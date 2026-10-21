Festival Flores para mis muertos en el Museo Panteón de San Fernando: habrá danza, cine, teatro, leyendas y visitas guiadas con entrada libre

El Museo Panteón de San Fernando abrirá sus puertas al Festival Flores para mis muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Flores para mis muertos reunirá actividades de danza, cine, teatro, leyendas, talleres y visitas guiadas en el Museo Panteón de San Fernando, en Ciudad de México.

El encuentro se realizará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre de 2026, de 11:00 am a 7:00 pm, con entrada libre, como parte de la celebración del camino hacia el Día de Muertos.

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La programación propone acercamientos distintos a la memoria, los rituales funerarios y las expresiones artísticas vinculadas con la muerte. Durante tres jornadas, el recinto ofrecerá charlas, narraciones, proyecciones, actividades participativas y recorridos entre las tumbas.

El público podrá asistir sin costo a la cartelera completa, que reunirá propuestas de artistas, colectivos, talleristas y compañías escénicas.

La agenda abrirá con una conversación sobre el ritual de la muerte en el río Ganges. Después, el programa avanzará con un concurso de disfraces, un espectáculo de danza inspirado en leyendas y una sesión de relatos a cargo de La Noche Teatro y Fierro Producciones.

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El sábado llevará el nombre de Panteón Fest y concentrará una parte de las actividades formativas. Además de los talleres, habrá una función de danza contemporánea, una lectura colectiva de Edgar Allan Poe, una visita caracterizada y la proyección de una película.

El domingo estará dedicado a los recorridos por el Museo Panteón de San Fernando. Las propuestas abordarán relatos de terror del siglo XIX, elementos del arte funerario y personajes recreados en una visita teatralizada.

Las presentaciones se distribuirán durante los tres días del festival

Las funciones, charlas, proyecciones y visitas caracterizadas combinarán temas históricos, narración oral y artes escénicas. Cada actividad tendrá un horario definido dentro de la jornada correspondiente.

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Viernes 30 de octubre

2:00 pm: charla Ritual de la muerte en el río Ganges , con la participación de Juan Pablo Cardona y Sergei Koutchinsky.

3:00 pm: concurso de disfraces, moderado por Polly Flores.

4:00 pm: Bailando entre leyendas , con Mictlán Creativo.

5:00 pm: Contando leyendas: Las 3 M’s , con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

6:00 pm: proyección de cortometrajes: Retablitos, Leyendas populares y Leyendas del Metro, de Cosa Rara.

Sábado 31 de octubre

4:00 pm: presentación de danza contemporánea Los cuatro rumbos del ser , del Proyecto DuelArte.

5:00 pm: lectura grupal de Edgar Allan Poe, organizada por el Libro Club San Fernando.

6:00 pm: visita caracterizada A las puertas de San Fernando , con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

7:00 pm: proyección de Huesera (2022), presentada por LesbianWorq.

La programación escénica del sábado comenzará después de los talleres.

Domingo 1 de noviembre

2:00 pm: visita guiada Historias de ultratumba: leyendas de terror y relatos del siglo XIX entre las tumbas , impartida por Jovanny García Galván.

3:00 pm: visita guiada Herrerías y flores del arte funerario , impartida por Luisana Zavarce.

4:00 pm: puesta en escena Drácula en sangre , dirigida por Oliver Medina.

5:00 pm: visita caracterizada Las viudas del imperio, con La Noche Teatro y Fierro Producciones.

Los talleres del Panteón Fest abordarán la vida, la muerte y el patrimonio

Las actividades formativas se realizarán el sábado 31 de octubre. Los talleres incluirán la elaboración de un libro objeto, pintura vinculada con el patrimonio del recinto, temas sobre inhumaciones y exhumaciones, así como contenidos relacionados con la protección espiritual.

Las funciones, charlas, proyecciones y visitas caracterizadas combinarán temas históricos, narración oral y artes escénicas.

Sábado 31 de octubre

11:00 am: Pensar vida y muerte , taller de libro objeto impartido por Deyanira Nayade Bautista.

12:00 pm: Colores del más allá: pintando sobre el patrimonio de San Fernando , impartido por Jovanny García Galván.

1:00 pm: Inhumaciones, exhumaciones y otros cuentos del panteón , impartido por Elena Rosas Moya.

2:00 pm: La magia apotropaica: protección espiritual, impartido por Paloma Flores.

Cómo llegar al Museo Panteón de San Fernando

El Museo Panteón de San Fernando se ubica en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a un costado de Avenida Hidalgo.

Una de las opciones de transporte público es llegar a la estación Hidalgo del Metro, correspondiente a las líneas 2 y 3, y caminar hacia la plaza donde se encuentra el recinto.

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También se puede utilizar el Metrobús y descender en la estación Hidalgo. Quienes se trasladen en automóvil, taxi o aplicación de transporte pueden usar como destino la dirección Plaza de San Fernando 17, en la colonia Guerrero.

El Festival Flores para mis muertos está dirigido a toda la familia y ofrece una alternativa para celebrar el Día de Muertos mediante actividades artísticas, talleres y recorridos en el Museo Panteón de San Fernando.

El Museo Panteón de San Fernando se ubica en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, a un costado de Avenida Hidalgo. Foto: CUARTOSCURO

Se recomienda llegar con anticipación, sobre todo a quienes deseen participar en los talleres, para tener mayores posibilidades de encontrar lugar y aprovechar las propuestas programadas durante cada jornada.

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Para conocer más detalles acerca del evento, se recomienda seguir las redes sociales del recinto: Museo Panteón de San Fernando en Facebook, @PanteónSanFer en X e Instagram y Museo Panteón en YouTube. También se aconseja consultar los canales oficiales antes de asistir para revisar posibles actualizaciones de la programación.