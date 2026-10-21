La millonaria cifra que cobraría Saúl “Canelo” Álvarez por su pelea contra Christian Mbilli

El mexicano subirá al cuadrilátero el 31 de octubre en Arabia Saudita como retador del francés, en una función donde también estaría en juego una bolsa estimada de 100 millones de dólares. (Infobae/Jesús Áviles)

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El regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al ring en Riad no sólo pondrá en juego el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

La pelea ante Christian Mbilli en Arabia Saudita, prevista para el 31 de octubre durante el evento “México contra el Mundo”, también podría dejarle al mexicano una de las bolsas más altas de toda su carrera.

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Saúl "Canelo" Álvarez disputará el título supermediano del CMB ante el francés Christian Mbilli en Riad este 31 de octubre. (Saúl Álvarez )

El Canelo volverá a una función de gran escala después de un periodo de recuperación y cambios en su carrera. Del otro lado estará el francés, un campeón activo y de presión constante, en una velada que mantiene su programación pese al clima de incertidumbre que rodeó a la capital saudita.

En la búsqueda del título supermediano, Canelo volvería a pelear por una bolsa de nueve cifras

La cifra reportada por Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, ubicaría el combate ante Mbilli entre los compromisos mejor pagados que ha tenido Álvarez.

El mexicano subirá al ring como retador, con la oportunidad de volver a coronarse en las 168 libras frente a un rival que llega como campeón.

Los 100 millones de dólares formarían parte del contrato que Canelo firmó para disputar varias peleas en Arabia Saudita .

El monto convertiría la pelea ante Christian Mbilli en la segunda bolsa más alta que se le ha atribuido al tapatío a lo largo de su trayectoria profesional.

La cifra también expone la dimensión económica de una función que se mantiene en agenda pese a las preocupaciones de seguridad que rodearon los días previos al evento en Riad.

Los 100 millones de dólares formarían parte del contrato firmado por Álvarez para celebrar varias peleas en Arabia Saudita. (AP Foto/John Locher, archivo)

Así, la cifra todavía no tiene confirmación oficial, pero retrata la dimensión que conserva Álvarez fuera del ring. En Riad buscará recuperar el cinturón del CMB, mientras una bolsa de nueve cifras volvería a situarlo entre los nombres con mayor poder económico del boxeo.

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La pelea con Crawford seguiría en la cima de sus ingresos reportados

El posible pago ante el francés quedaría por debajo de la cantidad que se manejó para el combate de Saúl contra Terence Crawford, celebrado en septiembre de 2025. Aquella noche cambió el panorama deportivo del mexicano y también habría representado su mayor recompensa económica.

La pelea ante Crawford habría dejado una bolsa cercana a los 150 millones de dólares , según los montos difundidos alrededor de ese combate.

Si los 100 millones ante Mbilli se confirman, existiría una diferencia de alrededor de 50 millones de dólares entre ambas funciones.

La comparación muestra el valor comercial que Canelo conserva incluso después de perder sus cuatro títulos supermedianos y pasar por una recuperación física antes de volver al cuadrilátero.

La bolsa proyectada ante Mbilli se ubica por debajo de los 150 millones de dólares que Álvarez habría recibido en su combate contra Terence Crawford. (Foto: Joe Camporeale-Imagn Images)

Aun por debajo de lo que habría percibido ante Crawford, la bolsa atribuida a la pelea con Mbilli mantendría a Álvarez en una escala reservada para pocos. El mexicano llegará a Riad con la posibilidad de recuperar un título mundial y de firmar otra noche con cifras que exceden el resultado.

Una garantía millonaria también aparece en las versiones sobre la pelea

Junto con la versión de los 100 millones, han aparecido reportes que sitúan la garantía de Canelo en alrededor de 47 millones de dólares.

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Los 47 millones de dólares serían la cantidad garantizada antes de sumar bonos, acuerdos comerciales u otras cláusulas que puedan formar parte de la función.

No se conocen las bolsas que recibirán Christian Mbilli , Jaime Munguía , Rafael “Divino” Espinoza ni el resto de los peleadores incluidos en la cartelera de “México contra el Mundo” .

La función se realizará en The Venue, en Riad, con Saúl en busca de recuperar el cinturón del CMB y Mbilli ante la pelea de mayor exposición de su carrera.

La cartelera del evento "México contra el Mundo" incluye a pugilistas como Jaime Munguía y Rafael "Divino" Espinoza. (X)

El monto final quedará sujeto a lo que revelen Álvarez, su equipo o los organizadores después de la pelea. Hasta entonces, entre los 47 millones de dólares que se manejan como garantía y los 100 millones de una bolsa estimada, el mexicano viajará a Riad con un cinturón por recuperar y una cifra que volvería a colocarlo en la cima financiera del boxeo.