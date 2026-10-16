México Deportes

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

El tapatío busca recuperar el campeonato de las 168 libras tras más de un año de ausencia, marcado por su derrota ante Terence Crawford

La señal abierta cubrirá el choque del tapatío ante el campeón invicto Christian Mbilli, programado para la noche del sábado 31 de octubre en México. (Instagram/ @canelo)
La señal abierta cubrirá el choque del tapatío ante el campeón invicto Christian Mbilli, programado para la noche del sábado 31 de octubre en México. (Instagram/ @canelo)
Guardar

La distancia entre México y Riad se achicará el sábado 31 de octubre, cuando Saúl “Canelo” Álvarez vuelva a ponerse los guantes ante el invicto francés Christian Mbilli.

El combate estelar encabezará la cartelera del evento “México contra el Mundo”, programado en Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

El boxeador mexicano busca el campeonato supermediano del CMB tras superar la derrota contra Terrence Crawford y una cirugía en el codo izquierdo. (Foto: IMAGN IMAGES/Joe Camporeale
El boxeador mexicano busca el campeonato supermediano del CMB tras superar la derrota contra Terrence Crawford y una cirugía en el codo izquierdo. (Foto: IMAGN IMAGES/Joe Camporeale

Después de más de un año lejos del cuadrilátero, tras la derrota frente a Terence Crawford y una operación en el codo izquierdo, Canelo buscará recuperar el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 168 libras.

Así podrás ver gratis la pelea de Canelo vs. Mbilli desde México

La transmisión permitirá que la pelea central de la cartelera “México contra el Mundo” llegue a los hogares mexicanos sin requerir una suscripción de paga. La función se realizará en The Venue, en Riad, Arabia Saudita.

  • Azteca 7 transmitirá en señal abierta el combate entre Canelo y Mbilli, con la narración del equipo de Box Azteca.
  • La televisora también informó que habrá opciones de cobertura en sus plataformas digitales.
  • El horario exacto para México aún no fue confirmado. La cartelera está prevista para la madrugada del 1 de noviembre en Arabia Saudita, una diferencia que permitiría que el combate estelar llegue a la audiencia mexicana durante la noche del sábado.
  • El cartel promocional del evento incluye a DAZN como plataforma de emisión internacional, mientras que TV Azteca anunció la cobertura gratuita para el público mexicano.
  • Aún no se han detallado los alcances de ambas transmisiones fuera de México.

Así, con la señal abierta ya confirmada, la expectativa queda puesta en el horario de transmisión y en los detalles de la cobertura digital. Ahora existe una alternativa para seguir el regreso de Álvarez a una pelea de campeonato en las 168 libras, luego de más de un año de ausencia en el cuadrilátero.

PUBLICIDAD

Canelo enfrentará a Mbilli por el cinturón supermediano del CMB

El mexicano llegará como retador ante un rival invicto, de presión constante y con una alta proporción de triunfos antes del límite. Mbilli expondrá por primera vez el cinturón del CMB frente a uno de los boxeadores con mayor trayectoria en el peso supermediano.

  • Canelo tiene 63 victorias, 39 por nocaut, además de tres derrotas y dos empates.
  • A sus 36 años, desarrolló parte de su preparación en Gandía, Valencia, bajo la dirección de Eddy Reynoso.
  • Christian Mbilli suma 29 triunfos y un empate, con 24 victorias por nocaut.
  • El francés, nacido en Camerún, llegará a Riad con el invicto y el título mundial como sus principales cartas.
  • Álvarez reconoció que necesitará resistencia frente a un adversario que suele avanzar, reducir distancias y mantener un alto volumen de golpes durante los asaltos.
Estamos a semanas para ver el combate entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y la cartelera de peleas preliminares para el 31 de octubre (X@ringmagazine)
La plataforma DAZN ofrecerá la difusión del evento México contra el Mundo a nivel internacional. (X@ringmagazine)

De esta manera, el duelo enfrenta dos momentos distintos: Canelo vuelve tras una pausa marcada por la derrota ante Terence Crawford y la recuperación de su codo, mientras Mbilli busca afirmar su condición de campeón invicto.

La pelea pondrá frente a frente la experiencia del mexicano en noches de campeonato contra el empuje del francés, quien buscará mantener su corona.

La cartelera México contra el Mundo reunirá a figuras mexicanas en Riad

La velada en Riad tendrá diez peleas y reunirá a púgiles de México, Japón, Canadá, Francia, Kazajistán, Rumania y Australia. Además de Canelo, varios boxeadores mexicanos tendrán actividad en combates de campeonato.

  • Jaime Munguía vs. Nikita Tszyu: Munguía enfrentará al australiano en uno de los principales combates de respaldo de la función.
  • Rafael Espinoza vs. Lorenzo Parra: el mexicano expondrá su campeonato pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el venezolano.
  • Lindolfo Delgado vs. Arthur Biyarslanov: Delgado se medirá con el canadiense en una pelea de peso superligero anunciada por un cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).
  • David Picasso vs. Carl Martin: el mexicano enfrentará al francés en una contienda vinculada con títulos supergallo del CMB y la OMB.
  • Reito Tsutsumi vs. Raymundo Rojas: el japonés y el mexicano se cruzarán en un combate de peso pluma.
  • Sultan Al-Mohammed vs. Erick Villégas: el representante saudí enfrentará al mexicano en la división superpluma.
  • Bek Nurmaganbet vs. Marcos Vázquez: el kazajo se medirá con el mexicano en peso supermediano.
  • Carlos Emiliano vs. Flavius Biea: el púgil mexicano tendrá como rival al rumano en peso medio.
  • Bryan León vs. Héctor Aguirre: la cartelera abrirá con un duelo entre boxeadores mexicanos en la categoría superligero.
La cartelera en Arabia Saudita reúne diez combates con participantes de siete países. (X)
La cartelera en Arabia Saudita reúne diez combates con participantes de siete países. (X)

Entre títulos en juego, una amplia presencia de boxeadores mexicanos y el regreso del Canelo Álvarez a una pelea de campeonato, la función “México contra el Mundo” busca convertir a Riad en el punto de encuentro de una noche cargada de boxeo.

Temas Relacionados

Canelo vs MbilliCanelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezChristian MbilliBoxeocartelera de boxmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor se produjo a las 07:32 horas, a una distancia de 38 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 84.6 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 3

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 16 de octubre: Trudy se intensifica a huracán categoría 3

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Líneas 3 y 7 del STC con retrasos de 25 minutos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 16 de octubre? Líneas 3 y 7 del STC con retrasos de 25 minutos

Fiscalía de CDMX acusa a ocho personas y tres empresas por el caso Axe Ceremonia, donde murieron Berenice y Miguel

La familia de los fotoperiodistas exigen justicia por las víctimas

Fiscalía de CDMX acusa a ocho personas y tres empresas por el caso Axe Ceremonia, donde murieron Berenice y Miguel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

ENTRETENIMIENTO

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

Paulina Rubio y Thalía decidieron no pronunciarse contra la serie de Timbiriche, revela Mariana Garza

Habrá talleres gratuitos para elaborar tus propias decoraciones de Día de Muertos en Chapultepec: fechas y horarios

“Mi cambio físico es resultado de decisiones que tomé”: Junior H aclara rumores sobre su estado de salud

DEPORTES

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cleveland Guardians busca liquidar a Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie de Campeonato: hora y dónde ver

Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026