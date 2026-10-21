Brenda Bezares bromea con la muerte tras ser hospitalizada de emergencia; confirma que la internaron tras un coraje

Brenda Bezares fue hospitalizada (Instagram / ¿Apostarías por mí?)

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Brenda Bezares reveló que estuvo tres días hospitalizada por un dolor en el estómago relacionado con la bilis, después de atravesar un coraje que, según explicó, desencadenó su malestar. La conductora compartió el episodio a través de historias de Instagram, donde también bromeó con la muerte al publicar una fotografía caracterizada de catrina.

“Por eso no es bueno hacer corajes”, escribió Brenda Bezares al narrar lo ocurrido durante su internamiento. La conductora detalló que el fin de semana representó un momento complicado para su salud, al grado de presentar también complicaciones relacionadas con el corazón.

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Brenda Bezares agradeció salir del hospital tras un fin de semana “muy fuerte”

La influencer estuvo tres días en el hospital.

“Ya pasó el susto, me libré otra vez, este fin de semana fue muy fuerte para mí”, relató la conductora en sus historias. Agregó que, además del problema estomacal, tuvo complicaciones con su corazón que la mantuvieron en un estado delicado durante su estancia hospitalaria.

“Tuve problemas con mi corazón también, estuve delicada, pero quiero agradecerle a Dios”, expresó Brenda Bezares, sin detallar el nombre del hospital donde permaneció internada ni el tratamiento específico que recibió durante los tres días que duró su hospitalización.

La conductora no precisó el día exacto en que comenzaron los síntomas ni el momento en que acudió a consulta médica. Tampoco especificó si el malestar cardiaco se presentó antes, durante o después del tratamiento por el problema de bilis, aunque dejó claro que ambos padecimientos coincidieron en el mismo periodo.

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El mensaje de Brenda Bezares se sumó a una serie de publicaciones que sus seguidores recibieron con preocupación, debido a la falta de información previa sobre su estado de salud.

Por qué un coraje fuerte puede desencadenar un problema de bilis

Una ilustración en acuarela muestra un hígado humano con flujos luminosos, acompañado de figuras médicas investigando con ADN y frascos de medicación personalizada, simbolizando esperanza en tratamientos avanzados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vesícula biliar es un órgano ubicado debajo del hígado cuya función principal es almacenar la bilis, un líquido que ayuda a degradar y absorber las grasas durante la digestión. De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, las alteraciones emocionales como la ira, el coraje y el enojo repercuten directamente en la función del hígado y pueden provocar lo que tradicionalmente se conoce como un derrame de bilis.

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Cuando una persona experimenta un coraje intenso, el cuerpo libera adrenalina y otras hormonas que tensan los músculos, aceleran el ritmo cardiaco y contraen el estómago. Esa reacción provoca que la bilis se libere antes de tiempo, sin un propósito digestivo inmediato, lo que puede generar dolor estomacal y sabor amargo en la boca.

Los corajes constantes afectan el estado de salud general, ya que durante esos episodios se elevan la presión arterial, la temperatura corporal y los niveles de cortisol en el organismo. Esas reacciones, sostenidas en el tiempo, pueden derivar en dolores de cabeza, trastornos digestivos y, en casos más graves, complicaciones cardiacas.

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Médicos del sector salud señalan que, aunque no existe un estudio científico que confirme un vínculo directo entre el enojo y un daño permanente a la vesícula, el estrés emocional constante sí puede generar consecuencias físicas medibles. Un coraje intenso puede provocar que la vesícula libere bilis antes de que el cuerpo la necesite para digerir alimentos, lo que después complica el proceso digestivo cuando llega comida con alto contenido de grasa.

Esa descompensación puede traducirse en cólicos, dolor abdominal intenso y, en algunos casos, episodios que requieren atención médica inmediata.

La conductora bromeó con la muerte tras salir del hospital

Brenda Bezares. (ViX)

Horas después de narrar su hospitalización, Brenda Bezares compartió una fotografía en la que aparece caracterizada como catrina, el personaje tradicional mexicano asociado con la muerte. “Por poco y ya me iba con ella. No, todavía no”, escribió junto a la imagen, en un tono que combinó el humor con el alivio de haber superado el episodio de salud.

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La publicación generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes celebraron su recuperación en los comentarios de la historia. Varios usuarios retomaron la frase de la conductora para expresar su alivio, mientras otros aprovecharon para desearle una pronta recuperación total.

La conductora, habitual en sus publicaciones sobre su vida personal, no había compartido contenido en sus redes sociales durante los días en que permaneció hospitalizada, lo que generó especulación entre sus seguidores antes de que ella misma confirmara los motivos de su ausencia.