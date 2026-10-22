Sheinbaum se reunirá con jóvenes científicos en Palacio Nacional, Gobierno adapta carreras a las vocaciones del Plan México

Sheinbaum informó que próximamente se reunirá con jóvenes científicos mexicanos en Palacio Nacional. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pronto convocará a jóvenes científicos mexicanos que han obtenido reconocimientos en olimpiadas de Matemáticas y Física para participar próximamente en una actividad en Palacio Nacional, como parte del reconocimiento a los estudiantes que han sobresalido en competencias académicas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria adelantó que posiblemente la reunión será la próxima semana o dentro de 15 días.

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Aprovechó para expresar su reconocimiento a Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, quien esta semana ganó una medalla de oro en Indonesia por crear un extintor acústico.

El proyecto de la joven consiste en un extintor que apaga pequeñas llamas usan ondas sonoras.

En este sentido, la presidenta afirmó que la titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología ya estableció contacto con la estudiante para conocer el invento, aunque no precisó si será invitada al evento.

“Van a venir en, no sé si la próxima o en quince días. Muchísimos jóvenes mexicanos que han ganado en olimpiadas de Matemáticas, de Física.

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Ayer ganó una joven, estaba leyendo el día de hoy: ‘Estudiante mexicana gana medalla de oro en Indonesia por su extintor que apaga el fuego mediante ondas sonoras’. Ya la contactó la secretaria de Ciencia y Tecnología para conocer este, pues gran invento de ella. Pero ella es un ejemplo de cientos y cientos", dijo en Palacio Nacional.

Gobierno adapta carreras a sectores estratégicos del Plan México

Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que el Gobierno federal ha realizado modificaciones curriculares con la Secretaría de Educación. Los cambios, dijo, buscan responder a las vocaciones productivas que se pretenden impulsar mediante el Plan México.

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“Hemos hecho con la Secretaría de Educación muchas modificaciones al tema curricular, justamente, en lo que tiene que ver con el marco de las vocaciones que queremos desarrollar en el marco del Plan México, como se mencionaba, los sectores estratégicos”, comentó la funcionaria.

Señaló que el trabajo entre ambas dependencias tiene como propósito ampliar el capital humano disponible para las actividades que forman parte de esos sectores, aunque no detalló qué planes de estudio fueron modificados ni las instituciones educativas incluidas en los ajustes.

Escobedo mencionó a AWS, Foxconn y Tata como ejemplos de compañías de alta tecnología presentes en México.

Sin ebmargo, sostuvo que la formación de ingenieros y la disponibilidad de personal especializado son factores considerados por empresas al decidir una inversión en el país.

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“Muchas de las empresas que tenemos, por ejemplo, de alta tecnología, desde lo que tiene que ver con AWS, Foxconn, Tata, todo ese tipo de empresas, la principal razón por la que están aquí en México es por el capital humano que tenemos y por los ingenieros que tenemos”.

La subsecretaria agregó que esos perfiles se vinculan con empleos bien remunerados. También afirmó que el Gobierno busca ampliar la preparación para otras carreras y vocaciones, sin especificar cuáles serían esas áreas ni el calendario de implementación.

“Son sueldos muy bien pagados, son empleos muy bien remunerados los que se tiene y estamos avanzando en que también podamos llevar a otro nivel otro tipo de vocaciones y otro tipo de carreras”.

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México, entre los países “de los que más ingenieros egresan”

Sheinbaum mencionó al Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de las universidades autónomas, como instituciones de las que egresan profesionales en ingeniería y otras disciplinas.

“El Tecnológico Nacional de México, el Politécnico Nacional, la propia UNAM, las universidades autónomas, todas, egresan muchísimos ingenieros y ingenieras y de otras profesiones de primerísimo nivel”.

La presidenta sostuvo que México está entre los países de los que más ingenieros egresan y relacionó esa capacidad con la preparación de jóvenes que pueden incorporarse a empresas, participar en desarrollos nacionales o crear sus propios negocios.

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Recordó que el año pasado se puso en marcha un programa de inteligencia artificial dirigido principalmente a estudiantes del Tecnológico Nacional de México, con la cual se busca que los participantes obtengan preparación para integrarse a empresas, trabajar en desarrollos nacionales o emprender.

“Hicimos, si se recuerdan el año pasado, un programa de inteligencia artificial de jóvenes del Tecnológico Nacional de México, principalmente para estudiar inteligencia artificial y que puedan tener una mayor preparación para incorporarse a empresas o desarrollos nacionales o hacer su propia empresa”, destacó.

La mandataria afirmó que el programa ha tenido buenos resultados y añadió que está vinculado con la plataforma Saberes para que los jóvenes puedan obtener una certificación.

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“Ha tenido mucho, mucho éxito y están vinculadas también con la plataforma Saberes para que puedan tener una certificación”, comentó.