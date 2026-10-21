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Capturan al “Nenuco” del Cártel de Sinaloa en hospital privado de Jalisco: es señalado por homicidios y agresiones contra agentes

En el operativo contra Arturo Enrique Guillén fueron aseguradas armas largas y tres vehículos

El operativo fue ejecutado la tarde del pasado 19 de octubre por fuerzas federales. Crédito: Redes Sociales
El operativo fue ejecutado la tarde del pasado 19 de octubre por fuerzas federales. Crédito: Redes Sociales
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Arturo Enrique Guillén García, alias “El Nenuco”, identificado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, fue detenido la tarde del lunes 19 de octubre de 2026 en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

La captura se concretó a las 5 de la tarde en un hospital privado, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional. Tras el arresto, autoridades revelaron que la acción fue posible por datos brindados por el Centro Nacional de Inteligencia.

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El “Nenuco” es requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de instituciones policiales del Estado, además de ser investigado por tráfico de personas, según el comunicado conjunto de las dependencias. Durante la operación, las autoridades le aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.

El Nenuco fue rastreado desde Tijuana hasta Zapopan

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, así como de acciones de vigilancia y seguimiento, los agentes detectaron que Guillén García mantenía presencia en el municipio de Zapopan, de acuerdo un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La vigilancia permitió ubicarlo pese a que su base operativa original estaba señalada en Tijuana, Baja California, donde era identificado como generador de violencia y operador de un grupo delictivo.

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Con la información obtenida y como resultado de una operación coordinada entre las instituciones del Gabinete de Seguridad, se cumplimentó la orden de aprehensión en inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad sostuvieron que mantienen acciones coordinadas de inteligencia e investigación para cumplimentar mandamientos judiciales, combatir actividades delictivas y contribuir a la seguridad de la población.

El Registro Nacional de Detenciones confirmó la hora de la captura sin precisar el lugar exacto

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 20 de octubre a las 17:57 horas por Infobae México, asentó la fecha y hora exactas de la captura: las 17:00 horas del 19 de octubre. El sistema oficial, sin embargo, dejó en blanco los campos correspondientes al lugar de la detención, la dirección donde quedó resguardado el imputado y las autoridades que efectuaron el arresto y lo tuvieron a su disposición.

El mismo registro describió a “El Nenuco” como una persona de 1.80 metros de estatura, complexión robusta, tez clara, cabello corto color castaño y orejas medianas. Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla deslavado en color azul, playera de cuello redondo manga corta en color negro con el logotipo de la marca “Guess” y tenis negros.

El documento detalló que el detenido porta un tatuaje de San Judas Tadeo en el antebrazo derecho y, en el izquierdo, la figura de una persona con arma de fuego acompañada de una leyenda en color rojo. Su estatus quedó clasificado como “en traslado”.

Reportes previos lo señalaban como operador del CJNG en Tijuana

Antes de la detención, reportes de Zeta Tijuana habían señalado a Guillén García como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación con presencia en Tijuana. Una reconstrucción de ese medio sobre la captura ubicó la detención dentro de un hospital privado de la Avenida Manuel Clouthier, en Jardines de Guadalupe, mientras Guillén García visitaba a un hombre hospitalizado tras un ataque armado ocurrido el 16 de octubre en canchas deportivas de Zapopan. El comunicado del Gabinete de Seguridad, emitido tras la captura, reveló en cambio que el detenido opera para el Cártel de Sinaloa.

Esa misma reconstrucción de Zeta Tijuana atribuyó a Guillén García un vínculo con el homicidio de Dalia Suzeth Espinoza López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, asesinada el 19 de octubre de 2023 frente a su domicilio en el fraccionamiento Las Abejas de Tijuana, por el cual ya habían sido detenidos cinco sicarios. El medio también lo vinculó con la colocación de mantas con mensajes de amenaza dirigidos a intérpretes de música de corridos en Baja California.

Información en desarrollo...

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