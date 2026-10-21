Rutina de ejercicios que puedes realizar en casa con un palo de escoba

Una mujer realiza flexiones de piernas y sostiene el palo de una escoba sobre su cabeza en la sala de su vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una rutina de ejercicio no requiere aparatos de gimnasio ni equipo especializado.

Un palo de escoba, presente en la mayoría de las casas, puede servir como apoyo para trabajar movilidad, equilibrio, postura y fuerza con movimientos sencillos que se adaptan a distintos niveles de condición física.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te damos una rutina completa que puedes llevar a cabo en la comodidad de tu hogar sin pagar membresías costosas y son salir de casa.

Una mujer practica sentadillas sobre una esterilla en su sala mientras sostiene un palo de escoba apoyado tras los hombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rutina en casa con un palo de escoba

Duración: 25 a 35 minutos. Frecuencia: 3 o 4 días por semana, dejando al menos un día de descanso entre sesiones si apenas comienzas.

Antes de iniciar, revisa que el palo no tenga astillas ni esté roto. Haz los movimientos sin dolor y con espacio suficiente alrededor.

Calentamiento — 5 minutos

Camina en tu lugar durante 1 minuto.

Haz círculos con los hombros hacia adelante y atrás durante 30 segundos por lado.

Sostén el palo con ambas manos y elévalo por encima de la cabeza, sin arquear la espalda: 12 repeticiones.

Apoya el palo detrás de los hombros y gira el torso de lado a lado: 16 repeticiones.

Haz 10 sentadillas sin peso.

Circuito principal

Realiza 3 vueltas. Descansa 45 a 60 segundos al terminar cada ejercicio y 1 o 2 minutos entre cada vuelta.

1. Sentadilla con palo sobre la cabeza

12 repeticiones

Sostén el palo arriba de la cabeza con los brazos extendidos. Baja en sentadilla, llevando la cadera hacia atrás y manteniendo los talones en el piso. Sube de forma controlada.

PUBLICIDAD

Si se complica, sostiene el palo al frente a la altura del pecho.

2. Buenos días para espalda y piernas

15 repeticiones

Coloca el palo detrás de la nuca, apoyado sobre la parte alta de la espalda. Flexiona ligeramente las rodillas e inclina el torso hacia adelante desde la cadera. Mantén la espalda recta y vuelve a subir.

Este movimiento trabaja glúteos, parte posterior de las piernas y zona lumbar.

3. Remo inclinado con palo

12 a 15 repeticiones

Sostén el palo con las manos separadas al ancho de los hombros. Inclina el torso hacia adelante, con rodillas semiflexionadas. Lleva el palo hacia el abdomen, juntando los omóplatos, y baja lento.

Aunque el palo no añade carga, sirve para practicar la técnica y activar la espalda.

4. Zancada con rotación

10 repeticiones por pierna

Sostén el palo al frente con los brazos extendidos. Da un paso largo hacia adelante y baja en zancada. Gira el torso hacia el lado de la pierna que quedó adelante. Regresa al centro y ponte de pie.

PUBLICIDAD

Mantén la rodilla delantera alineada con el pie.

5. Press de hombros

12 repeticiones

Sostén el palo frente al pecho. Empújalo hacia arriba hasta extender los brazos y bájalo lentamente. Aprieta el abdomen para evitar que la espalda se arquee.

Si tienes molestias en hombros, omite este ejercicio.

6. Plancha con apoyo del palo

20 a 40 segundos

Coloca el palo en el piso de manera horizontal y apoya ambas manos sobre él. Lleva las piernas hacia atrás en posición de plancha. Mantén el cuerpo alineado, sin dejar caer la cadera.

Para una versión más sencilla, apoya las rodillas en el suelo.

7. Movilidad de hombros y pecho

12 repeticiones

Sostén el palo con agarre amplio frente a los muslos. Sin doblar los codos, llévalo por encima de la cabeza y, si tu movilidad lo permite, hacia atrás de la espalda. Regresa al frente.

PUBLICIDAD

Hazlo lento; no fuerces el rango de movimiento.

Una infografía de infobae explica una rutina de entrenamiento en casa de 25 a 35 minutos con un palo de escoba, dividida en calentamiento y circuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vuelta a la calma — 5 minutos

Estira piernas, espalda y hombros.

Con el palo detrás de la espalda, abre el pecho durante 20 segundos.

Siéntate con las piernas extendidas y usa el palo para alcanzar los pies sin encorvar demasiado la espalda.

Respira lento durante un minuto.

Progresión

Después de dos semanas, puedes aumentar a 4 vueltas, hacer más repeticiones o reducir los descansos. Si buscas ganar fuerza, el palo funciona mejor como apoyo técnico; puedes complementar después con una mochila con libros o botellas de agua.