los últimos años se han detectado diversas irregularidades en los pagos de esta prestación económica, principalmente relacionadas con fraudes para acceder a ellas.
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