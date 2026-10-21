El Gran Premio de México 2026 hará ganar mucho dinero a la CDMX: hoteles y movilidad, los sectores más beneficiados ( REUTERS/Henry Romero)

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En cuestión de días la Ciudad de México albergará una edición más del Gran Premio de México de la Fórmula 1. Las emociones del automovilismo internacional llegarán al Autódromo Hermanos Rodríguez del deportivo Magdalena Mixiuhca.

La edición 2026 se tornará especial para la afición mexicana, pues representa el regreso de Sergio Checo Pérez a la F1 con la escudería Cadillac, además, el tapatío estará celebrando su récord personal pues será su carrera 300 en un Gran Premio desde que debutó como piloto profesional.

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Como cada año, las autoridades capitalinas se preparan para recibir a los miles de aficionados que se dan cita al Gran Premio de México, el turismo en estas fechas del año representa una derrama económica importante para diferentes sectores, entre los cuales destaca el hotelero y turístico.

Durante el Gran Premio de México 2025, el evento dejó ganancias de hasta 20 mil millones de pesos, según con el reporte de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Turismo de la capital. Para este año, se prevé que las áreas más beneficiadas sean la movilidad y el hospedaje.

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Checo Pérez celebrará su Gran Premio número 300 en México (REUTERS/Ramil Sitdikov)

¿Cuál será la derrama económica del Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 generará una derrama económica superior a $22,228 millones de pesos, equivalentes a poco más de USD 1,205 millones, según proyecciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX). La cifra supera en 6.5% la estimación realizada para 2025.

Los giros comerciales más beneficiados durante la celebración del Gran Premio de México serán:

sector hotelero

plataformas de alojamiento

restaurantes, cafeterías, bares

recintos turísticos, museos

lugares de recreación

tiendas de artesanías

servicios de taxi y plataformas de movilidad.

La competencia, vigésima fecha del campeonato mundial, se disputará el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La venta de boletos aportará $8,420 millones (casi USD 457 millones), mientras que los servicios de guías turísticos, agencias de viajes y traslados sumarán $4,518 millones en ventas, de acuerdo con la Canaco.

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El Gran Premio de México de Fórmula 1 generará una derrama económica superior a $22,228 millones de pesos y el turismo será un sector importante ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Canaco CDMX calcula que los boletos para el Gran Premio de la Ciudad de México generan una captación de 8,420 millones de pesos. Este rubro incluye el gasto directo de los aficionados para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el fin de semana de competencia.

La cifra no sólo considera la carrera del domingo. El evento reúne a asistentes en las sesiones de práctica del viernes 30 de octubre, la clasificación del sábado 31 y la competencia principal. El programa oficial contempla 71 vueltas o un máximo de 120 minutos para la carrera del domingo, de acuerdo con Formula 1.

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La ocupación hotelera se ubicará entre 85% y 95% durante el fin de semana de la carrera, lo que representará una captación cercana a $366 millones, equivalentes a USD 19.8 millones. Entre los sectores con mayor expectativa de ventas figuran hoteles y plataformas de alojamiento, restaurantes, museos y recintos turísticos, así como tiendas de artesanías y plataformas de movilidad.

El beneficio alcanza a hoteles de distintas categorías, así como a plataformas de alojamiento temporal. Los visitantes suelen hospedarse en zonas cercanas al aeropuerto, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Centro Histórico, Reforma, Polanco, la Roma y la Condesa.

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La ocupación hotelera se ubicará entre 85% y 95% durante el fin de semana de la carrera (REUTERS/Raquel Cunha)

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, destacó que la continuidad del Gran Premio —celebrado en distintas etapas desde 1963 y de forma ininterrumpida desde 2015— fortalece las capacidades logísticas, hoteleras y comerciales de la capital para recibir eventos internacionales. El dirigente señaló que los beneficios alcanzarán a empresas de todos los tamaños vinculadas con el turismo, el comercio y los servicios.

La cobertura de medios y la exposición publicitaria internacional del Gran Premio sumarían 8,920,000 pesos, de acuerdo con el cálculo de Canaco CDMX. El monto contempla la promoción vinculada con la transmisión y difusión del evento en distintos mercados.

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