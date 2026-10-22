El Cisne Negro en el Castillo de Chapultepec: cuánto cuestan los boletos y qué días hay funciones

Una bailarina interpreta al cisne negro sobre un escenario exterior frente al Castillo de Chapultepec durante una función de ballet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La propuesta escénica El Cisne Negro regresa al Castillo de Chapultepec con funciones nocturnas. La puesta al aire libre de La Infinita Compañía revisita el universo de El lago de los cisnes desde la mirada de Von Rothbart, el personaje que convierte a un grupo de jóvenes en aves bajo un hechizo.

La temporada comenzará el sábado 7 de noviembre, fecha que ya aparece agotada. La siguiente función será el domingo 8 de noviembre a las 19:00, seguida por presentaciones los días 13, 14, 15, 20, 21, 22, 28 y 29 de noviembre, además del 5 y 6 de diciembre.

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Una historia conocida cambia de punto de vista en el bosque

La obra toma como punto de partida una leyenda germánica: un mago llamado Von Rothbart transforma a unas jóvenes en cisnes. Por las noches, ellas recuperan su forma humana y el hechizo solo puede romperse con un juramento de amor eterno.

La versión de La Infinita Compañía desplaza el foco hacia el antagonista. En lugar de contar únicamente la historia de las jóvenes convertidas en cisnes, plantea los motivos de Von Rothbart y ofrece una lectura distinta de sus acciones.

La música de Piotr Ilich Tchaikovski acompaña esta adaptación contemporánea, que conserva referencias a El lago de los cisnes y las traslada a un formato pensado para el espacio abierto del Castillo de Chapultepec.

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Una bailarina vestida con tutú negro y tiara danza sobre el escenario durante una representación del ballet El lago de los cisnes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función tiene una duración aproximada de 60 minutos. El acceso es para todo público, aunque quienes asistan con menores deberán considerar que el recinto no permite el ingreso una vez que comienza la presentación.

Qué fechas quedan para ver El Cisne Negro en Chapultepec

Tras el agotamiento de la fecha inaugural del sábado 7 de noviembre, el calendario mantiene funciones durante cuatro fines de semana y dos viernes. La temporada combina horarios de 19:00, 20:00 y 21:00.

Las presentaciones programadas son el domingo 8 de noviembre a las 19:00; el viernes 13 y sábado 14 a las 20:00; el domingo 15 a las 19:00; el viernes 20 a las 20:00; el sábado 21 a las 21:00; y el domingo 22 a las 19:00.

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El montaje también estará el sábado 28 de noviembre a las 20:00 y el domingo 29 a las 19:00. Las últimas dos funciones están previstas para el sábado 5 de diciembre a las 20:00 y el domingo 6 a las 19:00.

El precio informado para las entradas es de 1.440 pesos mexicanos. Antes de comprar, conviene revisar la disponibilidad de cada fecha, ya que el primer espectáculo de la temporada ya no tiene localidades.

El acceso al Castillo de Chapultepec será únicamente a pie

La sede de la obra es el Castillo de Chapultepec, dentro de la primera sección del Bosque de Chapultepec. Las personas asistentes deberán llegar a pie al recinto, ya que el acceso no se realizará en automóvil hasta la entrada del castillo.

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La FGR sí investiga la cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec. Crédito: INAH

La organización informó que habrá transporte gratuito desde la taquilla hasta el acceso del Castillo de Chapultepec. Quienes planeen llegar en vehículo deberán consultar las redes sociales de La Infinita Compañía para confirmar las puertas habilitadas y las alternativas de estacionamiento.

El evento se realiza al aire libre. Por esa razón, resulta conveniente considerar las condiciones del clima y llevar ropa adecuada para una función nocturna en el bosque durante noviembre y diciembre.

Tampoco está permitido ingresar con alimentos o bebidas. Las restricciones aplican desde el acceso y se suman a la regla de puntualidad: una vez iniciada la función, el público no podrá entrar.

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Una salida nocturna entre danza, música y arquitectura

La ubicación del espectáculo permite sumar la función a un paseo nocturno por el Bosque de Chapultepec. El Castillo, que ocupa la cima del cerro, será el escenario de una versión que combina danza y música clásica con una lectura contemporánea del relato.

La producción está dirigida a personas que ya conocen El lago de los cisnes, pero también a quienes buscan una primera aproximación a esa historia desde una puesta distinta. El cambio de perspectiva sobre Von Rothbart es uno de los ejes de la propuesta.

Las personas que compren boletos deberán llegar con anticipación para utilizar el transporte desde la taquilla, caminar hacia el recinto y ubicarse antes de la hora marcada en su entrada. La función no admite accesos tardíos.

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