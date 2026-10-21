Dos personas realizan una declaración al aire libre frente a una cámara junto a vehículos deportivos estacionados. En la grabación, se abordan las afirmaciones del creador de contenido conocido como Maestro Shifu respecto a la tenencia de un automóvil Lamborghini, señalando la versión del propietario del vehículo.

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Adriano Zendejas, el streamer conocido como Maestro Shifu, se encuentra en medio de una nueva polémica, luego de que lo exhibieran por supuestamente haber rentado un Lamborghini Huracán EVO Spyder que presumía como propio.

El supuesto verdadero dueño apareció con un video en redes asegurando que el auto es suyo y se lo rentó al influencer por 100 mil pesos al mes; la polémica estalló tras un video donde Zendejas chocó el auto durante una dinámica en la que se hacía pasar por Uber.

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Luego de los videos, el supuesto dueño que en redes aparece como Dagui, subió historias en las que asegura que le devolvieron el auto, valuado en 7,214,684.18 pesos, la madrugada de este martes 20 de octubre tras el incidente que destapó la mentira.

Un bache terminó con la simulación de Adriano Zendejas

Exhiben a Maestro Shifu por fingir tener un Lamborghini: el verdadero dueño lo desmiente

Adriano Zendejas, de 31 años, utilizó el deportivo negro para una dinámica en redes sociales en la que se hacía pasar por chofer de Uber en las calles de la Ciudad de México. Durante uno de los recorridos, una pasajera dudó de que el auto fuera suyo porque, según ella, “no tiene pinta” de hombre adinerado.

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Molesto por el comentario, el streamer aceleró el vehículo y este cayó en un bache. Tras escucharse el golpe fuerte, el Maestro Shifu admitió frente a la mujer: “No importa. Es rentado”. Al bajar a revisar el auto, agregó: “Está reventado. ¡Lo reventé, brother! Está destruido el carro por dentro”, según el video que se difundió en redes sociales.

El propietario asegura que le renta el auto en 100 mil pesos mensuales

Un hombre identificado como Dagui se presentó públicamente como el dueño real del Lamborghini Huracán EVO Spyder 2023 y reveló los términos del contrato con Zendejas. Según su versión, difundida en Instagram, le rentaba el vehículo por 100,000 pesos mensuales bajo dos condiciones: no acumular kilometraje excesivo y no modificarlo.

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Exhiben a Maestro Shifu

Ninguna de las dos condiciones se cumplió. Dagui mostró la factura de compra del auto, con la que buscó dejar constancia de que Zendejas jamás fue el propietario, pese a que lo afirmó en reiteradas ocasiones en sus redes sociales.

El dueño asegura que ya recuperó su auto

Tras conocer el incidente del bache, Dagui fue a reclamar su vehículo a primeras horas de este martes. Mediante un video publicado en sus historias de Instagram, mostró el momento en que le fue devuelto el Lamborghini a las 4:40 horas.

El propietario adelantó que mandaría el auto a revisión por los daños provocados durante la caída en el bache a alta velocidad.

Las versiones previas apuntaban a una renta encubierta

(Instagram: @adrianozendejas32)

Días antes del incidente, ya circulaba en redes la versión de que el Lamborghini no era propiedad de Adriano Zendejas. El hombre que se identificó como dueño señaló que la entrega del auto se había hecho bajo acuerdos específicos que, según su versión, no se respetaron.

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En ese momento no existían detalles suficientes para establecer los términos exactos del trato ni si había una denuncia formal de por medio. El episodio generó conversación entre los seguidores del creador de contenido por la diferencia entre lo que mostraban sus publicaciones y la versión del supuesto propietario.

La reacción en redes sociales tras confirmarse la renta

La confirmación de que el Lamborghini era rentado generó burlas hacia quienes habían defendido a Adriano Zendejas ante las versiones previas. Un usuario identificado como Willy escribió en X: “Imagínate ser fan de un streamer y defenderlo a capa y espada de las suposiciones que decían sobre que su Lamborghini era rentado y que luego te despiertes y te enteres que si, que efectivamente era rentado y que te dejó mal parado como fanático”.

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Exhiben a Maestro Shifu

Hasta el momento no se ha confirmado si Adriano Zendejas ofrecerá una respuesta pública sobre los señalamientos ni si Dagui presentará una denuncia formal por los daños al vehículo y el incumplimiento de las condiciones de la renta.

Algunos usuarios en redes sociales aseguran que no se trata del mismo auto, ya que el color de la carrocería parece diferente. Además, señalan esta polémica como fabricada buscando publicidad.

¿Quién es Adriano Zendejas, “Maestro Shifu”?

Adriano Zendejas, de 30 años, es actor y creador de contenido mexicano, conocido en redes como “Maestro Shifu”. Es hermano de la actriz Samadhi Zendejas y de la creadora de contenido Dassana Zendejas.

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(Instagram)

Inició como actor infantil a los 10 años en telenovelas de Televisa. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística de la empresa. Participó en producciones como Marina, Amar sin límites, Muchachitas como tú, Juro que te amo, Mi pecado, Corazón salvaje, Niña de mi corazón, La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho, La fuerza del destino y Abismo de pasión. Su participación más reciente en televisión es la serie Club 57. También formó parte de Los 50 de Telemundo.

En años recientes migró al entorno digital bajo el alias de “Maestro Shifu”. Acumula cerca de 2 millones de seguidores en Instagram, 3 millones en TikTok y alrededor de 271,000 en Kick, plataforma donde transmite en vivo. En 2023 lanzó el sencillo “Vaya Qlo” como incursión en la música urbana.

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