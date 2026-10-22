Atlante enfrenta al Atlético San Luis con la urgencia de ganar de local: a qué hora y dónde ver en vivo el partido

Los Potros están obligados a ganar en casa si desean aspirar a meterse en la Liguilla del futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con solo cuatro jornadas por disputarse antes del cierre del torneo Apertura 2026, el margen de error para los dieciocho equipos se ha reducido al mínimo. En este contexto, la Jornada 14 se convierte en la primera ‘final’ para el Atlante quienes reciben en casa al Atlético de San Luis.

Ambas escuadras llegan a este choque separadas por apenas dos puntos en la tabla general de posiciones. Mientras el cuadro potosino se ubica en el escalón trece con 16 unidades, la escuadra azulgrana le pisa los talones en la posición quince con 14 puntos.

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Una victoria para cualquiera de los dos representaría un impulso anímico y deportivo fundamental para meterse de lleno en los puestos de clasificación, mientras que un tropiezo podría significar decir adiós de manera anticipada a la fiesta grande del balompié nacional.

Los tuneros quieren consolidar su lugar en el Play-In de la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Así llega el Atlante al choque de la Jornada 14

El conjunto del Atlante afronta este duelo sumido en una marcada irregularidad que ha caracterizado su andar a lo largo del Apertura 2026. La escuadra dirigida por su cuerpo técnico ha batallado para encontrar consistencia futbolística, alternando triunfos valiosos con derrotas dolorosas que le han impedido afianzarse en la zona media de la clasificación.

Con un balance general de tres victorias, cinco empates y cinco derrotas tras 13 encuentros, el cuadro capitalino necesita hacer valer su condición de local para no perder el tren de la fase final.

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A pesar de las dudas generadas en semanas recientes, los Potros de Hierro tomaron un bocanada de aire puro a mitad de semana al conseguir un triunfo por la mínima diferencia como visitantes ante los Bravos de FC Juárez, resultado que interrumpió una racha negativa de dos descalabros consecutivos.

Con la moral recompuesta tras sumar de a tres lejos de casa, el equipo atlantista buscará hilar victorias por primera vez en la temporada y regalarle una alegría a su fiel afición. Así han sido sus últimos 5 resultados en la Liga MX:

Jornada 9: Puebla 1-1 Atlante (Empate)

Jornada 10: Atlante 4-2 Monterrey (Victoria)

Jornada 11: Querétaro 2-0 Atlante (Derrota)

Jornada 12: Atlante 1-2 Pumas UNAM (Derrota)

Jornada 13: FC Juárez 0-1 Atlante (Victoria)

Herrera ha sido intermitente en la entrega de resultados. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En busca de la liguilla directa: así llega el Atlético de San Luis

Por su parte, el Atlético de San Luis desembarca en este compromiso viviendo un momento de forma ligeramente más positivo y dulce en comparación con su rival en turno. La escuadra potosina ha sabido reponerse de pasajes oscuros en el torneo y actualmente registra una inercia donde ha cosechado puntos importantes en tres de sus últimas cinco presentaciones, situándose a tiro de piedra de los puestos privilegiados del certamen.

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En su más reciente compromiso disputado el pasado martes 20 de octubre, los potosinos hicieron respetar su localía al imponerse con carácter 2-1 a los Gallos Blancos de Querétaro en el Clásico de la Carretera 57. Previamente, el equipo rojiblanco había rescatado un valioso empate 1-1 en su visita a los Diablos Rojos del Toluca, demostrando que cuenta con los argumentos colectivos e individuales para competirle al tú por tú a cualquier plantilla del circuito.

Una victoria en este arranque de la Fecha 14 impulsaría al San Luis hasta la zona media-alta de la tabla, alimentando el sueño de su afición de disputar la fase eliminatoria. Últimos 5 resultados del Atlético de San Luis en la Liga MX:

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Jornada 9: Atlético de San Luis 1-0 Pachuca (Victoria)

Jornada 10: Club Tijuana 2-1 Atlético de San Luis (Derrota)

Jornada 11: Atlético de San Luis 1-2 Santos Laguna (Derrota)

Jornada 12: Toluca 1-1 Atlético de San Luis (Empate)

Jornada 13: Atlético de San Luis 2-1 Querétaro (Victoria)

Los rojiblancos buscarán hacer daño de visita en la capital mexicana. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cuándo, a qué hora y dónde ver el Atlante vs. Atlético de San Luis en vivo?

El choque de apertura de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 entre el Atlante y el Atlético de San Luis promete emociones garantizadas desde el silbatazo inicial. Para que no te pierdas ni un solo segundo de las acciones de este vibrante encuentro, te compartimos todos los detalles sobre la fecha, los horarios de transmisión y las plataformas disponibles para seguir el partido en vivo.

Fecha: Viernes 23 de octubre de 2026

Horario: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México / CST)

Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México

Transmisión en Televisión: TV Azteca (Canal 7 en señal abierta)

Transmisión en Streaming: FOX One y Plataformas Digitales autorizadas