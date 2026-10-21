PRI exige renuncia de Guadalupe Taddei si no aclara señalamientos de presunta corrupción en el INE

El líder del PRI defendió que la autonomía, imparcialidad y credibilidad del árbitro electoral deben prevalecer ante intereses políticos. (Foto: X/@alitomorenoc)

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El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, exigió este 20 de octubre la renuncia de Guadalupe Taddei si no logra aclarar los señalamientos de presunta corrupción y conflicto de intereses que involucran a su entorno.

Moreno sostuvo que la autonomía, imparcialidad y credibilidad del INE deben protegerse por encima de cualquier interés político o personal. Afirmó que la confianza de los mexicanos en las instituciones vale más que la permanencia de cualquier funcionario en su cargo.

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El dirigente del PRI pidió una investigación exhaustiva, transparencia y la determinación de responsabilidades. También reclamó a Taddei ofrecer explicaciones claras y acusó que no debe haber silencio, evasivas ni encubrimientos en una institución encargada de garantizar elecciones libres y transparentes.

OIC denuncia entrega de documentos alterados en auditorías durante la presidencia de Guadalupe Taddei

El informe del primer semestre de 2026 identificó inconsistencias al cotejar los expedientes con las áreas generadoras. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfrenta cuestionamientos por contratos, presunto nepotismo y la denuncia del Órgano Interno de Control (OIC) por la entrega de documentos alterados durante auditorías, mientras el instituto se prepara para organizar las elecciones intermedias de 2027, según una columna de Mario Maldonado publicada en Sonora Presente.

El informe del OIC correspondiente al primer semestre de 2026 señaló que el órgano cotejó documentación entregada en auditorías con las áreas que la generaron, detectó inconsistencias y presentó una denuncia. El documento no identifica a los presuntos responsables de la alteración ni precisa el avance del procedimiento.

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Igualmente se registra una sanción por nepotismo impuesta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: ocho años de inhabilitación y 350 mil 657 pesos. El informe no detalla quién recibió la sanción, cuándo ocurrieron los hechos ni si la resolución quedó firme.

La dirigencia del PRI sostuvo que la confianza de la ciudadanía en las instituciones supera la permanencia de cualquier funcionario. Crédito: X/@alitomorenoc

El pasado 7 de mayo, durante una conferencia, un reportero preguntó a Taddei si había promovido algún contrato desde la Presidencia del INE. “Me parece usted muy majadero”, respondió la consejera presidenta, quien sostuvo que el instituto acataría las resoluciones de la ASF y del OIC.

Jesús Octavio García González fue designado director de Administración del INE en septiembre de 2025, después de haber representado a Cajas Graf y Corporativo Zeg. De acuerdo con la columna, su paso de gestionar asuntos de empresas proveedoras de organismos electorales a administrar los recursos del instituto derivó en una denuncia por posible conflicto de interés.

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García González dejó el cargo en abril. La relación entre Taddei y una de las compañías que representó se remonta a Sonora: en 2021, cuando ella presidía el instituto electoral estatal, Cajas Graf obtuvo un contrato por 46.9 millones de pesos.

En febrero de 2025, el INE declaró desierta una licitación en la que documentó incumplimientos técnicos de Cajas Graf y TOL. Posteriormente, ambas firmas recibieron una adjudicación directa por 195.1 millones de pesos, según publicaciones periodísticas.

Declaración patrimonial de Guadalupe Taddei reserva sus bienes, inversiones y cuentas bancarias

La versión entregada por el INE tras una solicitud de información mantiene ocultos los apartados sobre propiedades, saldos e instrumentos financieros de su consejera presidenta. EFE/ José Méndez

Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, presentó el pasado 26 de agosto la modificación de su declaración patrimonial, pero el documento público reserva la información sobre sus bienes, inversiones y cuentas bancarias; únicamente permite conocer que su remuneración anual neta al frente del organismo fue de 3 millones 218 mil 693 pesos. La recepción se recibió el pasado 12 de mayo.

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La declaración fue entregada por el Instituto Nacional Electoral en respuesta a una solicitud de información realizada por el periodista Jorge García. El documento contiene apartados testados que impiden conocer el patrimonio de la funcionaria, aunque mantiene visibles datos generales y su trayectoria laboral dentro del instituto.

En el rubro de datos generales aparecen su nombre, correo electrónico institucional, país de nacimiento y nacionalidad. En cambio, la CURP, homoclave y situación personal o estado civil permanecen reservados.

La declaración reserva bienes, inversiones y cuentas bancarias

Los apartados sobre bienes inmuebles, inversiones y cuentas bancarias permanecen testados en la declaración patrimonial de Taddei. FOTO: CORTESÍA INE/CUARTOSCURO.COM

Todos los datos del domicilio de la consejera presidenta fueron testados. El formato también indicó que no tiene información que declarar en el apartado de pareja ni dependientes económicos.

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Taddei señaló que no percibió otros ingresos además de su sueldo como titular del órgano electoral. El documento refiere la existencia de una cuenta de ahorro activa, pero no precisa el monto, la institución financiera ni otros datos vinculados con ese recurso.

Los rubros 11 y 12 de la declaración, correspondientes a bienes inmuebles, inversiones, cuentas bancarias y otros valores, aparecen completamente reservados. Por ello, el expediente público no permite identificar propiedades, saldos, instrumentos financieros o movimientos patrimoniales de la presidenta del INE.

Familiares de Taddei habrían recibido becas y apoyos federales

Ivanna Celeste Taddei Arriola, sobrina de la presidenta del INE y exdiputada de Morena, habría recibido más de 800 mil pesos del Conacyt para una maestría. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

En 2025, familiares de la consejera presidenta estuvieron en el centro de cuestionamientos por acusaciones de que habrían accedido a programas sociales y becas federales pese a recibir ingresos de la nómina gubernamental.

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Uno de los casos señalados fue el de Ivanna Celeste Taddei Arriola, sobrina de Guadalupe Taddei y exdiputada de Morena en el Congreso de Sonora. Habría recibido más de 800 mil pesos mediante una beca Conacyt para cursar una maestría en Innovación Educativa en la Universidad de Sonora.

Además, Taddei Arriola se habría inscrito al programa Conectividad para el Bienestar, creado para otorgar internet gratuito a habitantes de zonas de alta marginación social.

También fue mencionado el caso de Isabel Cristina Taddei Bringas, prima de la consejera presidenta, quien habría recibido 12 millones 713 mil pesos del Conacyt durante un periodo en que la institución realizó recortes presupuestales que afectaron miles de becas para estudiantes en el extranjero.

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