Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

La señal abierta cubrirá el choque del tapatío ante el campeón invicto Christian Mbilli, programado para la noche del sábado 31 de octubre en México. (Instagram/ @canelo)

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La distancia entre México y Riad se achicará el sábado 31 de octubre, cuando Saúl “Canelo” Álvarez vuelva a ponerse los guantes ante el invicto francés Christian Mbilli.

El combate estelar encabezará la cartelera del evento “México contra el Mundo”, programado en Arabia Saudita.

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El boxeador mexicano busca el campeonato supermediano del CMB tras superar la derrota contra Terrence Crawford y una cirugía en el codo izquierdo. (Foto: IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

Después de más de un año lejos del cuadrilátero, tras la derrota frente a Terence Crawford y una operación en el codo izquierdo, Canelo buscará recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras.

Así podrás ver gratis la pelea de Canelo vs. Mbilli desde México

La transmisión permitirá que la pelea central de la cartelera “México contra el Mundo” llegue a los hogares mexicanos sin requerir una suscripción de paga. La función se realizará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita.

Azteca 7 transmitirá en señal abierta el combate entre Canelo y Mbilli , con la narración del equipo de Box Azteca.

La televisora también informó que habrá opciones de cobertura en sus plataformas digitales .

El horario exacto para México aún no fue confirmado. La cartelera está prevista para la madrugada del 1 de noviembre en Arabia Saudita, una diferencia que permitiría que el combate estelar llegue a la audiencia mexicana durante la noche del sábado.

El cartel promocional del evento incluye a DAZN como plataforma de emisión internacional, mientras que TV Azteca anunció la cobertura gratuita para el público mexicano.

Aún no se han detallado los alcances de ambas transmisiones fuera de México.

Así, con la señal abierta ya confirmada, la expectativa queda puesta en el horario de transmisión y en los detalles de la cobertura digital. Ahora existe una alternativa para seguir el regreso de Álvarez a una pelea de campeonato en las 168 libras, luego de más de un año de ausencia en el cuadrilátero.

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Canelo enfrentará a Mbilli por el cinturón supermediano del CMB

El mexicano llegará como retador ante un rival invicto, de presión constante y con una alta proporción de triunfos antes del límite. Mbilli expondrá por primera vez el cinturón del CMB frente a uno de los boxeadores con mayor trayectoria en el peso supermediano.

Canelo tiene 63 victorias , 39 por nocaut , además de tres derrotas y dos empates .

A sus 36 años , desarrolló parte de su preparación en Gandía, Valencia , bajo la dirección de Eddy Reynoso .

Christian Mbilli suma 29 triunfos y un empate , con 24 victorias por nocaut .

El francés, nacido en Camerún , llegará a Riad con el invicto y el título mundial como sus principales cartas.

Álvarez reconoció que necesitará resistencia frente a un adversario que suele avanzar, reducir distancias y mantener un alto volumen de golpes durante los asaltos.

La plataforma DAZN ofrecerá la difusión del evento México contra el Mundo a nivel internacional. (X@ringmagazine)

De esta manera, el duelo enfrenta dos momentos distintos: Canelo vuelve tras una pausa marcada por la derrota ante Terence Crawford y la recuperación de su codo, mientras Mbilli busca afirmar su condición de campeón invicto.

La pelea pondrá frente a frente la experiencia del mexicano en noches de campeonato contra el empuje del francés, quien buscará mantener su corona.

La cartelera México contra el Mundo reunirá a figuras mexicanas en Riad

La velada en Riad tendrá diez peleas y reunirá a púgiles de México, Japón, Canadá, Francia, Kazajistán, Rumania y Australia. Además de Canelo, varios boxeadores mexicanos tendrán actividad en combates de campeonato.

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Jaime Munguía vs. Nikita Tszyu: Munguía enfrentará al australiano en uno de los principales combates de respaldo de la función.

Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra: el mexicano expondrá su campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el venezolano.

Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov: Delgado se medirá con el canadiense en una pelea de peso superligero anunciada por un cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) .

David Picasso vs. Carl Martin: el mexicano enfrentará al francés en una contienda vinculada con títulos supergallo del CMB y la OMB .

Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas: el japonés y el mexicano se cruzarán en un combate de peso pluma.

Sultan Al-Mohammed vs. Erick Villégas: el representante saudí enfrentará al mexicano en la división superpluma.

Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez: el kazajo se medirá con el mexicano en peso supermediano.

Carlos Emiliano vs. Flavius Biea: el púgil mexicano tendrá como rival al rumano en peso medio.

Bryan León vs. Héctor Aguirre: la cartelera abrirá con un duelo entre boxeadores mexicanos en la categoría superligero.

La cartelera en Arabia Saudita reúne diez combates con participantes de siete países. (X)

Entre títulos en juego, una amplia presencia de boxeadores mexicanos y el regreso del Canelo Álvarez a una pelea de campeonato, la función “México contra el Mundo” busca convertir a Riad en el punto de encuentro de una noche cargada de boxeo.