México

Imelda Tuñón publica indirectas contra Maribel Guardia tras la renuncia de la actriz a convivir con su nieto

La viuda de Julián Figueroa reaccionó con señalamientos sobre manipulación y hostilidad, luego de que Maribel Guardia suspendió el régimen de visitas con su nieto

Imelda Tuñón se defiende ante la denuncia que le interpuso Maribel Guardia (Infobae - Jovani Pérez)
Imelda Tuñón publica indirectas contra Maribel Guardia. (Infobae - Jovani Pérez)
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La cantante Imelda Tuñón difundió indirectas en redes sociales tras la renuncia de Maribel Guardia a convivir con su nieto, en medio de acusaciones mutuas de manipulación y denuncias penales por la herencia de Julián Figueroa.

El conflicto familiar acumula más de dos años de litigios en juzgados de la Ciudad de México, periodo en el que Maribel Guardia permaneció distanciada del menor de edad.

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La disputa legal comprende carpetas de investigación por presunto homicidio doloso, omisión de auxilio, presunta falsificación de documentos sucesorios y sospechas de envenenamiento señaló el abogado de Maribel Guardia.

Imelda Tuñón responde con publicaciones sobre manipulación emocional

En su cuenta de Instagram, Tuñón publicó dos mensajes gráficos con música de fondo, considerados una respuesta a las declaraciones públicas de su exsuegra.

El primer mensaje definió el concepto de manipulación psicológica ante conductas hostiles. La publicación incluyó el tema musical de la banda Green Day.

Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso pero te culpa por como reaccionas ante él”, señaló la imagen difundida por la viuda de Figueroa en sus historias.

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Historia compartida por Imelda Tuñón en su cuenta oficial de Instagram, musicalizada con un tema de Green Day, tras declaraciones de Maribel Guardia.
Historia compartida por Imelda Tuñón en su cuenta oficial de Instagram, musicalizada con un tema de Green Day, tras las declaraciones de Maribel Guardia. (IG: imetunon)

Horas después, Tuñón compartió una segunda imagen con un llamado explícito a detener las confrontaciones personales.

Ya estamos grandes para ser malas personas. Vayan a terapia, tráguense un cuarzo, pásense un huevo, abracen un árbol, vayan al mar, sanen y dejen de joder”, decía la imagen.

Las publicaciones surgieron tras el video difundido por Maribel Guardia, en el cual expuso los motivos para frenar el régimen presencial con José Julián.

La viuda de Julián Figueroa difundió un segundo texto en sus historias donde pide frenar las hostilidades y acudir a terapia.
La viuda de Julián Figueroa difundió un segundo texto en sus historias de Instagram donde pide frenar las hostilidades y acudir a terapia. (IG: imetunon)

Maribel Guardia frena el régimen de visitas por temor a una denuncia

Acompañada de su esposo Marco Chacón y de su representante legal, la actriz comunicó la renuncia a las visitas supervisadas que un juez familiar estaba por otorgarle.

Guardia argumentó que un encuentro presencial con el menor representaría un riesgo inminente de detención arbitraria para su familia.

No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal”, afirmó la actriz en su video.

La intérprete sostuvo que la defensa contraria elaboró un dictamen pericial privado donde presuntamente adoctrinaron al menor para declarar agresiones físicas cometidas en el domicilio familiar.

Maribel Guardia recordó una transmisión en redes sociales donde su nieto apareció con el rostro cubierto emitiendo expresiones violentas contra ella, lo que calificó como evidencia de violencia vicaria.

Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia
Maribel Guardia anunció entre lágrimas que renunciará temporalmente a convivir con su único nieto, debido al temor de que el encuentro sea utilizado para perjudicarla legalmente. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

La defensa legal denuncia fabricación de pruebas e indaga la muerte de Julián Figueroa

El abogado Alonso Beceiro afirmó que áreas de investigación de su firma detectaron una estrategia diseñada para arrestar a Marco Chacón al momento de realizar la entrega del menor.

Se pretende que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro, a efecto de que este menor pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o por Marco”, sostuvo el abogado Alonso Beceiro.

Beceiro vinculó al equipo legal de Tuñón con antiguos escándalos de fabricación de evidencia judicial en el país, como el caso conocido como La Paca durante la década de 1990.

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para rendir su declaración dentro de la carpeta de investigación por el deceso de su hijo.
Alonso Beceiro afirmó que detectaron una estrategia diseñada para arrestar a Marco Chacón al momento de realizar la entrega del menor. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El representante legal advirtió que la suspensión del contacto familiar no detendrá las indagatorias ministeriales por el deceso del cantautor, Julián Figueroa, en abril de 2023.

Las denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México buscan esclarecer si existió suministro premeditado de sustancias farmacéuticas o falta de auxilio médico oportuno antes del fallecimiento del cantante.

El equipo jurídico de la actriz mantiene abiertas denuncias por el uso de documentos presuntamente apócrifos dentro del juicio sucesorio de los bienes de Figueroa.

Chacón responsabilizó al padre de Tuñón, empleado federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de cualquier intento de siembra de sustancias ilícitas en sus pertenencias de viaje.

Ni Maribel Guardia ni su equipo jurídico han emitido pronunciamientos adicionales tras las publicaciones de Tuñón. Ambas partes continúan el desahogo de pruebas en las carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía capitalina.

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