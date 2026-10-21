De la custodia a la renuncia: los dos años de batalla legal de Maribel Guardia para ver a su nieto

Maribel Guardia frenó el proceso legal para convivir con su nieto José Julián tras dos años de litigio familiar en juzgados de la Ciudad de México. (Portada: Jesús Avilés, Infobae México)

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La actriz Maribel Guardia desistió del régimen de visitas para ver a su nieto José Julián tras dos años de litigio familiar contra su exnuera Imelda Garza Tuñón ante el riesgo de enfrentar nuevas denuncias penales.

La defensa de Garza Tuñón reveló que la actriz promovió 13 recursos legales entre apelaciones, amparos y quejas para conseguir la guarda y custodia del menor antes de frenar las solicitudes.

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El distanciamiento formaliza la pérdida de contacto con el menor de ocho años, a quien la intérprete mantuvo bajo su cuidado directo desde su nacimiento en la Ciudad de México.

La primera denuncia por violencia familiar dividió la custodia en 2025

El conflicto judicial inició el 11 de noviembre de 2024 cuando Maribel Guardia presentó una demanda en los juzgados familiares para solicitar la custodia provisional del menor.

La actriz denunció a Garza Tuñón el 21 de enero de 2025 ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes por presunta violencia familiar y omisión de cuidados.

El ministerio público capitalino emitió una medida de protección de urgencia que entregó al niño a la actriz durante un plazo de diez días para salvaguardar su integridad física.

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La madre del menor rechazó las acusaciones en un comunicado difundido, en ese texto sostuvo que la denuncia correspondía a una maniobra legal para despojarla de la patria potestad sin peritajes toxicológicos ni psicológicos previos.

El fiscal encargado de autorizar la entrega provisional del niño a la abuela paterna resultó removido de su cargo días después por anomalías administrativas en procedimientos similares dentro de la institución.

En enero de 2025, la actriz presentó una denuncia por violencia familiar y obtuvo el resguardo provisional del menor durante diez días en su casa del Pedregal. (IG: @maribelguardia)

Los juzgados familiares restituyeron al menor con su madre

Al término de la medida cautelar inicial de diez días, las autoridades judiciales ordenaron la reincorporación inmediata del menor al domicilio materno.

La actriz interpuso diversos juicios de amparo para revertir la resolución judicial y retener la guarda y custodia en su domicilio ubicado en Jardines del Pedregal.

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Los tribunales familiares desecharon cada una de las impugnaciones al determinar que la madre biológica conservaba el ejercicio pleno de la patria potestad y los derechos de crianza.

La actriz solicitó protección policial tras manifestar temores sobre su propia seguridad física durante las diligencias iniciales del proceso familiar.

Imelda Garza Tuñón estableció la residencia definitiva con su hijo fuera del inmueble familiar, lo que restringió cualquier acercamiento presencial por parte de la abuela paterna.

Las autoridades familiares ratificaron la patria potestad exclusiva de Imelda Garza Tuñón y desecharon los amparos promovidos por la abuela paterna. (Instagram)

El cambio de estrategia hacia el régimen de visitas

El 26 de marzo de 2026, Guardia acudió a los tribunales capitalinos para desistirse de manera formal de la disputa por la guarda y custodia legal de su nieto.

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La actriz explicó que la demanda de custodia representó el único mecanismo procesal para abrir la vía del régimen de convivencias.

El litigio familiar se concentró a partir de esa fecha en obtener un calendario de visitas supervisadas en centros de convivencia del Poder Judicial capitalino.

La defensa legal de Garza Tuñón mantuvo la oposición a las visitas no supervisadas mediante la presentación de escritos sobre presuntas afectaciones emocionales en el menor.

El juzgado familiar ordenó valoraciones psicológicas a ambas partes para evaluar la viabilidad de los encuentros quincenales en instalaciones judiciales neutrales.

En marzo de 2026, Guardia acudió a los tribunales para desistir de la custodia legal y enfocar la demanda en un calendario de convivencias asistidas. (IG: @maribelguardia)

Las medidas de protección dictadas en octubre frenaron el acercamiento

El 2 de octubre de 2026, un juez de control de la Ciudad de México ratificó medidas de protección solicitadas por Imelda Garza Tuñón a favor de ella y del menor.

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La resolución judicial impuso a la familia paterna la prohibición de acercarse al domicilio de la madre, comunicarse con ella o realizar actos de intimidación.

El fallo incluyó restricciones directas para difundir información o imágenes del menor en plataformas digitales y coberturas de prensa.

La actriz continuó el trámite de convivencia asistida en juzgados familiares hasta obtener un acuerdo que perfilaba el inicio inmediato de las visitas presenciales.

Los abogados de Guardia detectaron la integración de un peritaje psicológico privado aportado por la contraparte dentro del expediente civil en curso.

Un juez de control de la capital ratificó medidas cautelares que prohibieron a la familia paterna acercarse o comunicarse con la madre y el menor. (Instagram)

Un peritaje psicológico privado precipitó la renuncia de Maribel Guardia

El abogado Alonso Beceiro alertó a la actriz sobre un informe pericial en el cual el menor atribuía agresiones verbales y físicas a su entorno familiar paterno.

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Guardia comunicó la suspensión definitiva de sus peticiones de visita mediante un video difundido en sus canales digitales oficiales.

La actriz argumentó que la reactivación del contacto presencial facilitaría la presentación de acusaciones penales por maltrato en contra de su esposo Marco Chacón o de ella misma.

Acompañada por su esposo Marco Chacón y su abogado Alonso Beceiro, la cantante anunció la cancelación de las visitas para blindarse de posibles acusaciones penales. Crédito: Video redes sociales Maribel Guardia

Guardia afirmó que el menor presentaba indicios de manipulación tras una transmisión en vivo donde el niño emitió descalificaciones directas hacia la familia paterna.

La actriz declaró que declina al derecho de convivencia que estaba a punto de alcanzar en tribunales para evitar la judicialización penal de los futuros encuentros presenciales.

Con el desistimiento formal en los juzgados civiles y la vigencia de las órdenes de restricción, José Julián permanece bajo la custodia absoluta de su madre.

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La defensa de la actriz confirmó que las solicitudes de convivencia quedarán congeladas por tiempo indefinido ante las autoridades familiares de la Ciudad de México.