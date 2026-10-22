Reducción de trámites y más facilidades de pago: Gobierno presume que Vivienda del Bienestar contempla opciones para jóvenes ante crisis inmobiliaria

La presidenta Claudia Sheinbaum habla desde un estrado oficial sobre los programas de vivienda del Gobierno de México. (Presidencia )

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia de prensa de hoy que la vivienda del Bienestar es accesible para las y los jóvenes gracias a la reducción de requisitos. Informó que, de las 89 mil viviendas asignadas y colocadas, el 33 % corresponde a personas de entre 18 y 29 años.

Así se distribuyen las viviendas por edad y género

Al responder a la prensa mexicana sobre cuántos jóvenes han accedido a este programa, la mandataria presentó las cifras del gobierno:

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64 % de las personas beneficiarias son mujeres y 36 % , hombres.

33 % tiene entre 18 y 29 años .

22 % tiene entre 30 y 39 años .

44 % tiene 40 años o más.

Sheinbaum explicó que, en el caso del Infonavit, se promueven los desarrollos entre los trabajadores del municipio y a nivel nacional. La persona acude o llama por teléfono, recibe una cita y un recorrido, y ahí mismo se consulta la base de datos.

Los requisitos son:

Tener al menos seis meses en el empleo actual.

Ganar 2.9 salarios mínimos o menos .

No tener otra vivienda propia ni asignada por el Infonavit.

Si cumple, el crédito se asigna de inmediato y la persona puede ocupar la vivienda cuando el conjunto cuente con todos los servicios.

La presidenta contrastó el esquema actual con el anterior, que implicaba 26 o 27 trámites y puntos, además de diez años de antigüedad en un mismo empleo. “¿Qué joven va a tener diez años trabajando en un lugar si tiene veinte años?”, cuestionó.

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Descuento directo y seguro de desempleo

Según explicó, el pago de la vivienda se descuenta directamente del recibo de nómina: el empleador lo transfiere al Infonavit. Si la persona queda sin empleo, puede seguir pagando una “módica suma” o recurrir a un seguro por tres meses, mientras encuentra otro trabajo. Por ello, afirmó que “prácticamente” no hay riesgo de impago.

Vivienda Veracruz Sheinbaum Infonavit (Presidencia)

Para quienes no cuentan con Infonavit ni Fovissste, la Conavi realiza una visita al lugar y registra a los interesados. Si hay más solicitantes que viviendas, se hace un sorteo, a cargo del director de la Conavi, para evitar preferencias.

La meta del gobierno federales de 1.8 millones de nuevas viviendas. Quienes ganan más de 2.9 salarios mínimos pueden acceder al crédito del Infonavit, también con menos requisitos.

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Sheinbaum afirmó que la vivienda “no solamente es un derecho” para las familias mexicanas, sino que impulsa el desarrollo de la economía.

El acceso a la vivienda, en el centro de las protestas en Europa

Mientras en México el Gobierno presume su programa de vivienda, varios países europeos viven movilizaciones en las que el costo de la vivienda es uno de los reclamos. Las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania, Portugal y Bélgica tienen causas nacionales distintas, pero coinciden en el impacto de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para acceder a un hogar. No se trata de un movimiento unificado, cada protesta tiene sus propios organizadores y demandas.

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España: acampadas contra los desalojos

Las protestas comenzaron el 26 de septiembre con acampadas del Sindicato de Inquilinas. El desalojo de Maricarmen Abascal, de 87 años, quien vivió siete décadas en su departamento tras un aumento de 275 % en el alquiler, se volvió un caso emblemático.

En la última década, los salarios subieron 30 % y los alquileres, 82 % , según un estudio de la Revista ICE.

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsó limitar los desalojos de personas sin alternativa habitacional hasta 2030 , regular las actualizaciones de alquiler y aplicar un IVA de 10 % a los alquileres turísticos de corta estadía.

Tras el rechazo inicial en el Congreso, aprobó las medidas por real decreto , que deberán ser convalidadas por la Diputación Permanente.

Los sindicatos CCOO y UGT convocaron a una huelga general el 11 de noviembre.

24/05/2026 Manifestantes portan pancarta con lema 'La vivienda nos cuesta la vida' durante una manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda, a 24 de mayo de 2026, Madrid (España). La movilización, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y distintos colectivos de vivienda bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios' pretende denunciar el encarecimiento del alquiler, la dificultad para comprar casa y el impacto que estos precios tienen en la vida cotidiana de miles de vecinos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press

Portugal: campamentos en Lisboa y Oporto

Los manifestantes exigen alquileres accesibles, más vivienda pública y el retiro de una reforma del Gobierno de Luís Montenegro, que, según denuncian, facilita los desalojos y elimina los topes a los alquileres en contratos nuevos. De acuerdo con Reuters, los precios de compra se duplicaron desde 2017. Tras el desalojo policial del 20 de octubre, con 55 detenidos en Lisboa, miles de personas volvieron a las plazas.

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Grecia: rentas de 500 a 600 euros

Miles de docentes y estudiantes marcharon en más de 50 ciudades para pedir medidas frente al aumento de los alquileres. Estudiantes acampan en Atenas y Salónica y piden más plazas en residencias públicas. Algunos trabajan mientras estudian para pagar rentas de 500 a 600 euros mensuales.

Policías vigilan durante una protesta contra el cambio climático como parte del grupo 'Fridays for Future', junto a estudiantes que protestan por el deterioro de sus escuelas, en Turín, Italia, 16 de octubre de 2026. (Protestas, Italia) EFE/EPA/Tino Romano

Italia

Las movilizaciones incluyeron entre sus reclamos la falta de viviendas asequibles, junto con el alza del costo de vida y los bajos salarios.