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Simeone finalmente le da minutos: Obed Vargas debuta en Champions Legue en el empate del Atlético de Madrid

Los colchoneros igualaron 1-1 con el Stuttgart en la MHPArena, pese a disputar el cierre con un hombre menos

El mexicano ingresó al minuto 78 por Julián Álvarez para sostener el empate, después de varios meses sin actividad oficial. (X/ @Atleti)
El mexicano ingresó al minuto 78 por Julián Álvarez para sostener el empate, después de varios meses sin actividad oficial. (X/ @Atleti)
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La Champions League suele ofrecer noches de figuras consagradas, goles decisivos y estadios envueltos por la presión.

Para Obed Vargas, el viaje a Alemania de este 20 de octubre tuvo otro significado: después de varios meses fuera de la actividad oficial, el mexicano encontró en el empate del Atlético de Madrid ante el Stuttgart la oportunidad de volver a entrar en escena.

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El resultado 1-1 en la MHPArena deja al Atlético de Madrid con cuatro unidades en sus primeros tres compromisos de la competencia. (X/ @Atleti)
El resultado 1-1 en la MHPArena deja al Atlético de Madrid con cuatro unidades en sus primeros tres compromisos de la competencia. (X/ @Atleti)

Con el reloj corriendo, el marcador igualado y el equipo de Diego Simeone en inferioridad numérica, Vargas ingresó a los 78 minutos para disputar sus primeros minutos de la temporada y cumplir el objetivo que había esperado desde su llegada al club: debutar en la competencia.

El debut de Obed llegó cuando Atlético necesitaba sostener el empate con 10 jugadores

El mexicano entró al campo a los 78 minutos, en sustitución de Julián Álvarez. Para entonces, el Atlético de Madrid ya defendía el 1-1 con diez futbolistas y Simeone ajustaba sus piezas para evitar que el Stuttgart encontrara el gol de la victoria.

  • Jamie Leweling había adelantado al conjunto alemán a los 36 minutos, luego de una recuperación que terminó en un remate desviado antes de superar a Jan Oblak.
  • El Atlético reaccionó tras el descanso. Ademola Lookman asistió a Julián Álvarez, quien igualó el marcador a los 47 minutos y devolvió al equipo español al partido.
  • La expulsión de Morten Hjulmand a los 64 minutos alteró el cierre. El danés vio la tarjeta roja directa y dejó al Atlético en inferioridad numérica.
  • Vargas entró junto con Robin Le Normand en un doble movimiento que modificó el cierre del encuentro.
  • El mexicano se ubicó en la zona media, con la tarea de ayudar a contener los avances del local y sostener la igualdad.
Julián Álvarez anotó el gol del empate para el Atlético de Madrid a los 47 minutos con asistencia de Ademola Lookman. (X/ @Atleti)
Julián Álvarez anotó el gol del empate para el Atlético de Madrid a los 47 minutos con asistencia de Ademola Lookman. (X/ @Atleti)

El ingreso de Obed Vargas no cambió el resultado, pero sí alteró su lugar dentro de la temporada. En una noche en la que el Atleti tuvo que correr detrás de la pelota y defenderse con diez hombres, el mexicano encontró sus primeros minutos y una oportunidad para volver a entrar en los planes del “Cholo” Simeone.

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La espera de Obed Vargas terminó en el mayor escenario europeo

El estreno de Obed tuvo un peso especial porque no había participado en los compromisos previos de la temporada 2026-2027. Su oportunidad llegó en un torneo donde cada minuto puede abrir una puerta dentro de un plantel con competencia en todas las posiciones.

  • Obed Vargas disputó sus primeros minutos de la campaña con el Atlético de Madrid.
  • El mediocampista también debutó en la Champions League, después de no haber tenido participación en la edición anterior.
  • Su última aparición oficial con el primer equipo se había producido en mayo, antes del cierre de la temporada pasada.
La expulsiónde Morten Hjulmand a los 64 minutos dejó al club español con diez futbolistas y condicionó el ingreso de Vargas y Le Normand. REUTERS/Kai Pfaffenbach
La expulsiónde Morten Hjulmand a los 64 minutos dejó al club español con diez futbolistas y condicionó el ingreso de Vargas y Le Normand. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El debut no despeja por sí solo la competencia que enfrenta en el mediocampo del Atlético de Madrid, pero rompe la inercia de los últimos meses. Para Vargas, el ingreso ante el Stuttgart fue más que una aparición en la planilla: fue el regreso a la cancha y la primera señal de que todavía puede encontrar oportunidades.

Un punto en Alemania y una nueva oportunidad para Obed

El Atlético de Madrid resistió el cierre en la MHPArena y salió de Alemania con un punto que lo mantiene en competencia dentro de la fase de liga. Stuttgart no logró quebrar el orden defensivo de los colchoneros, pese a la presión que instaló en los últimos minutos.

  • El empate dejó al Atlético de Madrid con cuatro puntos en sus primeros tres partidos de Champions League.
  • Stuttgart alcanzó siete unidades tras el 1-1 y mantiene su lugar en la parte alta de la tabla provisional.
  • Vargas sumó una aparición que puede darle impulso para buscar más protagonismo en los próximos compromisos.
El mexicano vuelve a la actividad oficial con el primer equipo colchonero tras permanecer sin jugar desde mayo. REUTERS/Pablo Morano
El mexicano vuelve a la actividad oficial con el primer equipo colchonero tras permanecer sin jugar desde mayo. REUTERS/Pablo Morano

La noche no tuvo margen para que el mexicano exhibiera todas sus condiciones. Sin embargo entre la tensión de un empate y el esfuerzo de Atleti por resistir, Obed Vargas volvió a sentirse futbolista y escribió su primera página en la Champions League.

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