México

Bacheo, rescate de parques y apoyo a emprendedores: las acciones vecinales que impulsan en Miguel Hidalgo

Las actividades buscan atender necesidades urbanas, fomentar la participación de los vecinos y mejorar las condiciones de convivencia en distintas zonas de la demarcación

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La atención de problemas urbanos, la recuperación de espacios públicos y el respaldo a los pequeños negocios forman parte de las iniciativas comunitarias que la gente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México busca impulsar la participación ciudadana y acercar las actividades políticas a las necesidades cotidianas de los habitantes.

Entre las actividades que se buscan alcanzar son las jornadas de bacheo, realizadas con equipo de trabajo y la colaboración de vecinos interesados en mejorar las condiciones de sus calles.

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Estas acciones buscan atender el deterioro de las vialidades y fomentar la organización comunitaria. La participación de los residentes también permite identificar inquietudes relacionadas con el entorno urbano y establecer prioridades sobre las necesidades de cada zona.

La rehabilitación de espacios públicos constituye otra de las líneas de trabajo. Un ejemplo es el Parque Morelos, ubicado en la colonia Escandón, donde se promueven actividades orientadas a recuperar las instalaciones y fortalecer la convivencia entre quienes viven en los alrededores.

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Dentro de este proyecto, Hugo Gutiérrez, un joven actor público que, a sus 35 años contempla impulsar un espacio pet friendly, con el propósito de favorecer la convivencia de las personas con sus animales de compañía y promover el uso responsable de las áreas comunes.

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El mantenimiento de parques y calles forma parte de las acciones que buscan mejorar el entorno cotidiano de los habitantes y generar condiciones para que los espacios compartidos puedan aprovecharse de manera adecuada.

Apoyo a pequeños negocios y emprendedores

El desarrollo económico también ocupa un lugar importante en esta agenda. Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) representan una fuente de empleos y contribuyen al movimiento comercial de las colonias, por lo que su permanencia constituye uno de los temas que busca respaldar.

Entre las preocupaciones planteadas se encuentran las dificultades que enfrentan los establecimientos ante el crecimiento del comercio digital y los cambios en los hábitos de consumo.

En este contexto, se ha defendido la continuidad de programas de apoyo empresarial y la creación de condiciones que permitan a los emprendedores mantener sus negocios y competir en el mercado.

Asimismo, se ha señalado la importancia de evitar que las cargas fiscales representen un obstáculo para el crecimiento de las pequeñas empresas y su capacidad para generar puestos de trabajo.

Seguridad de las mujeres y participación ciudadana

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La prevención de la violencia contra las mujeres también forma parte de las propuestas. La agenda contempla respaldar medidas que fortalezcan la protección de las víctimas, mejoren la atención institucional y promuevan sanciones contra las conductas violentas.

Estas acciones se relacionan con la necesidad de construir espacios públicos seguros y fomentar la colaboración entre la ciudadanía y las instituciones responsables de atender este tipo de problemas.

La trayectoria política del promotor de estas iniciativas comenzó a los 16 años, cuando se incorporó a organizaciones juveniles. En 2010 participó en esfuerzos vinculados con el impulso de la Ley de Juventud de Campeche y, en 2015, colaboró con el Instituto de la Juventud en una investigación sobre las condiciones de las juventudes mexicanas.

Actualmente, su actividad en Miguel Hidalgo reúne propuestas de mejoramiento urbano, apoyo empresarial y convivencia comunitaria. El alcance de estas iniciativas dependerá de su continuidad y de los resultados que produzcan para los habitantes de la demarcación.

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