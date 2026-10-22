Habrá Halloween para mayores de edad con Sonido la Changa, DJ y Luisito Comunica en Parque Aztlán

Un grupo de personas con diversos disfraces camina por la explanada de un parque de atracciones iluminado durante un evento nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luisito Comunica será el anfitrión de “Maloween”, una fiesta de Halloween para adultos organizada por la marca de bebidas Gran Malo en el parque Aztlán, dentro de la Feria de Chapultepec.

La propuesta busca ofrecer una experiencia temática que incluye disfraz obligatorio, acceso a juegos mecánicos, fiesta electrónica y baile sonidero en una sola noche.

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Fecha, sede y horario del evento

Un cartel anuncia el evento temático Maloween de la marca Gran Malo presentado por Luisito Comunica con la imagen de un tiovivo iluminado. (Maloween/Redes sociales)

“Maloween” se llevará a cabo el 24 de octubre en Aztlán, ubicado dentro de la Feria de Chapultepec, en Ciudad de México. El horario confirmado es de 18:00 a 01:00 de la madrugada.

Se trata de un evento exclusivo para México, según se indica en el material promocional de Gran Malo. La fiesta reúne juegos mecánicos del parque con una producción temática de Halloween orientada a público adulto.

El evento tiene como anfitrión a Luisito Comunica, quien encabeza la convocatoria según la gráfica oficial difundida por la marca. No se detallan en el material otras participaciones especiales fuera del rol de host atribuido al creador de contenido.

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Un cartel publicitario de la marca Gran Malo detalla los requisitos para el evento Maloween con la imagen de un payaso frente a un carrusel. (Maloween/Redes sociales)

Precio del boleto y qué incluye

El boleto de acceso general tiene un costo de $480 pesos. Según el material difundido, la entrada incluye más de 10 juegos mecánicos dentro del parque y el acceso a la fiesta exclusiva de Gran Malo, con DJs en vivo durante toda la noche.

El evento también contempla activaciones de marcas dentro del recinto, aunque el material no especifica cuáles participarán. La organización remarca la leyenda “evita el exceso” en cada una de las piezas gráficas difundidas, como parte del mensaje de consumo responsable asociado a la marca de bebidas.

Un anuncio publicitario informa sobre los precios y atracciones del evento Maloween de Gran Malo en México con la figura de un payaso frente a un carrusel. (Maloween/Redes sociales)

Requisitos para ingresar: edad, disfraz e identificación

Un anuncio publicitario de la marca Gran Malo presenta el cartel de artistas para la celebración de Maloween en México junto a un carrusel. (Maloween/Redes sociales)

El acceso está restringido a mayores de 18 años. Entre los requisitos señalados en el material oficial se encuentra el disfraz obligatorio para todos los asistentes, además de la presentación de identificación oficial en el ingreso.

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Respecto al consumo de bebidas dentro del evento, se especifica que las bebidas con Gran Malo solo podrán pagarse con tarjeta, sin opción de pago en efectivo para ese rubro.

Estas condiciones aparecen detalladas en una de las piezas promocionales bajo el título “Precaución”, que reúne las cuatro restricciones principales: edad mínima, disfraz, identificación y forma de pago para bebidas.

Line up: los DJs confirmados para la noche

Un cartel anuncia la programación artística del evento Maloween programado para el 24 de octubre en Aztlán Feria de Chapultepec. (Captura de Pantalla/Aztlán-Feria de Chapultepec)

La fiesta contará con un line up de seis artistas confirmados: Pablito Mix, Sonido La Changa, DJ Ansiedad, Yhan Malek, Dr Who y El Viic.

Pablito Mix encabeza la lista en el material gráfico, seguido por Sonido La Changa. El resto del cartel está compuesto por DJ Ansiedad, Yhan Malek, Dr Who y El Viic, quienes se presentarán con música en vivo durante las horas de duración del evento.

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El material promocional no especifica horarios individuales de cada DJ ni el orden de presentación durante la noche.

Actividades dentro del parque: juegos mecánicos y activaciones

Además del line up musical, el boleto da acceso a más de 10 juegos mecánicos dentro de Aztlán. La propuesta integra la infraestructura habitual del parque de diversiones con la ambientación de Halloween montada para la ocasión.

El material también menciona activaciones de marcas dentro del recinto como parte de la experiencia, sin precisar cuáles serán las empresas participantes ni en qué zonas del parque se ubicarán.

El boleto de $480 pesos da acceso a más de 10 juegos mecánicos del parque Aztlán, a la fiesta exclusiva de Gran Malo con DJs en vivo y a activaciones de marcas dentro del recinto, durante el horario de 18.00 a 01.00 horas del 24 de octubre.

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La estética general del evento, visible en las piezas gráficas, recurre a la imagen de un payaso vinculado a la identidad de Gran Malo, presente en el carrusel, la oficina ambientada y las escenas de “precaución” que acompañan la difusión del evento.

Festival de las Calaveras en Aztlán: los eventos en el parque

Una escultura de esqueleto alado con decoraciones tradicionales permanece rodeada de macetas de cempasúchil y columnas con figuras caladas alusivas a las festividades de difuntos. (Selene Miranda/Infobae)

Antes de ser sede de “Maloween”, Aztlán Feria de Chapultepec ya se encontraba en plena temporada de Día de Muertos con el Festival de las Calaveras, vigente del 10 de octubre al 8 de noviembre, según informó la gerente de Relaciones Públicas del recinto, Erika Berumen.

El parque, ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, combina esta temporada dos propuestas de entretenimiento: la celebración tradicional del Día de Muertos y experiencias de terror con tecnología inmersiva, de acuerdo con el reporte de Infobae.

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¿Qué atracciones de Día de Muertos tiene Aztlán este año? El parque ofrece La Fiesta Eterna, una proyección en 720 grados sobre altares y cempasúchil; Hacienda Maldita, una casa de terror a pie con leyendas mexicanas, y Siniestro, una experiencia de realidad virtual basada en La Planchada, además del desfile nocturno Espíritus de Luz con catrinas iluminadas.

La Fiesta Eterna: proyección inmersiva de 720 grados

Entre las novedades de la temporada destaca La Fiesta Eterna, una experiencia audiovisual presentada en el Pabellón Inmersivo del parque. Mediante una proyección de 720 grados, imágenes y música, el espectáculo recorre los símbolos más representativos del Día de Muertos.

Según información recogida por Infobae, las funciones se programan cada 15 minutos. La experiencia está incluida dentro de los paquetes Aztlán Plus y Familiar, por lo que no representa un costo adicional para quienes cuenten con esas pulseras.

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Berumen explicó que la propuesta busca ofrecer “una mirada contemporánea y emotiva al Día de Muertos”, mediante la combinación de tecnología, cultura y elementos de las tradiciones mexicanas, de acuerdo con declaraciones citadas por centralmunicipal.mx.

Hacienda Maldita: nuevos relatos del inframundo

Aztlan Feria de Chapultepec/Instagram

La atracción de terror física del parque, Hacienda Maldita, presenta esta temporada una historia renovada bajo el título “Nuevos Relatos del Inframundo”. Se trata de un recorrido a pie con actores en vivo, escenografía oscura y efectos sonoros.

El relato se ambienta en una hacienda que pertenecía a Doña Magnolia López, un personaje que, según la trama, practicaba magia negra. Cuando su heredero descubre un muro oculto dentro de la propiedad, libera presencias atrapadas del inframundo.

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Entre los personajes incorporados a esta edición figuran La Mulata de Córdoba, vinculada con Veracruz y la época de la Inquisición; La Pascualita, leyenda originaria de Chihuahua, y El Hombre del Sombrero, figura asociada con apariciones durante episodios de parálisis del sueño. El recorrido tiene una duración aproximada de seis a ocho minutos y un costo adicional de 110 a 116 pesos, según las fuentes consultadas.

Siniestro y el desfile Espíritus de Luz

Una persona caracterizada con maquillaje de vestuario y velo de encaje sostiene una vela encendida en la oscuridad. (Aztlán. Feria de Chapultepec/ Instagram)

Como complemento de Hacienda Maldita, el parque ofrece Siniestro, una experiencia de realidad virtual basada en la leyenda de La Planchada, una enfermera cuyo espíritu, según la tradición popular, deambula por el Hospital Juárez. Los visitantes deben encontrar la salida del recorrido virtual mientras evitan ser atrapados por los personajes que aparecen durante el relato.

El festival también incluye el desfile Espíritus de Luz, protagonizado por catrinas, catrines y alebrijes iluminados con colores neón, acompañados por bailarines que recorren las instalaciones del parque. Se suman actividades de pinta caritas con temática de Día de Muertos y promociones para quienes asistan disfrazados.

El acceso general al recinto es gratuito, aunque cada atracción, juego mecánico o experiencia temática se cobra de manera individual en taquilla. El parque opera de martes a domingo, de 10.00 a 23.00 horas, sobre la avenida de los Compositores, en el Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.