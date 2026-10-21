México

Checo Pérez mantiene en suspenso su retiro de la Fórmula 1 pero deja escapar una pista

El piloto mexicano regresó a la Máxima Categoría con Cadillac F1 pero no ve posible que su estancia dure mucho tiempo en el deporte motor

Un hombre con gorra y camiseta blancas con logotipos de patrocinadores y de Cadillac Formula 1 Team dentro de un garaje.
Un piloto mexicano no fijó una fecha para su retiro de la Fórmula 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio Michel Pérez Mendoza emocionó a millones de mexicanos cuando anunció su regreso oficial a la Fórmula Uno el 26 de agosto del 2025. Checo firmó un contrato de dos años con la escudería Cadillac para vivir su segunda etapa en la Máxima Categoría.

El tapatío regresó al sitio donde él es feliz, sin embargo acepta que su tiempo en la F1 no será eterno. Vuelve a competir a la edad de 36 años, después de correr para Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing, con quien logró el subcampeón del mundo en 2023.

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En entrevista con Danielle Dithurbide, el corredor mexicano, Sergio Pérez, admitió que su retiro de la Fórmula Uno podría estar cerca, aunque no quiso precisar una fecha al afirmar que el proyecto con Cadillac F1 demandará una mayor dedicación de su parte dentro de la Máxima Categoría.

“Yo creo que es un proyecto me requiere de más tiempo de lo que pensaba. Yo creo que decirte un número es difícil, pero te digo, no va a ser mucho más”, dijo Sergio Pérez Mendoza. El piloto mexicano también enfatizo sobre su rol como papá y el deseo de pasar más tiempo con sus hijos y en sus proyectos fuera del automovilismo.

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Checo Pérez ganó esta carrera en el 2022 REUTERS/Edgar Su
Checo Pérez ganó esta carrera en el 2022 REUTERS/Edgar Su

“Lo que me frena mucho son mis hijos. Me encantaría a mí quedarme fácilmente como Fernando (Alonso), por ejemplo, pero mis hijos ya están en edades donde quiero pasar más tiempo con ellos”, admitió Checo Pérez.

“Tengo mucha ilusión de nuevos proyectos fuera del automovilismo. Entonces, quiero terminar mi etapa en la Fórmula Uno y lo que te puedo decir es que pronto sabremos”, indicó el corredor mexicano al hablar de su posible retiro de la F1 una vez terminada su relación con la escudería Cadillac.

Checo Pérez se siente ilusionado para volver a correr en el Gran Premio de la Ciudad de México

El mexicano participará por primera vez con la escudería Cadillac. EFE/Luis Licona
El mexicano participará por primera vez con la escudería Cadillac. EFE/Luis Licona

Después de un año fuera de la Fórmula Uno, el volante azteca, Sergio Pérez Mendoza, dice estar “ilusionado” por regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez y correr ante miles de mexicanos que pintarán las gradas con los colores de Cadillac Fórmula One Team.

“Estoy muy contento y muy ilusionado. Regresé con muchas dudas a la Fórmula Uno y ya después de unos meses no tengo duda que fue la mejor decisión volver, estoy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo”, expresó Checo Pérez.

En el transcurso de la entrevista, el Ministro de Defensa reveló que una de las razones que lo motivaron a retornar en la Fórmula Uno es la afición mexicana, propia a demostrar su apoyo desde el día uno pese a que Checo Pérez ha pasado momentos complicados en su primera temporada con Cadillac F1.

“Han sido increíbles, me apoyan desde el día uno hasta ahora. Cuando no hay resultados como aficionado, como fan, te cuesta más apoyar a tu piloto, pero tengo que decir que ha sido increíble y sin duda una de las razones por las que volví (a la Fórmula Uno) fue por la afición, por el apoyo y cariño que me han dado a lo largo de mi carrera. Nada como volver a vernos en el Gran Premio”, señaló el tapatío.

El tapatío celebrará su carrera 300 de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. REUTERS/Edgard Garrido
El tapatío celebrará su carrera 300 de la Fórmula 1 en la Ciudad de México. REUTERS/Edgard Garrido

Checo Pérez está a pocos días de aterrizar en la Ciudad de México y cumplir 300 Grandes Premios de la Fórmula Uno en casa, el ingrediente extra que necesitaba el jalisciense para afrontar una carrera que ni él mismo imaginó celebrar en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Muy especial, aparte es una locura, celebró mi Gran Premio 300 en México. Todo lo que tuvo que haber pasado, perderme carreras, que se cancelaron, todo lo que ha pasado para celebrar mi carrera 300 en México, en mi país es algo que ni en mi mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, reconoció el piloto.

“Va ser muy especial, muy emocionante celebrarlo ahí con mi familia, con mis hijos que están creciendo, con muchas ganas y con mucha ilusión de guardar estos momentos, porque ya está llegando mi carrera a su última etapa y lo quiero disfrutar mucho”, comentó Sergio Michel Pérez Mendoza.

Sergio Pérez sonríe con una gorra y un traje de carreras de Red Bull mientras sostiene un trofeo plateado y saluda con la mano alzada.
El piloto mexicano afirma que el final de su carrera está próxima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo Pérez se muestra contento por estar de vuelta en la Fórmula Uno y probar una nueva experiencia en Cadillac F1, tras competir para las escuderías: Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point y Red Bull Racing al ser el último mexicano en llegar a la principal categoría del deporte motor en el año 2011.

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