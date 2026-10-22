Trufas de cava y frambuesa: el delicado postre con un toque de burbujas que conquista cualquier celebración

Un plato reúne trufas de cava y frambuesa en capacillos individuales, acompañadas por frutos frescos, una copa servida y una botella de vino espumoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las trufas de cava y frambuesa son una alternativa original para quienes disfrutan de la repostería con sabores delicados y contrastes frutales. La dulzura del chocolate blanco se combina con la acidez característica de las frambuesas y las notas aromáticas del cava, un vino espumoso que aporta personalidad a esta preparación. El resultado son pequeños bocados que pueden servirse como postre después de una comida especial o incluirse en una mesa de dulces para una celebración.

Una de las ventajas de esta receta es que no requiere horno y utiliza ingredientes relativamente sencillos de conseguir. La clave está en preparar una ganache, una mezcla cremosa de chocolate y nata, que se enfría hasta adquirir la consistencia adecuada para formar las trufas. Después, una cobertura de chocolate o un acabado con frambuesa liofilizada permite darles una presentación atractiva sin necesidad de técnicas profesionales.

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Aunque suelen asociarse con ocasiones especiales, estas trufas también pueden prepararse en casa para disfrutar de un dulce diferente. El secreto consiste en equilibrar los ingredientes, controlar la temperatura del chocolate y respetar los tiempos de refrigeración. Así se consigue una textura suave por dentro y una terminación delicada por fuera, con el contraste entre el chocolate y la fruta como protagonista.

Ingredientes para preparar trufas de cava y frambuesa

Un plato reúne trufas rosadas de frambuesa y cava junto a fruta fresca y dos copas de vino espumoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar aproximadamente 18 a 20 trufas, necesitarás los siguientes ingredientes:

250 gramos de chocolate blanco de buena calidad.

60 mililitros de nata para montar, con aproximadamente un 35 % de materia grasa.

40 mililitros de cava.

30 gramos de frambuesas liofilizadas trituradas, o 40 gramos de frambuesas frescas reducidas a puré y coladas.

20 gramos de mantequilla sin sal.

150 gramos de chocolate blanco adicional para la cobertura, si deseas bañarlas.

Frambuesa liofilizada triturada o azúcar glas para decorar, al gusto.

El chocolate blanco aporta la base cremosa, mientras que la nata y la mantequilla ayudan a conseguir una textura suave. El cava introduce notas afrutadas y ligeramente ácidas, y la frambuesa aporta frescura y un contraste que evita que el conjunto resulte excesivamente dulce.

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Conviene elegir un cava que tenga un perfil aromático agradable y un chocolate blanco que funda de manera uniforme. Si utilizas frambuesas frescas, es importante reducir el exceso de humedad para que la mezcla no quede demasiado líquida. La cantidad de cava también debe respetarse, ya que añadir más líquido del indicado puede dificultar que las trufas mantengan su forma.

Preparación paso a paso para conseguir una textura cremosa

Un plato con trufas de frambuesa y chocolate blanco cubiertas de polvo rojo acompaña a dos copas de cava en una mesa festiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Prepara la base de chocolate. Pica los 250 gramos de chocolate blanco y colócalos en un recipiente resistente al calor. Calienta la nata en un cazo hasta que esté muy caliente, sin dejar que hierva intensamente. Viértela sobre el chocolate y espera un minuto antes de mezclar suavemente hasta obtener una crema homogénea.

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2. Incorpora el cava y la frambuesa. Añade la mantequilla y remueve hasta integrarla. Cuando la mezcla esté tibia, incorpora el cava poco a poco, mezclando con suavidad para evitar que la preparación se separe. Agrega la frambuesa liofilizada triturada o el puré de fruta colado. Si utilizas puré fresco, procura que esté frío y bien escurrido.

3. Deja reposar la ganache. Cubre el recipiente y refrigéralo durante unas cuatro horas, o hasta que la mezcla esté suficientemente firme para manipularla. Si continúa demasiado blanda, déjala enfriar un poco más. Con una cucharita, toma pequeñas porciones y forma bolitas con las manos frías. Colócalas sobre una bandeja cubierta con papel de horno y refrigéralas nuevamente durante unos 20 a 30 minutos.

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El toque final para presentar un postre elegante

Un plato con trufas de chocolate con cava y frambuesa se acompaña de copas de vino espumoso y frutas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quieres una cobertura crujiente, funde los 150 gramos de chocolate blanco adicionales a intervalos cortos en el microondas o al baño maría. Remueve con frecuencia para evitar que se queme. Baña cada trufa fría en el chocolate fundido, retira el exceso y deposítala sobre papel de horno. Antes de que la cobertura se endurezca, puedes espolvorear un poco de frambuesa liofilizada para aportar color y un acabado delicado.

También puedes prescindir del baño de chocolate y terminar las bolitas con frambuesa triturada o una ligera capa de azúcar glas. Esta opción permite destacar el tono rosado de la fruta y ofrece una presentación más sencilla. Para una mesa de celebración, sírvelas en pequeñas cápsulas de papel y mantenlas refrigeradas hasta el momento de llevarlas a la mesa.

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Las trufas deben conservarse en un recipiente hermético dentro del refrigerador y consumirse preferentemente en un plazo de tres días, debido a la presencia de nata y fruta. Déjalas reposar unos minutos fuera del frío antes de servirlas para apreciar mejor su textura. Como contienen cava, conviene recordar que la preparación no garantiza la eliminación total del alcohol. Para una versión sin alcohol, puedes sustituirlo por zumo de uva blanca con unas gotas de limón.

Con su combinación de chocolate blanco, frambuesa y notas de cava, estas trufas ofrecen una manera sencilla de dar un aire especial a la repostería casera. Su tamaño pequeño, su textura cremosa y su presentación cuidada las convierten en una opción atractiva para compartir en una celebración o cerrar una comida con un toque dulce y afrutado.

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