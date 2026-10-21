INE presume que Gilberto Mora ya tramitó su credencial para votar: “Compromiso cívico de Morita”

Gilberto Mora tramitó su credencial de elector y el INE presumió de su "ejemplo cívico" a la ciudadanía (X/ @INEMexico)

Guardar

Gilberto Mora ya cumplió la mayoría de edad, a sus 18 años se ha convertido en una de las promesas del futbol mexicano con proyecciones de migrar al extranjero en el próximo mercado. Pero antes de pensar en su futuro profesional, el delantero de Xolos de Tijuana cumplió con sus compromisos de cualquier ciudadano mexicano.

El seleccionado nacional acudió a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar su credencial de elector, identificación oficial que todo mexicano debe tramitar al momento de cumplir los 18 años. Fue el propio instituto quien se encargó de compartir en sus redes sociales oficiales los detalles del trámite de Morita.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el órgano constitucional, Gilberto Mora es una inspiración y ejemplo para los jóvenes mexicanos, razón por la que aplaudieron que el futbolista haya tramitado su credencial de elector días después de haber cumplido la mayoría de edad, consideraron este acto como un “compromiso cívico”.

Gil Mora ya puede votar

Gil Mora ya puede votar en las elecciones de México (X/ @INEMexico)

La publicación del INE rápidamente generó reacciones entre la afición, pues con su mayoría de edad ya asumió compromisos cívicos electorales de cara a las elecciones 2027 en el país, por lo que podrá participar en el ejercicio democrático para elegir al gobernador de su entidad.

Este fue el mensaje con el que el INE compartió detalles del trámite de Gilberto Mora. A pesar de que el organismo tiene la obligación de salvaguardar la información personal de cada ciudadano, en este caso el módulo emitió esa restricción al tratarse del futbolista mexicano más popular y querido por la afición, en especial por su reciente participación en el Mundial 2026 y la proyección que tiene para el futuro.

PUBLICIDAD

“¡Hasta en la cancha del compromiso cívico se anota con el ejemplo! El futbolista Gilberto Rafael ‘Morita’ Mora visitó el módulo del INE en Tijuana para tramitar su primera Credencial para Votar. Durante su visita, el seleccionado nacional aprovechó para tomarse fotos con el personal del Instituto y la ciudadanía presente. Morita ya fue por su INE, ¿y tú qué esperas? ¡Haz tu trámite!“, compartió la institución.

Gilberto Mora tramitó su credencial de elector (X/ @INEMexico)

Gilberto Mora y la creciente carrera que lo coloca como la “joya mexicana”

Gilberto Mora cumplió 18 años este miércoles 14 de octubre de 2026, una mayoría de edad que elimina el obstáculo reglamentario para una transferencia internacional y abre la vía para que el mediocampista de Xolos dé el salto de la Liga MX al futbol europeo, tras su participación con México en el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Su cotización pasó de 10 a 25 millones de euros después de disputar cuatro partidos en la Copa del Mundo 2026: el aumento fue de 150% y lo colocó como el jugador con mayor valor de mercado en la historia de la Liga MX.

El futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008, creció en Tijuana y se formó en las divisiones inferiores del Club Tijuana. Aunque ha expresado orgullo por sus raíces chiapanecas, afirmó en una entrevista que se siente “más tijuanense” por los años que pasó en la frontera norte.

El INE compartió imágenes del momento en el que Gilberto Mora realizó su trámite para tener su credencial de elector (X/ @INEMexico)

Su padre es Gilberto Mora Olayo, exfutbolista profesional que jugó con Jaguares de Chiapas, Toluca FC, Club Puebla, Veracruz y Xolos de Tijuana. Actualmente trabaja como auxiliar técnico del club fronterizo.

PUBLICIDAD

Mora Olayo estaba vinculado con Jaguares cuando nació su hijo. La familia se trasladó posteriormente a Tijuana, cuando el exmediocampista se incorporó al proyecto de Xolos primero como jugador de la entonces Liga de Ascenso a Primera División y después en las fuerzas básicas.

Morita debutó en Primera División el 18 de agosto de 2024, cuando Tijuana venció 3-1 a Santos Laguna. Juan Carlos Osorio lo mandó a la cancha al minuto 73 en lugar de Efraín Álvarez. Su primera asistencia llegó también ante Santos Laguna, durante el Apertura 2024. Jaime Álvarez anotó al minuto 96 después de una jugada en la que intervino el joven futbolista.

PUBLICIDAD

El 30 de agosto de 2024 tuvo su primera titularidad y marcó su primer gol en Primera División, en el triunfo 2-1 de Xolos sobre León. Desde entonces, Mora acumula tres tarjetas amarillas como profesional: dos en Liga MX y una en la Leagues Cup 2025 ante Colorado Rapids.

El futbolista nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 14 de octubre de 2008, creció en Tijuana y se formó en las divisiones inferiores del Club Tijuana (AP Foto/Natacha Pisarenko )

El chiapaneco ha trabajado bajo las órdenes de dos técnicos extranjeros en Tijuana: el colombiano Juan Carlos Osorio, quien le dio el debut, y el uruguayo Sebastián Abreu. Con apenas 16 partidos disputados en Liga MX, recibió su primera convocatoria a la Selección Mexicana.

Javier Aguirre lo llamó para un amistoso ante Internacional de Porto Alegre, encuentro que México ganó 2-0. Mora participó en los minutos finales de ese partido. Su debut oficial con el Tricolor ocurrió en la Copa Oro, donde fue titular ante Arabia Saudita en la fase de grupos y disputó 73 minutos en el triunfo 2-0. Más adelante dio la asistencia para el gol de Raúl Jiménez con el que México eliminó a Honduras y avanzó a la final.

PUBLICIDAD

La Selección Mexicana conquistó posteriormente la Copa Oro 2025 ante Estados Unidos. Mora también tuvo participación en el Mundial Sub-20 de ese año, torneo en el que anotó dos goles contra España y uno ante Marruecos, además de repartir asistencias frente a Brasil y Chile.

México fue eliminado por Argentina en los cuartos de final del Mundial Sub-20. A nivel de clubes, Mora ya ha marcado contra Chivas, Pumas y Cruz Azul, aunque América es el único de esos rivales ante el que aún no consigue una anotación.