Mauricio Sulaimán reconoce a Canelo Álvarez como uno de los mejores de la historia y acepta el daño que le hizo antes de enfrentar a Mbilli

El mexicano enfrentará a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, mientas Sulaimán es autocrítico por las decisiones pasadas que afectaron su trayectoria como campeón. (Especial)

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A días de que Saúl “Canelo” Álvarez vuelva al ring ante Christian Mbilli, Mauricio Sulaimán dejó dos refelxiones que atraviesan etapas opuestas en la carrera del boxeador mexicano.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo lo ubicó entre los atletas más disciplinados de la historia y, al mismo tiempo, reconoció que el organismo cometió un error al imponerle una defensa obligatoria frente a Avni Yildirim.

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Saúl Álvarez enfrentará a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad para disputar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. EFE/Jorge Núñez/Archivo

Las declaraciones llegaron antes de la pelea del 31 de octubre en Riad, donde Canelo buscará recuperar el título supermediano del CMB.

La pelea ante Yildirim dejó una deuda dentro del Consejo Mundial de Boxeo

Durante una charla en un podcast, Sulaimán recordó la pelea de Saúl Álvarez frente a Avni Yildirim, disputada el 27 de febrero de 2021.

Álvarez ganó por nocaut técnico en el tercer asalto, pero el combate generó cuestionamientos porque el retador llegaba con cerca de dos años sin actividad, en medio de las consecuencias que había dejado la pandemia sobre el calendario del boxeo.

El presidente del CMB admitió que la organización aplicó el reglamento sin atender las particularidades de aquel momento: “Realmente fue algo difícil porque veníamos de la pandemia y Yildirim tenía dos años sin pelear, se tomó rígidamente la decisión de forzar esa mandatoria”.

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Además, Sulaimán no redujo el alcance de aquella resolución a una pelea poco atractiva y apuntó aun nuevo punto de inflexión: “Le hicimos un daño al boxeo, un daño a Canelo, a la afición y a los promotores. A partir de ahí tenemos una política”.

Mauricio Sulaimán admitió que el Consejo Mundial de Boxeo cometió un error al forzar la pelea de Canelo Álvarez frente a Avni Yildirim en 2021. (Foto: AFP)

La norma de los retadores obligatorios nació hace más de 50 años con el propósito de impedir que los campeones evitaran a los primeros clasificados. Mauricio recordó los casos de Archie Moore y José Ángel “Mantequilla” Nápoles, dos púgiles que aguardaron varios años antes de obtener una oportunidad mundialista.

El dirigente sostuvo que el escenario actual es diferente. La convivencia de cuatro organismos, más campeones y varios cinturones por categoría modificó el valor de algunas posiciones dentro de las clasificaciones.

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Hoy, cinco años después, Sulaimán sostiene que una posición en las clasificaciones no basta para ordenar una defensa: el CMB busca revisar el panorama deportivo, los contratos y el estado de cada división antes de llevar a un campeón a una pelea obligatoria.

El caso de Yoreme Mendoza llevará al CMB a revisar el peso mosca

La admisión sobre Canelo apareció mientras el Consejo Mundial de Boxeo analiza el futuro inmediato de Sergio Mendoza, quien conquistó los títulos mosca del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer a Ricardo Sandoval el 10 de octubre.

Mendoza tiene una revancha firmada con Sandoval , aunque también existen escenarios vinculados con Galal Yafai y Francisco “Chihuas” Rodríguez .

El panorama ahora obliga al organismo a estudiar contratos, lesiones, clasificaciones y posibles defensas.

Sulaimán señaló que el reglamento no concede revanchas directas de forma automática. Cada caso debe pasar por una evaluación de méritos y circunstancias dentro de la categoría.

La revisión formal llegará durante la 64 Convención Anual del CMB , que se celebrará en Acapulco del 8 al 13 de noviembre. Allí se analizará el estado de todas las divisiones y, en particular, el rumbo del campeón mexicano.

El dirigente sostuvo que la decisión buscará proteger la carrera de Sergio.

Yoreme Mendoza contempla una revancha contra Ricardo Sandoval o combates ante Galal Yafai y Francisco Rodríguez en peso mosca. (RS)

En este sentido, la situación de Yoreme no tiene el mismo recorrido que aquella pelea de 2021, pero el CMB quiere evitar que un campeón recién coronado quede condicionado por una resolución que no contemple el contexto completo de su división.

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Sulaimán retoma la caída contra Mayweather para colocar a Canelo entre los atletas más disciplinados del mundo

En otra intervención, Sulaimán habló sobre la carrera de Canelo Álvarez desde sus primeros años y destacó su disciplina fuera del ring.

El dirigente consideró que el mexicano mantieneo su método de entrenamiento incluso después de alcanzar los mayores contratos y cinturones de su carrera: “Es un ejemplo a seguir. Es tan profesional y disciplinado como cualquiera de los mejores deportistas, no sólo boxeadores, sino atletas de toda la historia del deporte”.

Sulaimán puso el foco en la rutina del boxeador jalisciense después de cada combate: “Disputa una pelea, se toma quizás una o dos semanas de descanso y después vuelve al gimnasio. Lo entiende perfectamente”, señaló al describir el hábito que, desde su perspectiva, diferencia a Álvarez.

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La derrota ante Floyd Mayweather en septiembre de 2013 funcionó como motivación para el pugilista mexicano, según el titular del organismo. REUTERS/Steve Marcus

El dirigente también relacionó esa mentalidad con la derrota de Canelo ante Floyd Mayweather, en septiembre de 2013. “Aprendió de aquella derrota y la utiliza como motivación día tras día para mejorar en todos los aspectos”.

Así, mientras Canelo Álvarez termina su preparación para enfrentar a Christian Mbilli en Riad, Sulaimán llegará a la función con una mirada que combina reconocimiento y autocrítica: celebra la disciplina que sostuvo la carrera del mexicano, pero también admite que el CMB le dejó una deuda pendiente.